Каждый этап развития парфюмерной отрасли имел свои инновации. Но буквально все изменилось, когда на ароматическую сцену вышел одеколон.

Примечательно, что создал его итальянец в Германии, но переименовал на французский манер, и даже сам сменил имя. 24 Канал расскажет эту историю благодаря Cool material.

Возвышение Кельна: что известно о пути от Aqua Mirabilis до Eau de Cologne?

Отдельная и особая ветвь истории духов возникла в Средневековье и последовала за Екатериной Медичи во Францию. Она и ее парфюмер Ренато Бьянко, известный как Рене Флорентийский, фактически основали французскую парфюмерную промышленность, а Франция в целом стала законодателем моды.

Но критическую разницу для истории создал другой итальянец. Джованни Паоло Феминис, уроженец итальянских Альп в 1666 году, переехал в Кельн и основал там магазин и травяную аптеку. Чем он там занимался? Персонализировал рецепты духов, которые получил от монахов.

Феминис разработал метод дистилляции, который позволил создавать духи с 95% алкоголя в составе. Это значит, что он мог продавать ароматы гораздо легче и свежее, чем конкуренты, у которых были продукты на основе масла и воды.

Его продукты стали известны как Aqua Mirabilis – "удивительная вода". Далее же дело мужчины продолжил его племянник из Италии Джованни Мария Фарина, он усовершенствовал рецепты и как-то наткнулся на новый аромат, который очень его поразил.

Этот аромат Фарина назвал Aqua Mirabilis di Colonia. В письме к брату он описал его так:

Мой парфюм напоминает прекрасное весеннее утро после дождя. Он состоит из апельсинов, лимонов, грейпфрутов, бергамота, цветов и фруктов из моей родной страны... Он освежает меня, стимулируя мои чувства и воображение.

Конечно, ему захотелось распространить его на всю Европу, но центром мира тогда была Франция, а не Германия. Тогда Фарина сменил имя на более французское – Жан-Мари Фарина, а название продукта – на Admirable Eau de Cologne.

Заметим, восприятие парфюмерии стало ощутимо другим после двух мировых войн. Все ароматы, о которых мы говорили до сих пор, были унисекс. То есть в одеколоне и духах исторически нет ничего чисто мужского или чисто женского. Но маркетинг сделал свое дело.

Заметим, восприятие парфюмерии стало ощутимо другим после двух мировых войн. Все ароматы, о которых мы говорили до сих пор, были унисекс. То есть в одеколоне и духах исторически нет ничего чисто мужского или чисто женского. Но маркетинг сделал свое дело.