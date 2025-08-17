История духов: как итальянец изменил мир, создав немецкий аромат с французским названием
- Итальянец Джованни Паоло Феминис создал парфюм Aqua Mirabilis в Кельне, используя метод дистилляции из 95% алкоголя, что позволило делать более легкие и свежие ароматы.
- Его племянник Джованни Мария Фарина, переименованный впоследствии в Жан-Мари Фарина, усовершенствовал рецепты и назвал новый аромат Admirable Eau de Cologne, адаптируя его на французский манер.
Каждый этап развития парфюмерной отрасли имел свои инновации. Но буквально все изменилось, когда на ароматическую сцену вышел одеколон.
Примечательно, что создал его итальянец в Германии, но переименовал на французский манер, и даже сам сменил имя. 24 Канал расскажет эту историю благодаря Cool material.
Возвышение Кельна: что известно о пути от Aqua Mirabilis до Eau de Cologne?
Отдельная и особая ветвь истории духов возникла в Средневековье и последовала за Екатериной Медичи во Францию. Она и ее парфюмер Ренато Бьянко, известный как Рене Флорентийский, фактически основали французскую парфюмерную промышленность, а Франция в целом стала законодателем моды.
Но критическую разницу для истории создал другой итальянец. Джованни Паоло Феминис, уроженец итальянских Альп в 1666 году, переехал в Кельн и основал там магазин и травяную аптеку. Чем он там занимался? Персонализировал рецепты духов, которые получил от монахов.
Феминис разработал метод дистилляции, который позволил создавать духи с 95% алкоголя в составе. Это значит, что он мог продавать ароматы гораздо легче и свежее, чем конкуренты, у которых были продукты на основе масла и воды.
Его продукты стали известны как Aqua Mirabilis – "удивительная вода". Далее же дело мужчины продолжил его племянник из Италии Джованни Мария Фарина, он усовершенствовал рецепты и как-то наткнулся на новый аромат, который очень его поразил.
Этот аромат Фарина назвал Aqua Mirabilis di Colonia. В письме к брату он описал его так:
Мой парфюм напоминает прекрасное весеннее утро после дождя. Он состоит из апельсинов, лимонов, грейпфрутов, бергамота, цветов и фруктов из моей родной страны... Он освежает меня, стимулируя мои чувства и воображение.
Конечно, ему захотелось распространить его на всю Европу, но центром мира тогда была Франция, а не Германия. Тогда Фарина сменил имя на более французское – Жан-Мари Фарина, а название продукта – на Admirable Eau de Cologne.
Заметим, восприятие парфюмерии стало ощутимо другим после двух мировых войн. Все ароматы, о которых мы говорили до сих пор, были унисекс. То есть в одеколоне и духах исторически нет ничего чисто мужского или чисто женского. Но маркетинг сделал свое дело.
К счастью, сегодня выбор качественных духов настолько широк, что человек с любым вкусом найдет на полке родной для себя аромат. Думаем, и вы уже это сделали – а если нет, то мы вам даже немного завидуем. Ведь уже не сможем повторить уникальный опыт первого прикосновения к классике или экспериментальному парфюму с уникальными составляющими, а у вас это все еще впереди.