Львы – спешите заработать денег, Скорпионы – поосторожней с бывшими: гороскоп недели для мужчин

Добро пожаловать в сентябрь – месяц, который будет похож на вихрь, по сравнению с медленным августом. С каждым днем мы будем чувствовать электрический треск в воздухе, словно идем навстречу грозе.

1 сентября Уран, планета будущего, начнет ретроградное движение, которое продлится до 27 января. Плутон, планета трансформации, также вернется в знак Козерога до 19 ноября. Поэтому в целом осенью ожидайте толчков к изменениям в нашей реальности.

Смотрите также Эти 3 модели поведения нравятся людям, но разрушают ваш успех и работу

На неделе же будет шанс повысить производительность нашей жизни, а также оценить наш баланс между работой и личной жизнью. Итак, узнайте в этом мужском гороскопе на Gentleman 24, что эта неделя приготовила для вашего знака Зодиака.

Мужской гороскоп на неделю 2 – 8 сентября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). После недель, когда жизнь, а особенно рабочая, выпадала из колеи, Овны начнут двигаться вперед. На этой неделе вы, скорее всего, возьмете на себя больше проектов и обязанностей, а также будете жонглировать различными раскаленными железяками. Если вы хотите привлечь больше клиентов или найти новую работу, вам может повезти. Однако сосредоточьтесь на балансе, чтобы убедиться, что вы всегда строите себя, а не сжигаете.

После недель, когда жизнь, а особенно рабочая, выпадала из колеи, Овны начнут двигаться вперед. На этой неделе вы, скорее всего, возьмете на себя больше проектов и обязанностей, а также будете жонглировать различными раскаленными железяками. Если вы хотите привлечь больше клиентов или найти новую работу, вам может повезти. Однако сосредоточьтесь на балансе, чтобы убедиться, что вы всегда строите себя, а не сжигаете. Телец (20 апреля – 20 мая). Это довольно важная неделя для вас. Вы можете заметить, что она заставляет задуматься, как развивалась ваша жизнь в последние годы. Если какие-то проекты или личные цели – особенно связанные с принятием своего настоящего Я – в это время задерживаются, следует выбрать новый путь к ним. Неделя также является одной из самых важных в году для личной жизни. Вы можете найти кого-то, кто привлечет ваше внимание и зажжет желание! Если же вы уже в паре, спланируйте что-то особенное, чтобы стать ближе, чем когда-либо прежде.

Это довольно важная неделя для вас. Вы можете заметить, что она заставляет задуматься, как развивалась ваша жизнь в последние годы. Если какие-то проекты или личные цели – особенно связанные с принятием своего настоящего Я – в это время задерживаются, следует выбрать новый путь к ним. Неделя также является одной из самых важных в году для личной жизни. Вы можете найти кого-то, кто привлечет ваше внимание и зажжет желание! Если же вы уже в паре, спланируйте что-то особенное, чтобы стать ближе, чем когда-либо прежде. Близнецы (21 мая – 20 июня). Неделя поощряет вас к изменениям, и вы задумаетесь, где были раньше. Вас может охватить ностальгическое и рефлексивное настроение, но, к счастью, вы сможете взять мудрость прошлого, чтобы интегрировать ее в свои следующие действия. Также может появиться возможность начать все с чистого листа в доме, семье или в быту. Например, некоторые могут переехать, сделать ремонт или перепланировку. Другие могут увидеть, как кто-то, кто живет с ними, переезжает или выезжает. Если кто-то из ваших близких нуждается во внимании, обязательно сделайте шаг навстречу.

Неделя поощряет вас к изменениям, и вы задумаетесь, где были раньше. Вас может охватить ностальгическое и рефлексивное настроение, но, к счастью, вы сможете взять мудрость прошлого, чтобы интегрировать ее в свои следующие действия. Также может появиться возможность начать все с чистого листа в доме, семье или в быту. Например, некоторые могут переехать, сделать ремонт или перепланировку. Другие могут увидеть, как кто-то, кто живет с ними, переезжает или выезжает. Если кто-то из ваших близких нуждается во внимании, обязательно сделайте шаг навстречу. Рак (21 июня – 22 июля). Жизнь снова движется вперед, вы переполнены идеями и планами. Неделя подчеркнет ваш интеллект и способность учиться, отстаивать себя и свое мнение. Некоторые Раки могут обнаружить, что участвуют в новых начинаниях, связанных с коммуникациями, или ведут переговоры о важном контракте. Также на повестке дня могут стоять путешествия, вы посетите соседние города или обнаружите, что в ближайшие недели вам придется быть в движении больше, чем обычно. При этом вы можете встретить замечательных людей и обрести больше радости.

