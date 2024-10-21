Терези – дійте вже і швидко, Козероги – прийміть свою темну сторону: гороскоп на 21 – 27 жовтня

Ночі стають довшими, а денне світло згасає швидше – ми і буквально, і астрологічно входимо до похмурих сезонів року, ознаменованих початком періоду Скорпіона та Геловіном. Цей час спонукає нас зазирнути в себе глибше, а зірки фокусуються на наших стосунках та прихованих кармічних сенсах.

Космічна погода цього тижня, 21 – 27 жовтня, змусить нас відчути деяку боротьбу за владу водночас із прагненням до порозуміння. Авантюрна, сексуальна і спонтанна енергія буде гойдати нас протягом усіх цих днів. А що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому гороскопі від People.

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Чоловічий гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2024 року

Овен (21 березня – 19 квітня). Ви відчуєте потужні трансформації навколо ваших амбіцій і професійного світу. І побачите можливість піднятися вище, ніж будь-коли раніше, або радикально змінити свої кар'єрні цілі. Щоб скористатися можливістю, треба буде наважитися почати прокладати власний шлях. Якщо ви діятимете швидко, ваші визнання і вплив можуть досягти нових висот! Але якщо ви відчуваєте себе нереалізованим у своїй професійній сфері, зараз якраз слід реалістично оцінити, як потрібно змінити свій план.

Ви відчуєте потужні трансформації навколо ваших амбіцій і професійного світу. І побачите можливість піднятися вище, ніж будь-коли раніше, або радикально змінити свої кар'єрні цілі. Щоб скористатися можливістю, треба буде наважитися почати прокладати власний шлях. Якщо ви діятимете швидко, ваші визнання і вплив можуть досягти нових висот! Але якщо ви відчуваєте себе нереалізованим у своїй професійній сфері, зараз якраз слід реалістично оцінити, як потрібно змінити свій план. Телець (20 квітня – 20 травня). Ви намагатиметеся трансформувати себе у різні способи. Чим більше ви будете виходити за рамки звичного, тим більше відкриватимете для себе горизонтів. Ця енергія яскраво виражена зараз, і ви повинні прагнути використовувати її якомога більше. Зауважте, якщо ви по-справжньому відкриєте свої перспективи та візьметеся за нові пригоди, то зрештою опинитеся на куди кращих позиціях, ніж будь-коли раніше. А якщо ви хочете здійснити великі зміни, то можете зробити це у сфері культури, подорожей, відносин, медіа, науки або юриспруденції.

Ви намагатиметеся трансформувати себе у різні способи. Чим більше ви будете виходити за рамки звичного, тим більше відкриватимете для себе горизонтів. Ця енергія яскраво виражена зараз, і ви повинні прагнути використовувати її якомога більше. Зауважте, якщо ви по-справжньому відкриєте свої перспективи та візьметеся за нові пригоди, то зрештою опинитеся на куди кращих позиціях, ніж будь-коли раніше. А якщо ви хочете здійснити великі зміни, то можете зробити це у сфері культури, подорожей, відносин, медіа, науки або юриспруденції. Близнюки (21 травня – 20 червня). Інтенсивність щодо того, що ви даєте й отримуєте у стосунках, буде основним тематичним циклом в ці дні. Ви, ймовірно, матимете справу з глибокими ситуаціями, пов'язаними з довірою, вразливістю, сексуальністю або й питаннями грошей. Якщо ви хочете копнути глибше, щоб рухатися далі, наприкінці циклу буде саме час зробити це. Звільнення від негативів або страхів, пов'язаних з цими темами, може бути особливо важливим і дозволить вам відновитися як феніксу, та цього разу назавжди.

