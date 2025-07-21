Про пікантні ситуації у Терезів і напругу на роботі у Левів: гороскоп на тиждень для чоловіків

Попри підступну енергію ретроградного Меркурія, загалом зірки обіцяють і позитив. І радять нам жити моментом на цьому тижні, з 21 до 27 липня, та більше спілкуватися з іншими людьми.

22 липня починається сезон Лева, що може принести змішані почуття – так Всесвіт показує нам, що рухатися вперед потрібно зі стратегічним мисленням. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 21 і до 27 липня 2025 року: що прогнозують астрологи?

Овен (20 березня – 19 квітня).

Овни, зірки дадуть вам настільки багато енергії та можливостей, щоб ви могли виразити себе і сяяти. Зосередьтеся на задоволенні, пристрасті, побаченнях, хобі або мистецтві.

Однак майте на увазі, що в цей час можуть виникнути певні суперечки за владу, як з авторитетною особою, так і з другом.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Тельці, вам варто зосередитися більше на емоційній стабільності, навіть якщо це змушує вас переглянути свої погляди.

У вас може бути можливість просунутися вперед у ситуації, пов'язаній з домом чи нерухомістю, але також доведеться в дечому змінити курс. Це може бути чудовий час, щоб влаштувати вечірку вдома.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Близнюки, тиждень може принести вам головний біль, тож найкраще буде плисти за течією. Так ви зможете легше скористатися можливостями. Було б добре, якби щось з минулого повернулося до вас.

Подорож до місця з минулого або зустріч із давніми друзями буде чудовою ідеєю. І будьте обережні з юридичними питаннями.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки, можлива плутанина або уповільнення темпів у фінансових справах, але будуть і можливості повернути все на свої місця або поліпшити ситуацію. Це особливо актуально, якщо ви прагнете збалансувати доходи й витрати або переглянути свій бюджет.

Це чудовий тиждень для вигідних покупок – ви можете знайти справжні скарби, яких інші люди не помічають.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, це важливі дні, навіть якщо вам здається, що ви робите кілька кроків назад, щоб знову рухатися вперед. У вас будуть можливості відкрити для себе нові горизонти.

Розкопуючи ситуації та стосунки з минулого, ви можете знайти скарби, які стали ще ціннішими. Але будьте обережні, бо можуть виникнути напружені ситуації в бізнесі або коханні.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Діви, вам доведеться звернутися до фахівців, щоб розібратися в якійсь ситуації. Найкраще, що можна зробити в цей час – це залучити потрібну людину, щоб скласти плани, які мають міцне підґрунтя.

Також зараз хороший час, щоб не виходити на перший план і обдумувати плани, особливо якщо ви відкопуєте забуті.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Терези, готуйтеся до пікантного тижня, у вас буде багато можливостей знайомитися з широким колом цікавих, виразних або й сексуальних людей. Зараз важливо розширювати свою мережу контактів.

Прохання про послугу і пропозиція ідей будуть чудовим способом скористатися цією енергією. І хтось із минулого надасть вам допомогу для досягнення ваших цілей.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Скорпіони, Всесвіт може підкинути вам несподіванки у кар'єрі та роботі, але загалом тиждень є чудовим для перегляду старих планів, стратегій та проєктів. Повернення до старого роботодавця або професійних зв'язків може зробити диво для вас зараз.

Радьтеся з людьми, яких ви поважаєте. І майте на увазі, що можуть статися деякі драматичні події у домі чи родині.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Стрільці, тиждень дарує вам пікантну енергію пригод, і ви готові розправити крила. Не дайте цій енергії пропасти даремно, летіть до нових горизонтів у особистому, професійному чи духовному плані. І у перспективі ви досягнете значного прогресу, навіть якщо в моменті доведеться рухатися повільніше.

Будьте обережні – хтось із ваших знайомих може бути особливо наполегливим.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, космос готує для вас багато подій, але, можливо, краще буде з ними трохи почекати. Тиждень може дозволити вам просунутися вперед або назад у ключових стосунках, особливо інтимних або фінансових.

Щоб уникнути надмірних драматичних подій, шукайте найкращу пораду у когось, кому довіряєте. Та зауважте, що дещо з минулого все ще тяжіє над вами.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Водолії, це важливий час для стосунків – особистих, професійних тощо. Ви можете обговорювати свій шлях вперед, і, схоже, вам доведеться застосувати новий підхід до того, як ви будете діяти.

Це унікальне жонглювання, яке ви зараз переживаєте, не є покаранням зірок, а нагадуванням про дещо важливе з минулого.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Риби, ви, ймовірно, відчуєте трохи дивну енергію, і можете відчувати потребу працювати, жонглювати мільйоном справ і встигати все. З іншого боку, ви можете бути більше налаштовані на розваги.

Цей тиждень відкриє для вас можливості знайти правильний баланс на найближчі місяці. Тож перегляньте свій календар та розставте пріоритети.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik