Правило 30 секунд – это все, что нужно, чтобы наладить связь и начать строить хорошие отношения
- Психологи рекомендуют правило 30 секунд для налаживания связи с людьми, что помогает легко заводить друзей.
- Оно предусматривает активное взаимодействие, советует сосредотачиваться на собеседнике и проявлять веселый интерес, чтобы построить хорошие отношения.
Психологи рассказывают нам о правиле 30 секунд для налаживания связи с людьми. С его помощью становится значительно проще и быстрее заводить друзей.
А друзья и хорошие отношения нужны нам всем, это же один из важнейших залогов счастливой жизни. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Чтобы лучше общаться и заводить друзей: правило 30 секунд
Заводить друзей не так просто, когда уже есть работа, обязанности, семья и тому подобное. Поэтому важно иметь инструменты, которые помогут наладить связь с другими людьми с первой встречи так, чтобы она могла привести к дружбе или просто хорошим отношениям.
Психолог Джеффри Бернстайн советует такой инструмент – правило 30 секунд. Потому что первые 30 секунд, в течение которых мы знакомимся с человеком, могут иметь большое влияние, положительное или отрицательное, в зависимости от того, что происходит за это время.
Если вы хотите заложить фундамент для построения хороших отношений с этим человеком, то вам следует сделать 3 вещи.
- Взаимодействуйте, а не просто будьте рядом. Разговаривайте с человеком, помогите ему почувствовать себя в безопасности и на связи, задавайте вопросы, ведите содержательный разговор. Вам следует преодолеть нервозность и делать меткие комплименты. Если это, например, новый коллега – вот образцы начала разговора: плохой – "приятно познакомиться, с нетерпением жду сотрудничества", хороший – "Андрей (использование имени способствует связи), я слышал отличные отзывы о твоей работе! Чем ты больше всего гордишься из твоего опыта?"
- Сосредоточьтесь на человеке. Встреча должна быть о нем, а не о вас. Конечно, вы должны рассказать что-то о себе, но вы также должны задавать вопросы, слушать и давать возможность говорить. Ищите глубокие и интересные темы, ищите общие черты, общий язык, чтобы у человека возникало желание не только продолжать этот разговор, но и встретиться снова.
- Веселая заинтересованность. Это особенно полезно на первых свиданиях. Она не дает разговору стать банальным или скучным, плюс веселый и спонтанный тон снижает напряжение и нервозность, помогает людям раскрыться и захотеть продолжать разговор, а также позволяет узнать о личности человека, его предпочтениях и целях. Здесь также важно задавать вопросы и активно слушать, использовать невербальную речь, демонстрацию эмпатии.