Жизнь снова движется вперед, вы переполнены идеями и планами. Неделя подчеркнет ваш интеллект и способность учиться, отстаивать себя и свое мнение. Некоторые Раки могут обнаружить, что участвуют в новых начинаниях, связанных с коммуникациями, или ведут переговоры о важном контракте. Также на повестке дня могут стоять путешествия, вы посетите соседние города или обнаружите, что в ближайшие недели вам придется быть в движении больше, чем обычно. При этом вы можете встретить замечательных людей и обрести больше радости. Лев (23 июля – 22 августа). На этой неделе в вашей карьере могут произойти изменения, поэтому обращайте внимание даже на малозаметные новости. Это может быть информация о каком-то проекте или амбициях, которые откладываются, или, наоборот, откровения о том, что вам нужно выбрать новый путь, чтобы подняться по карьерной лестнице. С другой стороны, неделя может открыть двери для заработка, например, побочного, повышения зарплаты, от нового клиента или с нового предложения о работе. Только не сидите сложа руки – думайте о будущем и зарабатывайте эти деньги любыми способами именно сейчас!

На этой неделе в вашей карьере могут произойти изменения, поэтому обращайте внимание даже на малозаметные новости. Это может быть информация о каком-то проекте или амбициях, которые откладываются, или, наоборот, откровения о том, что вам нужно выбрать новый путь, чтобы подняться по карьерной лестнице. С другой стороны, неделя может открыть двери для заработка, например, побочного, повышения зарплаты, от нового клиента или с нового предложения о работе. Только не сидите сложа руки – думайте о будущем и зарабатывайте эти деньги любыми способами именно сейчас! Дева (23 августа – 22 сентября). Вы, вероятно, на неделе зададите себе вопрос, к чему вы хотите стремиться в следующем году. Эта неделя особенно важна для создания моделей, с которыми вы будете работать в 2025 году. А также для того, что достигнет кульминации в марте. Вселенная открывает перед вами много дверей, вы должны быть настойчивыми и использовать свое время и энергию стратегически, чтобы заложить много новых семян в личном и профессиональном плане. Покажите Вселенной свои намерения, делайте шаг вперед, а не сидите сложа руки и ожидая исполнения желаний.

Ожидайте толчков к изменениям в нашей реальности на этой неделе и в целом осенью, мужчины / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). В этом месяце вы будете чувствовать себя особенно гедонистично и лучезарно, но и внезапно почувствуете желание расслабиться и залечь на дно. На неделе вы поймете, что лучше всего подумать, где вы были в течение года, и над тем, к чему вы хотите двигаться после сезона именин. Подумайте о паттернах, в которых вы существуете ежедневно, еженедельно и ежемесячно, и о том, развивают ли они вас или разрушают. Ключ к тому, чтобы получить от жизни все, что вы хотите – это сосредоточиться на том, чтобы знать, когда ждать, а когда атаковать. Если вас что-то тяготит, воспользуйтесь этим временем, чтобы освободиться от этого.

В этом месяце вы будете чувствовать себя особенно гедонистично и лучезарно, но и внезапно почувствуете желание расслабиться и залечь на дно. На неделе вы поймете, что лучше всего подумать, где вы были в течение года, и над тем, к чему вы хотите двигаться после сезона именин. Подумайте о паттернах, в которых вы существуете ежедневно, еженедельно и ежемесячно, и о том, развивают ли они вас или разрушают. Ключ к тому, чтобы получить от жизни все, что вы хотите – это сосредоточиться на том, чтобы знать, когда ждать, а когда атаковать. Если вас что-то тяготит, воспользуйтесь этим временем, чтобы освободиться от этого. Скорпион (23 октября – 21 ноября). В течение многих лет ваши отношения развивались у вас на глазах. На этой неделе вы можете заметить, что вам нужно взглянуть на них немного по-другому или что нужно поднять важную дискуссию и прояснить ситуацию. Кто-то из бывших также может внезапно пересечь вам дорогу или появиться в ваших мыслях. Ваша социальная жизнь будет особенно активной, друзья и знакомые будут стремиться связаться с вами. Если вы хотите познакомиться с новыми друзьями или пообщаться со старыми – это отличный период для этого. И подумайте, как вы можете обратиться к знакомым с важной просьбой.

