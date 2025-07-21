Про пікантні ситуації у Терезів і напругу на роботі у Левів: гороскоп на тиждень для чоловіків
- Тельці, варто зосередитися на емоційній стабільності. Близнюки, тиждень може принести вам головний біль.
- Раки, можлива плутанина у фінансових справах. Скорпіони, Всесвіт може підкинути вам несподіванки на роботі.
- Козероги, спробуйте уникнути надмірних драматичних подій. Водолії, зірки нагадають вам про дещо важливе з минулого.
- Читайте докладно про ці та всі інші знаки Зодіаку далі у тижневому гороскопі для чоловіків на 21 – 27 липня 2025 року.
Попри підступну енергію ретроградного Меркурія, загалом зірки обіцяють і позитив. І радять нам жити моментом на цьому тижні, з 21 до 27 липня, та більше спілкуватися з іншими людьми.
22 липня починається сезон Лева, що може принести змішані почуття – так Всесвіт показує нам, що рухатися вперед потрібно зі стратегічним мисленням. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 21 і до 27 липня 2025 року: що прогнозують астрологи?
Овен (20 березня – 19 квітня).
- Овни, зірки дадуть вам настільки багато енергії та можливостей, щоб ви могли виразити себе і сяяти. Зосередьтеся на задоволенні, пристрасті, побаченнях, хобі або мистецтві.
- Однак майте на увазі, що в цей час можуть виникнути певні суперечки за владу, як з авторитетною особою, так і з другом.
Телець (19 квітня – 20 травня).
- Тельці, вам варто зосередитися більше на емоційній стабільності, навіть якщо це змушує вас переглянути свої погляди.
- У вас може бути можливість просунутися вперед у ситуації, пов'язаній з домом чи нерухомістю, але також доведеться в дечому змінити курс. Це може бути чудовий час, щоб влаштувати вечірку вдома.
Близнюки (20 травня – 20 червня).
- Близнюки, тиждень може принести вам головний біль, тож найкраще буде плисти за течією. Так ви зможете легше скористатися можливостями. Було б добре, якби щось з минулого повернулося до вас.
- Подорож до місця з минулого або зустріч із давніми друзями буде чудовою ідеєю. І будьте обережні з юридичними питаннями.
Рак (20 червня – 22 липня).
- Раки, можлива плутанина або уповільнення темпів у фінансових справах, але будуть і можливості повернути все на свої місця або поліпшити ситуацію. Це особливо актуально, якщо ви прагнете збалансувати доходи й витрати або переглянути свій бюджет.
- Це чудовий тиждень для вигідних покупок – ви можете знайти справжні скарби, яких інші люди не помічають.
Лев (22 липня – 22 серпня).
- Леви, це важливі дні, навіть якщо вам здається, що ви робите кілька кроків назад, щоб знову рухатися вперед. У вас будуть можливості відкрити для себе нові горизонти.
- Розкопуючи ситуації та стосунки з минулого, ви можете знайти скарби, які стали ще ціннішими. Але будьте обережні, бо можуть виникнути напружені ситуації в бізнесі або коханні.
Діва (22 серпня – 22 вересня).
- Діви, вам доведеться звернутися до фахівців, щоб розібратися в якійсь ситуації. Найкраще, що можна зробити в цей час – це залучити потрібну людину, щоб скласти плани, які мають міцне підґрунтя.
- Також зараз хороший час, щоб не виходити на перший план і обдумувати плани, особливо якщо ви відкопуєте забуті.
Варто знати Попри зовнішність, ось 5 речей, які насправді роблять вас привабливим
Терези (22 вересня – 22 жовтня).
- Терези, готуйтеся до пікантного тижня, у вас буде багато можливостей знайомитися з широким колом цікавих, виразних або й сексуальних людей. Зараз важливо розширювати свою мережу контактів.
- Прохання про послугу і пропозиція ідей будуть чудовим способом скористатися цією енергією. І хтось із минулого надасть вам допомогу для досягнення ваших цілей.
Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).
- Скорпіони, Всесвіт може підкинути вам несподіванки у кар'єрі та роботі, але загалом тиждень є чудовим для перегляду старих планів, стратегій та проєктів. Повернення до старого роботодавця або професійних зв'язків може зробити диво для вас зараз.
- Радьтеся з людьми, яких ви поважаєте. І майте на увазі, що можуть статися деякі драматичні події у домі чи родині.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня).
- Стрільці, тиждень дарує вам пікантну енергію пригод, і ви готові розправити крила. Не дайте цій енергії пропасти даремно, летіть до нових горизонтів у особистому, професійному чи духовному плані. І у перспективі ви досягнете значного прогресу, навіть якщо в моменті доведеться рухатися повільніше.
- Будьте обережні – хтось із ваших знайомих може бути особливо наполегливим.
Козеріг (21 грудня – 19 січня).
- Козероги, космос готує для вас багато подій, але, можливо, краще буде з ними трохи почекати. Тиждень може дозволити вам просунутися вперед або назад у ключових стосунках, особливо інтимних або фінансових.
- Щоб уникнути надмірних драматичних подій, шукайте найкращу пораду у когось, кому довіряєте. Та зауважте, що дещо з минулого все ще тяжіє над вами.
Водолій (19 січня – 18 лютого).
- Водолії, це важливий час для стосунків – особистих, професійних тощо. Ви можете обговорювати свій шлях вперед, і, схоже, вам доведеться застосувати новий підхід до того, як ви будете діяти.
- Це унікальне жонглювання, яке ви зараз переживаєте, не є покаранням зірок, а нагадуванням про дещо важливе з минулого.
Риби (18 лютого – 20 березня).
- Риби, ви, ймовірно, відчуєте трохи дивну енергію, і можете відчувати потребу працювати, жонглювати мільйоном справ і встигати все. З іншого боку, ви можете бути більше налаштовані на розваги.
- Цей тиждень відкриє для вас можливості знайти правильний баланс на найближчі місяці. Тож перегляньте свій календар та розставте пріоритети.