Леви – спішно заробляйте гроші, Скорпіони – обережно з колишніми: гороскоп тижня для чоловіків

Ласкаво просимо у вересень – місяць, який буде схожим на вихор, порівняно з повільним серпнем. З кожним днем ми будемо відчувати електричний тріск у повітрі, ніби йдемо назустріч грозі.

1 вересня Уран, планета майбутнього, почне ретроградний рух, який триватиме до 27 січня. Плутон, планета трансформації, також повернеться в знак Козерога до 19 листопада. Тож загалом восени очікуйте поштовхів до змін у нашій реальності.

Дивіться також Ці 3 моделі поведінки подобаються людям, але руйнують ваш успіх і роботу

На тижні ж буде шанс підвищити продуктивність нашого життя, а також оцінити наш баланс між роботою та особистим життям. Отже, дізнайтеся у цьому чоловічому гороскопі на Gentleman 24, що цей тиждень приготував для вашого знака Зодіаку.

Чоловічий гороскоп на тиждень 2 – 8 вересня 2024 року

Овен (21 березня – 19 квітня). Після тижнів, коли життя, а особливо робоче, випадало з колії, Овни почнуть рухатися вперед. Цього тижня ви, швидше за все, візьмете на себе більше проєктів і обов'язків, а також жонглюватимете різними розпеченими залізяками. Якщо ви хочете залучити більше клієнтів або знайти нову роботу, вам може пощастити. Однак зосередьтеся на балансі, щоб переконатися, що ви завжди будуєте себе, а не спалюєте.

Після тижнів, коли життя, а особливо робоче, випадало з колії, Овни почнуть рухатися вперед. Цього тижня ви, швидше за все, візьмете на себе більше проєктів і обов'язків, а також жонглюватимете різними розпеченими залізяками. Якщо ви хочете залучити більше клієнтів або знайти нову роботу, вам може пощастити. Однак зосередьтеся на балансі, щоб переконатися, що ви завжди будуєте себе, а не спалюєте. Телець (20 квітня – 20 травня). Це досить важливий тиждень для вас. Ви можете помітити, що він змушує замислитися, як розвивалося ваше життя в останні роки. Якщо якісь проєкти або особисті цілі – особливо пов'язані з прийняттям свого справжнього Я – в цей час затримуються, слід обрати новий шлях до них. Тиждень також є одним з найважливіших у році для особистого життя. Ви можете знайти когось, хто приверне вашу увагу і запалить бажання! Якщо ж ви вже в парі, сплануйте щось особливе, щоб стати ближчими, ніж будь-коли раніше.

Це досить важливий тиждень для вас. Ви можете помітити, що він змушує замислитися, як розвивалося ваше життя в останні роки. Якщо якісь проєкти або особисті цілі – особливо пов'язані з прийняттям свого справжнього Я – в цей час затримуються, слід обрати новий шлях до них. Тиждень також є одним з найважливіших у році для особистого життя. Ви можете знайти когось, хто приверне вашу увагу і запалить бажання! Якщо ж ви вже в парі, сплануйте щось особливе, щоб стати ближчими, ніж будь-коли раніше. Близнюки (21 травня – 20 червня). Тиждень заохочує вас до змін, і ви замислитеся, де були раніше. Вас може охопити ностальгічний і рефлексивний настрій, але, на щастя, ви зможете взяти мудрість минулого, щоб інтегрувати її у свої наступні дії. Також може з'явитися можливість почати все з чистого аркуша в домі, сім'ї або у побуті. Наприклад, дехто може переїхати, зробити ремонт чи перепланування. Інші можуть побачити, як хтось, хто живе з ними, переїжджає або виїжджає. Якщо хтось із ваших близьких потребує уваги, обов'язково зробіть крок назустріч.

Тиждень заохочує вас до змін, і ви замислитеся, де були раніше. Вас може охопити ностальгічний і рефлексивний настрій, але, на щастя, ви зможете взяти мудрість минулого, щоб інтегрувати її у свої наступні дії. Також може з'явитися можливість почати все з чистого аркуша в домі, сім'ї або у побуті. Наприклад, дехто може переїхати, зробити ремонт чи перепланування. Інші можуть побачити, як хтось, хто живе з ними, переїжджає або виїжджає. Якщо хтось із ваших близьких потребує уваги, обов'язково зробіть крок назустріч. Рак (21 червня – 22 липня). Життя знову рухається вперед, ви переповнені ідеями та планами. Тиждень підкреслить ваш інтелект і здатність вчитися, відстоювати себе і свою думку. Дехто з Раків може виявити, що бере участь у нових починаннях, пов'язаних з комунікаціями, або веде переговори про важливий контракт. Також на порядку денному можуть стояти подорожі, ви відвідаєте сусідні міста або виявите, що найближчими тижнями вам доведеться бути в русі більше, ніж зазвичай. При цьому ви можете зустріти чудових людей і знайти більше радості.