Інтенсивність щодо того, що ви даєте й отримуєте у стосунках, буде основним тематичним циклом в ці дні. Ви, ймовірно, матимете справу з глибокими ситуаціями, пов'язаними з довірою, вразливістю, сексуальністю або й питаннями грошей. Якщо ви хочете копнути глибше, щоб рухатися далі, наприкінці циклу буде саме час зробити це. Звільнення від негативів або страхів, пов'язаних з цими темами, може бути особливо важливим і дозволить вам відновитися як феніксу, та цього разу назавжди. Рак (21 червня – 22 липня). Останнім часом для вас стосунки були у форматі "все або нічого", і ви, ймовірно, залучитеся до надзвичайно інтенсивної взаємодії в цих рамках. Іноді вам може здаватися, що вони поглинають вас, або що ви приваблюєте драматичних, похмурих або контролюючих людей. Можливо, вам навіть доведеться мати справу зі своїми страхами чи тривогами. Цілком ймовірно, що ви трансформуєтеся через свої стосунки на глибинному чи кармічному рівнях. Знайдіть способи революційно змінити себе, позбувшись шаблонів, які не служать вам або вашому вищому благу.

Останнім часом для вас стосунки були у форматі "все або нічого", і ви, ймовірно, залучитеся до надзвичайно інтенсивної взаємодії в цих рамках. Іноді вам може здаватися, що вони поглинають вас, або що ви приваблюєте драматичних, похмурих або контролюючих людей. Можливо, вам навіть доведеться мати справу зі своїми страхами чи тривогами. Цілком ймовірно, що ви трансформуєтеся через свої стосунки на глибинному чи кармічному рівнях. Знайдіть способи революційно змінити себе, позбувшись шаблонів, які не служать вам або вашому вищому благу. Лев (23 липня – 22 серпня). Останнім часом життя з величезною інтенсивністю багато в чому змінювало вас. Ви могли помітити, що ваша продуктивність або робоче життя постійно трансформується і розвивається на очах. Ключовим моментом саме зараз є справжня революція у звільненні від звичок, шаблонів і обов'язків, які не відповідають вашому благу та найкращому розумінню балансу між робочим й особистим. Також є висока ймовірність звільнитися від болючих, травматичних або складних питань, пов'язаних із тілом. Подумайте, як ви можете це зробити, та поговоріть з фахівцями.

Останнім часом життя з величезною інтенсивністю багато в чому змінювало вас. Ви могли помітити, що ваша продуктивність або робоче життя постійно трансформується і розвивається на очах. Ключовим моментом саме зараз є справжня революція у звільненні від звичок, шаблонів і обов'язків, які не відповідають вашому благу та найкращому розумінню балансу між робочим й особистим. Також є висока ймовірність звільнитися від болючих, травматичних або складних питань, пов'язаних із тілом. Подумайте, як ви можете це зробити, та поговоріть з фахівцями. Діва (23 серпня – 22 вересня). Ви притягуєте до себе дуже інтенсивний і потенційно трансформаційний досвід, пов'язаний з вашими сердечними бажаннями, пристрастями й почуттям самовираження. Можливо, вам буде складніше досягти цілей, або ви відчуєте глибинний дискомфорт. Однак у загальному підсумку все піде до того, щоб заохотити вас докопатися до суті всіх питань, щоб ви могли досягти свого найбільшого щастя в любові, творчості, красі та задоволенні. Зараз життєво важливий час, щоб поміркувати над усіма цими питаннями.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Ви відчуєте сильне бажання зосередитися на інтенсивності своїх емоцій, на минулому, на своєму будинку і родині. Ви також можете здобути великі перемоги у форматі возз'єднання з родоводом, купівлі або ремонту будинку або навіть переїзду. Якщо ви хочете використати космічний потенціал тижня для здійснення переходів на нові етапи в будь-чому, зробіть це швидко і точно саме зараз!

Ви відчуєте сильне бажання зосередитися на інтенсивності своїх емоцій, на минулому, на своєму будинку і родині. Ви також можете здобути великі перемоги у форматі возз'єднання з родоводом, купівлі або ремонту будинку або навіть переїзду. Якщо ви хочете використати космічний потенціал тижня для здійснення переходів на нові етапи в будь-чому, зробіть це швидко і точно саме зараз! Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Ви – найінтенсивніший з усіх знаків Зодіаку, і зараз ви процвітаєте завдяки цій енергії! Багато уваги ви присвячуватимете тому, як використовувати свої думки, ідеї та комунікативні здібності, щоб керувати своїм життям і реалізовувати свою владу. Ключ до використання всієї цієї енергії в тому, щоб застосувати свій потужний розум та трансформувати свою реальність саме так, як ви цього прагнете. Зробіть це, і дуже скоро люди будуть схилятися перед вами.

