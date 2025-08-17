Історія парфумів: як італієць змінив світ, створивши німецький аромат із французькою назвою
- Італієць Джованні Паоло Фемініс створив парфум Aqua Mirabilis у Кельні, використовуючи метод дистиляції з 95% алкоголю, що дозволило робити легші та свіжіші аромати.
- Його племінник Джованні Марія Фаріна, перейменований згодом на Жан-Марі Фаріна, вдосконалив рецепти та назвав новий аромат Admirable Eau de Cologne, адаптуючи його на французький кшталт.
Кожен етап розвитку парфумерної галузі мав свої інновації. Але буквально все змінилося, коли на ароматичну сцену вийшов одеколон.
Примітно, що створив його італієць у Німеччині, але перейменував на французький кшталт, та навіть сам змінив ім'я. 24 Канал розповість цю історію завдяки Cool material.
Піднесення Кельна: що відомо про шлях від Aqua Mirabilis до Eau de Cologne?
Окрема та особлива гілка історії парфумів виникла у Середньовіччі та пішла за Катериною Медічі до Франції. Вона та її парфумер Ренато Б'янко, відомий як Рене Флорентійський, фактично започаткували французьку парфумерну промисловість, а Франція загалом стала законодавцем моди.
Але критичну різницю для історії створив інший італієць. Джованні Паоло Фемініс, уродженець італійських Альп 1666 року, переїхав до Кельна і заснував там крамницю та трав'яну аптеку. Чим він там займався? Персоналізував рецепти парфумів, які отримав від ченців.
Фемініс розробив метод дистиляції, який дозволив створювати парфуми з 95% алкоголю у складі. Це значить, що він міг продавати аромати набагато легші та свіжіші, ніж конкуренти, у яких були продукти на основі олії та води.
Його продукти стали відомі як Aqua Mirabilis – "дивовижна вода". Далі ж справу чоловіка продовжив його племінник з Італії Джованні Марія Фаріна, він вдосконалив рецепти та якось натрапив на новий аромат, який дуже його вразив.
Цей аромат Фаріна назвав Aqua Mirabilis di Colonia. У листі до брата він описав його так:
Мій парфум нагадує прекрасний весняний ранок після дощу. Вони складаються з апельсинів, лимонів, грейпфрутів, бергамоту, квітів і фруктів із моєї рідної країни... Вони освіжають мене, стимулюючи мої почуття та уяву.
Звісно, йому захотілося поширити його на всю Європу, але центром світу тоді була Франція, а не Німеччина. Тоді Фаріна змінив ім'я на більш французьке – Жан-Марі Фаріна, а назву продукту – на Admirable Eau de Cologne.
Зауважимо, сприйняття парфумерії стало відчутно іншим після двох світових воєн. Всі аромати, про які ми говорили досі, були унісекс. Тобто в одеколоні та парфумах історично немає нічого суто чоловічого чи суто жіночого. Але маркетинг зробив свою справу.
На щастя, сьогодні вибір якісних парфумів настільки широкий, що людина з будь-яким смаком знайде на полиці рідний для себе аромат. Гадаємо, і ви вже це зробили – а як ні, то ми вам навіть трохи заздримо. Адже вже не зможемо повторити унікальний досвід першого дотику до класики або експериментального парфуму з унікальними складниками, а у вас це все ще попереду.