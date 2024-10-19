Після виходу 6-го студійного альбому Charli xcx Brat у червні, термін brat summer швидко полонив інтернет, оскільки люди асоціюють його з лірикою та естетикою альбому, пише People. Бути Brat означало бути крутим, але робити це без зусиль. Не сприймати себе занадто серйозно, але й не боятися говорити свою правду.

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А коли літо добігало кінця, з'явився новий стан душі в тіктоці, коли інфлюенсер Джулс Леброн популяризував термін Demure. На противагу бешкетному літу, цей тренд про стриманість. Він про те, щоб бути дуже уважним до тих, хто вас оточує. Цим словом описують когось стриманого, скромного або сором'язливого.

Demure ви чи Brat, за вашим знаком Зодіаку

Овни, як представники вогняного знаку, відомі високою енергією, неймовірною впевненістю в собі та самоствердженням, що робить їх абсолютно зухвалими. Вони є природженими лідерами, які надихають тих, хто їх оточує. Перебування під управлінням Марса закріплює їхній статус, оскільки ця планета символізує мужність, силу та втілення цілей. Тож вони Brat.

як представники вогняного знаку, відомі високою енергією, неймовірною впевненістю в собі та самоствердженням, що робить їх абсолютно зухвалими. Вони є природженими лідерами, які надихають тих, хто їх оточує. Перебування під управлінням Марса закріплює їхній статус, оскільки ця планета символізує мужність, силу та втілення цілей. Тож вони Brat. Тельці дуже скромні, надійні, організовані та неймовірно добрі. Земна стихія часто робить їх дуже практичними, вони аналізують факти, перш ніж щось починати. Перебуваючи під управлінням Венери, вони цінують прекрасне у житті. Тож вони Demure.

дуже скромні, надійні, організовані та неймовірно добрі. Земна стихія часто робить їх дуже практичними, вони аналізують факти, перш ніж щось починати. Перебуваючи під управлінням Венери, вони цінують прекрасне у житті. Тож вони Demure. Близнюки з їхнім роздвоєнням поглядів – справжні Brat. Незалежно від того, чи шукають вони нових вражень, чи пліткують з друзями, вони завжди соціальні метелики, що пурхають у натовпі. Як перші зі знаків повітря, Близнюки мають юнацьку енергію, що робить їх дуже грайливими й допитливими.

з їхнім роздвоєнням поглядів – справжні Brat. Незалежно від того, чи шукають вони нових вражень, чи пліткують з друзями, вони завжди соціальні метелики, що пурхають у натовпі. Як перші зі знаків повітря, Близнюки мають юнацьку енергію, що робить їх дуже грайливими й допитливими. Хоча Раки відомі своєю замкнутістю, інші характеристики знака роблять їх абсолютно неслухняними. Наприклад, вони відомі неймовірною емоційністю та ностальгією за минулим, що відповідає естетиці Brat. Крім того, вони відомі впертістю та примхливістю, їхні емоції ще більше ілюструє їхній планетарний правитель – Місяць.

відомі своєю замкнутістю, інші характеристики знака роблять їх абсолютно неслухняними. Наприклад, вони відомі неймовірною емоційністю та ностальгією за минулим, що відповідає естетиці Brat. Крім того, вони відомі впертістю та примхливістю, їхні емоції ще більше ілюструє їхній планетарний правитель – Місяць. Леви – вогняний знак, який любить бути в центрі уваги, тож не дивно, що вони є справжніми Brat. Вони експресивні та люблять драматизм. З Сонцем в ролі планетарного правителя вони яскраво сяють в натовпі й випромінюють впевненість і харизму.

– вогняний знак, який любить бути в центрі уваги, тож не дивно, що вони є справжніми Brat. Вони експресивні та люблять драматизм. З Сонцем в ролі планетарного правителя вони яскраво сяють в натовпі й випромінюють впевненість і харизму. Діви часто практичні та логічні, що робить їх дуже Demure. Як знаки Землі, вони приземлені та прагматичні, але також встановлюють для себе високі стандарти як затяті перфекціоністи, що робить їх прискіпливими до дрібних деталей.

