Добре одягатися, мати гарну зачіску і бороду, доглянуту шкіру і так далі – важливо, але це поверхневі речі. Про дещо важливіше розповість 24 Канал із посиланням на GQ.
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Зовнішність важлива, але: які риси роблять нас привабливими для інших людей?
Зовнішність може впливати на сприйняття вас іншими та допомагати формувати бажаний імідж. Люди дійсно роблять багато висновків про інших тільки на основі їхнього вигляду. Але перше враження можна зруйнувати або закріпити, і ви також можете на це вплинути. Тільки-от фізичні риси тут вже ні до чого.
Що важливо розуміти, привабливість суб'єктивна, тобто не всі люди відчувають однакові емоції до одних і тих самих речей. Та навіть ви самі відчуваєте себе більш або менш привабливим у різні моменти. Ба більше, фізична привабливість взагалі не гарантує, що вас вважатимуть привабливим – тому що є речі, геть не фізичні, які відчутно на це впливають.
Зовнішність важлива для привабливості, але це поверхневе – є важливіші речі / Фото drobotdean@freepik
- Доброта. Бути добрим до інших, ввічливим, надійним і приємним – це частина того, що робить вас більш привабливим. Агресивна і зарозуміла поведінка – навпаки. Люди свідомо і підсвідомо шукають для спілкування тих, кому зможуть довіряти. Доброзичливість відіграє фундаментальну роль для обох статей в процесі оцінки чиєїсь привабливості.
- Інтелект. Інтелект робить вас цікавим, тому більше читайте, досліджуйте теми, які вам близькі, відвідуйте музеї, дивіться кіно, слухайте музику тощо. Але тут справа не тільки у знаннях, а й у вмінні розповідати цікаві історії та підбирати теми для розмов.
- Гумор. Усе просто – почуття гумору люди вважають дуже бажаною рисою, бо їм подобається, коли їх смішать.
- Зацікавленість. З інтересом до інших ви допомагаєте собі ж будувати міцніші стосунки та глибші зв'язки. Людям подобається, коли їх слухають, бачать і визнають. Тому ставте питання, уважно слухайте, не монополізуйте розмову і відкладайте телефон під час спілкування.
- Парфуми. Запахи переносять нас у минуле, викликають спогади, асоціюються з емоціями. Тому приємний запах є дуже важливим фактором, щоб вас вважали привабливим. Є дуже багато ароматів, з яких ви можете вибрати, просто важливо знайти той, який найкраще відповідає тому, що ви хочете передати. І важливо не зловживати – перенасичений запах буде дратувати інших.