Кожен етап розвитку парфумерної галузі мав свої інновації. Але буквально все змінилося, коли на ароматичну сцену вийшов одеколон.

Примітно, що створив його італієць у Німеччині, але перейменував на французький кшталт, та навіть сам змінив ім'я. 24 Канал розповість цю історію завдяки Cool material.

Перша частина тут Історія парфумів: від розкошування з милом до складних сумішей у склі

Піднесення Кельна: що відомо про шлях від Aqua Mirabilis до Eau de Cologne?

Окрема та особлива гілка історії парфумів виникла у Середньовіччі та пішла за Катериною Медічі до Франції. Вона та її парфумер Ренато Б'янко, відомий як Рене Флорентійський, фактично започаткували французьку парфумерну промисловість, а Франція загалом стала законодавцем моди.

Але критичну різницю для історії створив інший італієць. Джованні Паоло Фемініс, уродженець італійських Альп 1666 року, переїхав до Кельна і заснував там крамницю та трав'яну аптеку. Чим він там займався? Персоналізував рецепти парфумів, які отримав від ченців.

Фемініс розробив метод дистиляції, який дозволив створювати парфуми з 95% алкоголю у складі. Це значить, що він міг продавати аромати набагато легші та свіжіші, ніж конкуренти, у яких були продукти на основі олії та води.

Його продукти стали відомі як Aqua Mirabilis – "дивовижна вода". Далі ж справу чоловіка продовжив його племінник з Італії Джованні Марія Фаріна, він вдосконалив рецепти та якось натрапив на новий аромат, який дуже його вразив.

Кожен етап розвитку парфумерної галузі мав свої інновації / Колаж 24 Каналу фото viator і freepik

Цей аромат Фаріна назвав Aqua Mirabilis di Colonia. У листі до брата він описав його так:

Мій парфум нагадує прекрасний весняний ранок після дощу. Вони складаються з апельсинів, лимонів, грейпфрутів, бергамоту, квітів і фруктів із моєї рідної країни... Вони освіжають мене, стимулюючи мої почуття та уяву.

Звісно, йому захотілося поширити його на всю Європу, але центром світу тоді була Франція, а не Німеччина. Тоді Фаріна змінив ім'я на більш французьке – Жан-Марі Фаріна, а назву продукту – на Admirable Eau de Cologne.

А ось тут – частина друга Історія парфумів: від збочень Нерона до таємничої "Угорської води"

Зауважимо, сприйняття парфумерії стало відчутно іншим після двох світових воєн. Всі аромати, про які ми говорили досі, були унісекс. Тобто в одеколоні та парфумах історично немає нічого суто чоловічого чи суто жіночого. Але маркетинг зробив свою справу.

На щастя, сьогодні вибір якісних парфумів настільки широкий, що людина з будь-яким смаком знайде на полиці рідний для себе аромат. Гадаємо, і ви вже це зробили – а як ні, то ми вам навіть трохи заздримо. Адже вже не зможемо повторити унікальний досвід першого дотику до класики або експериментального парфуму з унікальними складниками, а у вас це все ще попереду.