Ви – найінтенсивніший з усіх знаків Зодіаку, і зараз ви процвітаєте завдяки цій енергії! Багато уваги ви присвячуватимете тому, як використовувати свої думки, ідеї та комунікативні здібності, щоб керувати своїм життям і реалізовувати свою владу. Ключ до використання всієї цієї енергії в тому, щоб застосувати свій потужний розум та трансформувати свою реальність саме так, як ви цього прагнете. Зробіть це, і дуже скоро люди будуть схилятися перед вами. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Поки триває досить довга глава вашого життя, яка містить інтенсивні дії з вашими фінансами. Можливо, і на цьому тижні вам доведеться приділити більше уваги своїм цінностям і майну, а також подумати над тим, як ви використовуєте гроші як інструмент для формування вдалого життя. Зосередьтеся на тому, як ви можете створити більше багатства, ніж будь-коли раніше. Вивчіть стратегії зараз, і незабаром ви зможете побачити більше золота у своїх кишенях!

Поки триває досить довга глава вашого життя, яка містить інтенсивні дії з вашими фінансами. Можливо, і на цьому тижні вам доведеться приділити більше уваги своїм цінностям і майну, а також подумати над тим, як ви використовуєте гроші як інструмент для формування вдалого життя. Зосередьтеся на тому, як ви можете створити більше багатства, ніж будь-коли раніше. Вивчіть стратегії зараз, і незабаром ви зможете побачити більше золота у своїх кишенях! Козеріг (22 грудня – 19 січня). Ви спостерігатимете, як інтенсивний досвід переслідує вас на кожному кроці. Цілком можливо, що ви притягнете до себе кармічних особистостей, та хто зна, добре це чи погано. Через переживання і стосунки вам доведеться зіткнутися з темною стороною себе і вирішити, як ви можете використати цей досвід, щоб будувати життя своєї мрії. Є і хороші новини: щойно цей цикл завершиться, вам більше не доведеться натрапляти на таку інтенсивність.

Ви спостерігатимете, як інтенсивний досвід переслідує вас на кожному кроці. Цілком можливо, що ви притягнете до себе кармічних особистостей, та хто зна, добре це чи погано. Через переживання і стосунки вам доведеться зіткнутися з темною стороною себе і вирішити, як ви можете використати цей досвід, щоб будувати життя своєї мрії. Є і хороші новини: щойно цей цикл завершиться, вам більше не доведеться натрапляти на таку інтенсивність. Водолій (20 січня – 18 лютого). Ви притягуєте у своє життя потужні ситуації, які змушують вас стикатися з найглибшими й найтемнішими страхами, тривогами, вразливими місцями й емоціями. Карма переслідує вас, залежно від прийнятих вами рішень. І так буде, можливо, навіть протягом наступного місяця. Якщо ви хочете звільнитися від будь-яких негативних патернів чи моделей поведінки, зараз саме час це зробити. І тоді ви зможете злетіти, як фенікс, тому що насправді ви готові до цього!

Ви притягуєте у своє життя потужні ситуації, які змушують вас стикатися з найглибшими й найтемнішими страхами, тривогами, вразливими місцями й емоціями. Карма переслідує вас, залежно від прийнятих вами рішень. І так буде, можливо, навіть протягом наступного місяця. Якщо ви хочете звільнитися від будь-яких негативних патернів чи моделей поведінки, зараз саме час це зробити. І тоді ви зможете злетіти, як фенікс, тому що насправді ви готові до цього! Риби (19 лютого – 20 березня). Ви продовжите спостерігати, як ваше соціальне життя радикально змінюватиметься на очах. Ви можете залучити глибокі, інтенсивні або навіть деструктивні зв'язки та досвід через друзів і знайомих. І можете виявити, що вас оточують дуже впливові та успішні люди. Зауважте, що досвід, який ми часто здобуваємо в житті, приходить до нас через наші мережі та тих, кого ми знаємо, тому використовуйте цю могутню силу, щоб швидко розширювати свої зв'язки. Друзі, знайдені зараз, можуть відкрити вам двері до найбільших досягнень.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.