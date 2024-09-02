Роджер Федерер дав пораду Біллу Гейтсу, як досягати успіху

Кар'єри Федерера і Гейтса дуже різні. Перший – суперзірка великого тенісу й один із найвидатніших спортсменів світу. Другий – технологічний гігант, який побудував бізнес з нуля. Але це не означає, що вони не можуть вчитися один в одного.

До того ж Білл Гейтс є фанатом тенісу, що й привело його до зустрічі з Роджером Федерером. А там тенісист якраз і поділився порадою, яка допомагає йому грати свою найкращу гру, і яка може допомогти багатьом іншим людям позбутися невпевненості в собі й нервів, щоб будувати свій власний успіх.

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Яку пораду Роджер Федерер дав Біллу Гейтсу

Про теніс Гейтс каже, що існує зовнішня гра, тобто те, що всі бачать на корті, і внутрішня гра, в голові гравця. І ця внутрішня надзвичайно важлива для перемоги. Це гра проти втрати концентрації, нервозності, невпевненості в собі та самоосуду. Поради Федерера стосуються якраз цієї внутрішньої гри.

Ми всі, навіть якщо не спортсмени, граємо у неї, коли наш розум має наратив, який може бути негативним або позитивним. Він може змусити нас почуватися більш нервовими, тривожними або невпевненими.

або позитивним. Він може змусити нас почуватися більш нервовими, тривожними або невпевненими. І він же може бути протилежним, допомагаючи нам зберігати спокій, надаючи впевненості й дозволяючи робити нашу роботу добре, з фокусом, увагою і хорошими стратегіями.

Роджер Федерер поділився порадою, яка допомагає йому грати свою найкращу гру / Колаж 24 Каналу фото freepik

Це частина того, що допомогло Роджеру Федереру стати одним з найкращих тенісистів світу, виграти незліченну кількість турнірів і змагань та зробити зразкову кар'єру.

Коли Роджер Федерер оголосив про завершення кар'єри, я пригадав захопливі роздуми, якими він колись поділився зі мною про свій стиль гри. Одним із ключів до його успіху, сказав він мені, є його неймовірна здатність залишатися спокійним і зібраним,

– писав Гейтс.

Це не означає, що просто зберігати спокій – це спосіб стати найуспішнішою людиною, якою ви тільки можете бути. Це про те, що коли ви спокійні, коли вам вдається вимкнути стрес, тривогу і нервозність, тоді ви можете працювати набагато краще, бути більш продуктивними й досягати більшого.

Це про те, щоб потрапити в "зону", де ваш розум зосереджений на тому, що потрібно зробити, але без надмірних роздумів і без негативних або нав'язливих думок. Спокійний розум – це сильний розум, який може концентруватися, аналізувати, розв'язувати. Спокій потрібен усім, хто збирається виконати завдання або прийняти рішення, чи то на роботі, чи в особистому житті.