В течение многих лет ваши отношения развивались у вас на глазах. На этой неделе вы можете заметить, что вам нужно взглянуть на них немного по-другому или что нужно поднять важную дискуссию и прояснить ситуацию. Кто-то из бывших также может внезапно пересечь вам дорогу или появиться в ваших мыслях. Ваша социальная жизнь будет особенно активной, друзья и знакомые будут стремиться связаться с вами. Если вы хотите познакомиться с новыми друзьями или пообщаться со старыми – это отличный период для этого. И подумайте, как вы можете обратиться к знакомым с важной просьбой. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Похоже, в вашей рабочей жизни наступают изменения, которые затронут ваши обязанности и общую рутину. Однако на этой неделе у вас также может появиться возможность подняться выше или сделать изменения в своей карьере. Например, вы можете увидеть, что появилась вакансия, на которую вы идеально подходите, или вам предложат новую работу. Также возможно повышение, признания и одобрения. Но не ждите, пока они сами придут к вам – сосредоточьтесь на том, как вы можете быть максимально стратегическими сейчас, чтобы подняться по карьерной лестнице.

Похоже, в вашей рабочей жизни наступают изменения, которые затронут ваши обязанности и общую рутину. Однако на этой неделе у вас также может появиться возможность подняться выше или сделать изменения в своей карьере. Например, вы можете увидеть, что появилась вакансия, на которую вы идеально подходите, или вам предложат новую работу. Также возможно повышение, признания и одобрения. Но не ждите, пока они сами придут к вам – сосредоточьтесь на том, как вы можете быть максимально стратегическими сейчас, чтобы подняться по карьерной лестнице. Козерог (22 декабря – 19 января). Когда дело доходит до вашего долгосрочного видения, вы всегда выбираете несколько разных путей. Однако эта неделя может помочь вам выйти за рамки, открыть новые горизонты и попробовать новые возможности, которые, в конце концов, поведут вас в новом направлении. Бросайте кости и ищите приключений! С другой стороны, этой неделе вы можете увидеть внезапные изменения в личной жизни. Например, можете заметить, что ваша пара ведет себя не совсем типично, и вам нужно на это обратить внимание. Возможно, и вы услышите известие от бывшей.

Когда дело доходит до вашего долгосрочного видения, вы всегда выбираете несколько разных путей. Однако эта неделя может помочь вам выйти за рамки, открыть новые горизонты и попробовать новые возможности, которые, в конце концов, поведут вас в новом направлении. Бросайте кости и ищите приключений! С другой стороны, этой неделе вы можете увидеть внезапные изменения в личной жизни. Например, можете заметить, что ваша пара ведет себя не совсем типично, и вам нужно на это обратить внимание. Возможно, и вы услышите известие от бывшей. Водолей (20 января – 18 февраля). Следующая неделя может принести неожиданные изменения в семье, доме или хозяйстве. Что-то, что было вне поля зрения, выплывет на поверхность, и это побудит вас обратить на это больше внимания. Также неделя заставит вас сосредоточиться на том, что вы даете и получаете в своих отношениях – как в личном, так и в профессиональном плане. Положительные связи сейчас будут оказывать вам больше поддержки, но если вы не получаете того, что вам нужно, Вселенная советует сделать шаг вперед, высказать свои мысли и найти лучшие решения именно сейчас. К счастью, все может сложиться в вашу пользу.

Следующая неделя может принести неожиданные изменения в семье, доме или хозяйстве. Что-то, что было вне поля зрения, выплывет на поверхность, и это побудит вас обратить на это больше внимания. Также неделя заставит вас сосредоточиться на том, что вы даете и получаете в своих отношениях – как в личном, так и в профессиональном плане. Положительные связи сейчас будут оказывать вам больше поддержки, но если вы не получаете того, что вам нужно, Вселенная советует сделать шаг вперед, высказать свои мысли и найти лучшие решения именно сейчас. К счастью, все может сложиться в вашу пользу. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Глубокая потребность в вашей душе подсказывает вам, что нужно взглянуть на свои отношения с полной и абсолютной честностью. Чувство тоски, дистанции или практичности, кажется, эхом отзываются в вашем сердце. Неделя принесет возможности объединиться и сблизиться с кем-то важным в бизнесе или любви – или, наоборот, заставит вас осознать, что вы просто не на одной волне. У вас есть гораздо большая власть и вес во всех этих решениях, чем вам может казаться. Обратите внимание, что действия сейчас могут привести к более важным решениям в будущем, например, о долгосрочных планах, контрактах или даже браке.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.