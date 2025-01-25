"Хотят порадовать себя, пока не поздно": эскортница из Давоса раскрыла впечатляющие детали работы

На Всемирный экономический форум в Давосе приехали не только чиновники со всех уголков мира. Туда также отправились эскортницы. Одна из них поделилась деталями своей работы, которые вас поразят.

Саломе Бальтус, 40-летняя эскортница и писательница из Берлина, приехала в Давос, чтобы встретиться с клиентами во время ежегодного собрания состоятельных и влиятельных лидеров. Она рассказала MailOnline, что многие из сверхбогатых считают, что климатическая катастрофа неизбежна, и используют свое огромное богатство, чтобы потешить себя, пока не стало слишком поздно, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Бонни Блу переспала с более 1000 мужчин: ChatGPT подсчитал, действительно ли это возможно

Состоятельные наслаждаются жизнью

Она заметила, что слон в комнате – изменение климата. По словам Саломе Бальтус, все знают, что предотвратить это уже нельзя. Также добавила, что такие элиты, как правило, делятся на две группы.

"Одна группа думает, что это касается только бедных, "небелой расы", тогда как другие боятся, что может стать еще хуже, но считают, что нет смысла пытаться остановить это. Они просто наслаждаются жизнью", – отметила Саломе.

Эскортница добавила, что одна половина в отчаянии. Между тем другая, по ее словам тупее, "празднует будущие массовые смерти".

Она описала непринужденные дискуссии в барах, саунах или лобби отелей, где посетители, часто после нескольких бокалов, делятся циничными взглядами на глобальные проблемы.

Они говорят, что будут наслаждаться еще несколькими приятными годами на Земле и знают, что будущего нет. Они очень циничны и почему-то очень грустные,

– заметила Бальтус.

Саломе также прокомментировала высокомерие некоторых присутствующих. Она подчеркнула, что "общественность должна знать, что врагами бедных и низшего класса являются не мигранты, а сверхбогатые".

Налогообложение богатых и так далее – это шутка за закрытыми дверями. В баре есть парень, который выкрикивает "Налогооблагайте богатых" с каждой новой рюмкой. Они чувствуют себя неприкасаемыми,

– говорит она.

В своей эксклюзивной работе Саломе подчеркивает важность осторожности. По ее словам, много клиентов в Давосе – это "подчиненные работники, которые взволнованы, возможно, они там впервые", а не чиновники высшего эшелона власти.

"Страсть к эротике и страсть к власти часто смешиваются, но последняя доминирует настолько, что может стереть первую", – сказала она.

Эскортницы становятся свидетелями дискуссий в барах и ресторанах / Фото marymarkevich

В Швейцарии проституция легализована

Проституция в Швейцарии легализована, и высококлассные эскортницы, которые посещают такие мероприятия, как ВЭФ, ведут себя сдержанно. Они вписываются в деловую среду благодаря элегантной одежде и профессиональному поведению.

Я ношу обычную одежду – фиолетовый костюм и черное пальто, чтобы выглядело так, будто я действительно являюсь частью сцены конференции,

– рассказала одна из эскортниц, Тиффани, в интервью.

Хотя Саломе остается немногословной относительно конкретных встреч, она признает уникальные требования своей клиентуры.

"Я встречаюсь только с теми людьми, которые мне нравятся. Там есть очень умные люди, и все, что я могу сказать, это то, что им, наверное, сейчас нужно много алкоголя (учитывая состояние мира – Gentleman 24)", – рассказала она.

Смотрите также Ждал в очереди из 1000 других: мужчина ошеломил откровенным признанием о встрече с Бонни Блу

Давос, который посещают около 3 000 делегатов, остается центром важных дискуссий по глобальным вопросам, а также прибыльным местом для тех, кто обеспечивает сдержанное общение с мировой элитой.