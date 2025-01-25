"Хочуть потішити себе, поки не пізно": ескортниця з Давосу розкрила вражаючі деталі роботи

На Всесвітній економічний форум у Давосі приїхали не лише високопосадовці з усіх куточків світу. Туди також рушили ескортниці. Одна з них поділилась деталями своєї роботи, які вас вразять.

Саломе Бальтус, 40-річна ескортниця і письменниця з Берліна, приїхала до Давосу, щоб зустрітися з клієнтами під час щорічного зібрання заможних і впливових лідерів. Вона розповіла MailOnline, що багато хто з надбагатих вважає, що кліматична катастрофа неминуча, і використовує своє величезне багатство, щоб потішити себе, поки не стало занадто пізно, пише 24 Канал.

Варте уваги Бонні Блу переспала з понад 1000 чоловіків: ChatGPT підрахував, чи це дійсно можливо

Заможні насолоджуються життям

Вона зауважила, що слон у кімнаті – зміна клімату. За словами Саломе Бальтус, усі знають, що запобігти цьому вже не можна. Також додала, що такі еліти, як правило, діляться на дві групи.

"Одна група думає, що це стосується лише бідних, "небілої раси", тоді як інші бояться, що може стати ще гірше, але вважають, що немає сенсу намагатися зупинити це. Вони просто насолоджуються життям", – зазначила Саломе.

Ескортниця додала, що одна половина у розпачі. Тим часом інша, за її словами тупіша, "святкує майбутні масові смерті".

Вона описала невимушені дискусії в барах, саунах або лобі готелів, де відвідувачі, часто після кількох келихів, діляться цинічними поглядами на глобальні проблеми.

Вони кажуть, що насолоджуватимуться ще кількома приємними роками на Землі і знають, що майбутнього немає. Вони дуже цинічні і чомусь дуже сумні,

– зауважила Бальтус.

Саломе також прокоментувала зарозумілість деяких присутніх. Вона наголосила, що "громадськість повинна знати, що ворогами бідних і нижчого класу є не мігранти, а надбагаті".

Оподаткування багатих і так далі – це жарт за зачиненими дверима. У барі є хлопець, який вигукує "Оподатковуйте багатих" з кожною новою чаркою. Вони відчувають себе недоторканними,

– каже вона.

У своїй ексклюзивній роботі Саломе підкреслює важливість обережності. За її словами, багато клієнтів у Давосі – це "підлеглі працівники, які схвильовані, можливо, вони там вперше", а не можновладці вищого ешелону влади.

"Пристрасть до еротики і пристрасть до влади часто змішуються, але остання домінує настільки, що може стерти першу", – сказала вона.

Ескортниці стають свідками дискусій у барах і ресторанах / Фото marymarkevich

У Швейцарії проституція легалізована

Проституція у Швейцарії легалізована, і висококласні ескортниці, які відвідують такі заходи, як ВЕФ, поводяться стримано. Вони вписуються у ділове середовище завдяки елегантному вбранню та професійній поведінці.

Я ношу звичайний одяг – фіолетовий костюм і чорне пальто, щоб виглядало так, ніби я дійсно є частиною сцени конференції,

– розповіла одна з ескортниць, Тіффані, в інтерв'ю.

Хоча Саломе залишається небагатослівною щодо конкретних зустрічей, вона визнає унікальні вимоги своєї клієнтури.

"Я зустрічаюся лише з тими людьми, які мені подобаються. Там є дуже розумні люди, і все, що я можу сказати, це те, що їм, напевно, зараз потрібно багато алкоголю (з огляду на стан світу – Gentleman 24)", – розповіла вона.

Дивіться також Чекав у черзі з 1000 інших: чоловік приголомшив відвертим зізнанням про зустріч з Бонні Блу

Давос, який відвідують близько 3 000 делегатів, залишається центром важливих дискусій з глобальних питань, а також прибутковим місцем для тих, хто забезпечує стримане спілкування зі світовою елітою.