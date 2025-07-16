Добре одягатися, мати гарну зачіску і бороду, доглянуту шкіру і так далі – важливо, але це поверхневі речі. Про дещо важливіше розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Зовнішність важлива, але: які риси роблять нас привабливими для інших людей?

Зовнішність може впливати на сприйняття вас іншими та допомагати формувати бажаний імідж. Люди дійсно роблять багато висновків про інших тільки на основі їхнього вигляду. Але перше враження можна зруйнувати або закріпити, і ви також можете на це вплинути. Тільки-от фізичні риси тут вже ні до чого.

Що важливо розуміти, привабливість суб'єктивна, тобто не всі люди відчувають однакові емоції до одних і тих самих речей. Та навіть ви самі відчуваєте себе більш або менш привабливим у різні моменти. Ба більше, фізична привабливість взагалі не гарантує, що вас вважатимуть привабливим – тому що є речі, геть не фізичні, які відчутно на це впливають.

Зовнішність важлива для привабливості, але це поверхневе – є важливіші речі / Фото drobotdean@freepik