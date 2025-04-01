Правило 30 секунд – це все, що потрібно, щоб налагодити зв'язок і почати будувати добрі стосунки

Психологи розповідають нам про правило 30 секунд для налагодження зв'язку з людьми. З його допомогою стає значно простіше і швидше заводити друзів.

А друзі та хороші стосунки потрібні нам усім, це ж одна з найважливіших запорук щасливого життя. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Щоб краще спілкуватися і заводити друзів: правило 30 секунд

Заводити друзів не так просто, коли вже є робота, обов'язки, родина тощо. Тому важливо мати інструменти, які допоможуть налагодити зв'язок з іншими людьми з першої зустрічі так, щоб він міг привести до дружби чи просто хороших стосунків.

Психолог Джеффрі Бернстайн радить такий інструмент – правило 30 секунд. Бо перші 30 секунд, протягом яких ми знайомимося з людиною, можуть мати великий вплив, позитивний або негативний, залежно від того, що відбувається за цей час.

Якщо ви хочете закласти фундамент для побудови хороших стосунків з цією людиною, то вам слід зробити 3 речі.

Друзі та хороші стосунки потрібні нам усім, тож ось правило про те, як заводити їх легко і просто / Фото freepik