Життя знову рухається вперед, ви переповнені ідеями та планами. Тиждень підкреслить ваш інтелект і здатність вчитися, відстоювати себе і свою думку. Дехто з Раків може виявити, що бере участь у нових починаннях, пов'язаних з комунікаціями, або веде переговори про важливий контракт. Також на порядку денному можуть стояти подорожі, ви відвідаєте сусідні міста або виявите, що найближчими тижнями вам доведеться бути в русі більше, ніж зазвичай. При цьому ви можете зустріти чудових людей і знайти більше радості. Лев (23 липня – 22 серпня). Цього тижня у вашій кар'єрі можуть відбутися зміни, тому звертайте увагу навіть на малопомітні новини. Це може бути інформація про якийсь проєкт або амбіції, які відкладаються, або, навпаки, одкровення про те, що вам потрібно обрати новий шлях, щоб піднятися кар'єрними сходами. З іншого боку, тиждень може відкрити двері для заробітку, наприклад, побічного, підвищення зарплати, від нового клієнта або з нової пропозиції про роботу. Тільки не сидіть склавши руки – думайте про майбутнє і заробляйте ці гроші в будь-які способи саме зараз!

Цього тижня у вашій кар'єрі можуть відбутися зміни, тому звертайте увагу навіть на малопомітні новини. Це може бути інформація про якийсь проєкт або амбіції, які відкладаються, або, навпаки, одкровення про те, що вам потрібно обрати новий шлях, щоб піднятися кар'єрними сходами. З іншого боку, тиждень може відкрити двері для заробітку, наприклад, побічного, підвищення зарплати, від нового клієнта або з нової пропозиції про роботу. Тільки не сидіть склавши руки – думайте про майбутнє і заробляйте ці гроші в будь-які способи саме зараз! Діва (23 серпня – 22 вересня). Ви, ймовірно, на тижні поставите собі питання, до чого ви хочете прагнути в наступному році. Цей тиждень особливо важливий для створення моделей, з якими ви працюватимете у 2025 році. А також для того, що досягне кульмінації в березні. Всесвіт відкриває перед вами багато дверей, ви повинні бути наполегливими й використовувати свій час і енергію стратегічно, щоб закласти багато нового насіння в особистому і професійному плані. Покажіть Всесвіту свої наміри, робіть крок вперед, а не сидіть склавши руки й чекаючи на здійснення бажань.

Очікуйте поштовхів до змін у нашій реальності цього тижня й загалом восени, чоловіки / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Цього місяця ви почуватиметеся особливо гедоністично і променисто, а й раптово відчуєте бажання розслабитися і залягти на дно. На тижні ви зрозумієте, що найкраще поміркувати, де ви були протягом року, і над тим, до чого ви хочете рухатися після сезону іменин. Подумайте про патерни, в яких ви існуєте щодня, щотижня і щомісяця, і про те, чи вони вас розвивають, чи руйнують. Ключ до того, щоб здобути від життя все, що ви хочете – це зосередитися на тому, щоб знати, коли чекати, а коли атакувати. Якщо вас щось обтяжує, скористайтеся цим часом, щоб звільнитися від цього.

Цього місяця ви почуватиметеся особливо гедоністично і променисто, а й раптово відчуєте бажання розслабитися і залягти на дно. На тижні ви зрозумієте, що найкраще поміркувати, де ви були протягом року, і над тим, до чого ви хочете рухатися після сезону іменин. Подумайте про патерни, в яких ви існуєте щодня, щотижня і щомісяця, і про те, чи вони вас розвивають, чи руйнують. Ключ до того, щоб здобути від життя все, що ви хочете – це зосередитися на тому, щоб знати, коли чекати, а коли атакувати. Якщо вас щось обтяжує, скористайтеся цим часом, щоб звільнитися від цього. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Протягом багатьох років ваші стосунки розвивалися у вас на очах. Цього тижня ви можете помітити, що вам потрібно поглянути на них трохи по-іншому або що потрібно підняти важливу дискусію і прояснити ситуацію. Хтось із колишніх також може раптово перетнути вам дорогу або з'явитися у ваших думках. Ваше соціальне життя буде особливо активним, друзі та знайомі прагнутимуть зв'язатися з вами. Якщо ви хочете познайомитися з новими друзями або поспілкуватися зі старими – це чудовий період для цього. І подумайте, як ви можете звернутися до знайомих з важливим проханням.