Поняття скромник (Demure) і бешкетник (Brat) стали вірусними в тіктоці, але ким із них є ви? / Колаж 24 Каналу фото freepik

Хоча Терези є природженими миротворцями, їхня весела натура робить їх більш відповідними до менталітету Brat. Керовані Венерою, вони неймовірно соціальні й часто самовиражаються через мистецтво, драматичне відчуття моди. Крім того, вони надзвичайно кокетливі та романтичні.

є природженими миротворцями, їхня весела натура робить їх більш відповідними до менталітету Brat. Керовані Венерою, вони неймовірно соціальні й часто самовиражаються через мистецтво, драматичне відчуття моди. Крім того, вони надзвичайно кокетливі та романтичні. Хоча дехто може подумати, що Скорпіони – повні Brat, їхня стоїчна натура робить їх дуже Demure. Скорпіони надзвичайно магнетичні та загадкові, що є хрестоматійним визначенням скромності. Як представники водного знаку, вони також відомі своєю чутливістю до почуттів інших, тобто дуже уважні до тих, хто їх оточує.

– повні Brat, їхня стоїчна натура робить їх дуже Demure. Скорпіони надзвичайно магнетичні та загадкові, що є хрестоматійним визначенням скромності. Як представники водного знаку, вони також відомі своєю чутливістю до почуттів інших, тобто дуже уважні до тих, хто їх оточує. Стрільці жадають пригод, що робить їх справжніми Brat, які вхопляться за можливість провести ніч у місті. Знак Вогню – це шукачі гострих відчуттів, відомі неймовірною креативністю та здатністю до адаптації. Вони вільні духом, але й перебувають у контакті зі своїми емоціями та прагнуть налагоджувати зв'язки з іншими людьми.

жадають пригод, що робить їх справжніми Brat, які вхопляться за можливість провести ніч у місті. Знак Вогню – це шукачі гострих відчуттів, відомі неймовірною креативністю та здатністю до адаптації. Вони вільні духом, але й перебувають у контакті зі своїми емоціями та прагнуть налагоджувати зв'язки з іншими людьми. Природно, що працьовитий і старанний Козеріг дуже Demure. Як земний знак, вони неймовірно відповідальні та дуже серйозні, стримані. Це ще більше уособлює їхній планетарний правитель Сатурн, також відомий як планета-виконавець завдань, яка підкреслює дисципліну і самоконтроль.

дуже Demure. Як земний знак, вони неймовірно відповідальні та дуже серйозні, стримані. Це ще більше уособлює їхній планетарний правитель Сатурн, також відомий як планета-виконавець завдань, яка підкреслює дисципліну і самоконтроль. Природно, що бунтівний Водолій – Brat. Вони марширують під власні барабани й роблять те, що їм заманеться. Керовані Ураном, вони бунтують проти авторитетів і відомі неймовірною непередбачуваністю і спонтанністю. Водолії люблять йти проти течії. Цей повітряний знак насолоджується тим, що допікає іншим, навіть якщо це абсолютно нешкідливо.

– Brat. Вони марширують під власні барабани й роблять те, що їм заманеться. Керовані Ураном, вони бунтують проти авторитетів і відомі неймовірною непередбачуваністю і спонтанністю. Водолії люблять йти проти течії. Цей повітряний знак насолоджується тим, що допікає іншим, навіть якщо це абсолютно нешкідливо. Риби – чутливі, що робить їх дуже уважними до тих, хто їх оточує. Як знак води, вони чуйні й співчутливі, що робить їх чудовими слухачами. З Нептуном в ролі планетарного управителя, вони одночасно містичні та інтуїтивні. Тож навіть коли Риби не поводяться як Demure, вони просто загадково це приховують.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.