Протягом багатьох років ваші стосунки розвивалися у вас на очах. Цього тижня ви можете помітити, що вам потрібно поглянути на них трохи по-іншому або що потрібно підняти важливу дискусію і прояснити ситуацію. Хтось із колишніх також може раптово перетнути вам дорогу або з'явитися у ваших думках. Ваше соціальне життя буде особливо активним, друзі та знайомі прагнутимуть зв'язатися з вами. Якщо ви хочете познайомитися з новими друзями або поспілкуватися зі старими – це чудовий період для цього. І подумайте, як ви можете звернутися до знайомих з важливим проханням. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Схоже, у вашому робочому житті настають зміни, які зачеплять ваші обов'язки й загальну рутину. Однак цього тижня у вас також може з'явитися можливість піднятися вище або зробити зміни у своїй кар'єрі. Наприклад, ви можете побачити, що з'явилася вакансія, на яку ви ідеально підходите, або вам запропонують нову роботу. Також можливе підвищення, визнання та схвалення. Але не чекайте, поки вони самі прийдуть до вас – зосередьтеся на тому, як ви можете бути максимально стратегічними зараз, щоб піднятися кар'єрними сходами.

Схоже, у вашому робочому житті настають зміни, які зачеплять ваші обов'язки й загальну рутину. Однак цього тижня у вас також може з'явитися можливість піднятися вище або зробити зміни у своїй кар'єрі. Наприклад, ви можете побачити, що з'явилася вакансія, на яку ви ідеально підходите, або вам запропонують нову роботу. Також можливе підвищення, визнання та схвалення. Але не чекайте, поки вони самі прийдуть до вас – зосередьтеся на тому, як ви можете бути максимально стратегічними зараз, щоб піднятися кар'єрними сходами. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Коли справа доходить до вашого довгострокового бачення, ви завжди обираєте кілька різних шляхів. Однак цей тиждень може допомогти вам вийти за рамки, відкрити нові горизонти й спробувати нові можливості, які, зрештою, поведуть вас у новому напрямку. Кидайте кості й шукайте пригод! З іншого боку, цього тижня ви можете побачити раптові зміни в особистому житті. Наприклад, можете помітити, що ваша пара поводиться не зовсім типово, і вам потрібно на це звернути увагу. Можливо, і ви почуєте звістку від колишньої.

Коли справа доходить до вашого довгострокового бачення, ви завжди обираєте кілька різних шляхів. Однак цей тиждень може допомогти вам вийти за рамки, відкрити нові горизонти й спробувати нові можливості, які, зрештою, поведуть вас у новому напрямку. Кидайте кості й шукайте пригод! З іншого боку, цього тижня ви можете побачити раптові зміни в особистому житті. Наприклад, можете помітити, що ваша пара поводиться не зовсім типово, і вам потрібно на це звернути увагу. Можливо, і ви почуєте звістку від колишньої. Водолій (20 січня – 18 лютого). Наступний тиждень може принести несподівані зміни в сім'ї, домі чи господарстві. Щось, що було поза увагою, випливе на поверхню, і це спонукає вас звернути на це більше уваги. Також тиждень змусить вас зосередитися на тому, що ви даєте й отримуєте у своїх стосунках – як в особистому, так і в професійному плані. Позитивні зв'язки зараз надаватимуть вам більше підтримки, але якщо ви не отримуєте того, що вам потрібно, Всесвіт радить зробити крок вперед, висловити свої думки та знайти кращі рішення саме зараз. На щастя, все може скластися на вашу користь.

Наступний тиждень може принести несподівані зміни в сім'ї, домі чи господарстві. Щось, що було поза увагою, випливе на поверхню, і це спонукає вас звернути на це більше уваги. Також тиждень змусить вас зосередитися на тому, що ви даєте й отримуєте у своїх стосунках – як в особистому, так і в професійному плані. Позитивні зв'язки зараз надаватимуть вам більше підтримки, але якщо ви не отримуєте того, що вам потрібно, Всесвіт радить зробити крок вперед, висловити свої думки та знайти кращі рішення саме зараз. На щастя, все може скластися на вашу користь. Риби (19 лютого – 20 березня). Глибока потреба у вашій душі підказує вам, що потрібно поглянути на свої стосунки з повною й абсолютною чесністю. Почуття туги, дистанції або практичності, здається, відлунюють у вашому серці. Тиждень принесе можливості об'єднатися і зблизитися з кимось важливим у бізнесі або коханні – або, навпаки, змусить вас усвідомити, що ви просто не на одній хвилі. У вас є набагато більша влада і вага у всіх цих рішеннях, ніж вам може здаватися. Зверніть увагу, що дії зараз можуть призвести до важливіших рішень у майбутньому, наприклад, про довгострокові плани, контракти або й шлюб.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.