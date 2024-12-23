Важкий тягар ляже на Близнюків, а Діви зазнають розчарування: гороскоп на тиждень 23 – 29 грудня

Це останній повний тиждень, коли Венера, планета любові та насолоди, рухається у Водолії. Тож це чудовий час, щоб святкувати з тими, кого ми любимо. Це також чудовий час для спілкування з друзями та занурення в магію зимового сезону.

З примітного – 26 грудня наш розум може злетіти в ейфорію, 27 грудня може принести втому і похмурий настрій. Читайте далі у гороскопі від People на 24 Каналі, що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку на тиждень 23 – 29 грудня 2024 року.

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Чоловічий гороскоп на тиждень 23 грудня – 29 грудня

Овен (21 березня – 19 квітня). Наступний тиждень продовжить наповнювати ваш соціальний календар щедрими можливостями для сміху і прекрасних спогадів. Попри те, що ви будете спілкуватися з сім'єю, не забудьте також побудувати плани з приятелями. А проте дехто може помітити, що хтось за лаштунками працює проти нього у тому, що стосується ідей, комунікаційних проєктів або контрактів. Якщо це про вас, можливо, вам потрібно буде зробити певний контроль над збитками. Будьте терплячим до себе і не відвертайтеся від мети!

Наступний тиждень продовжить наповнювати ваш соціальний календар щедрими можливостями для сміху і прекрасних спогадів. Попри те, що ви будете спілкуватися з сім'єю, не забудьте також побудувати плани з приятелями. А проте дехто може помітити, що хтось за лаштунками працює проти нього у тому, що стосується ідей, комунікаційних проєктів або контрактів. Якщо це про вас, можливо, вам потрібно буде зробити певний контроль над збитками. Будьте терплячим до себе і не відвертайтеся від мети! Телець (20 квітня – 20 травня). Зараз сезон відпусток, але уважно, у вас все ще може бути певний кар'єрний імпульс. Люди можуть аплодувати вам за всю роботу, яку ви вже виконали за рік, і підтримувати вас у великих починаннях, які ви запланували на 2025. Це чудовий тиждень, щоб погрітися в променях прожекторів і прийняти своє внутрішнє відчуття влади. Однак можуть виникнути ситуації, пов'язані з грошима, які трохи розчарують, особливо якщо стосуються друзів або мети, до якої ви йшли. Не позичайте гроші друзям, а якщо ви це зробили раніше, вас може напружувати те, що ті досі не повернули їх!

Зараз сезон відпусток, але уважно, у вас все ще може бути певний кар'єрний імпульс. Люди можуть аплодувати вам за всю роботу, яку ви вже виконали за рік, і підтримувати вас у великих починаннях, які ви запланували на 2025. Це чудовий тиждень, щоб погрітися в променях прожекторів і прийняти своє внутрішнє відчуття влади. Однак можуть виникнути ситуації, пов'язані з грошима, які трохи розчарують, особливо якщо стосуються друзів або мети, до якої ви йшли. Не позичайте гроші друзям, а якщо ви це зробили раніше, вас може напружувати те, що ті досі не повернули їх! Близнюки (21 травня – 20 червня). Цей тиждень може задовольнити вашу жагу до пригод. Всесвіт посміхається вам, і ви можете виявити, що з'являються захопливі можливості для руху в нових напрямках. Подорожі та юридичні питання також можуть бути сприятливими для вас. Подумайте про те, щоб поїхати в нове місце цього тижня або запланувати це на 2025. Однак цей тиждень також може поставити перед вами певні перешкоди. Попри вашу жагу до розширення, зростання і нових починань, ви все ще можете відчувати важкий тягар на ваших плечах у професійному житті.

Цей тиждень може задовольнити вашу жагу до пригод. Всесвіт посміхається вам, і ви можете виявити, що з'являються захопливі можливості для руху в нових напрямках. Подорожі та юридичні питання також можуть бути сприятливими для вас. Подумайте про те, щоб поїхати в нове місце цього тижня або запланувати це на 2025. Однак цей тиждень також може поставити перед вами певні перешкоди. Попри вашу жагу до розширення, зростання і нових починань, ви все ще можете відчувати важкий тягар на ваших плечах у професійному житті. Рак (21 червня – 22 липня). Майбутній тиждень допоможе вам відчути себе особливо затишно та чуттєво у стосунках. Ваша природа буде ще більш помітною, ніж зазвичай! Попри те, що у вас буде багато часу для святкувань, ви можете виділити трохи часу для турботи про себе і про кохану людину – навіть якщо це буде просто сон допізна одного ранку. Прикро, але ви можете натрапити на певну напругу, яку ви не зможете точно визначити. Наприклад, ви можете відчути, що особистий або професійний проєкт, який ви давно хотіли вивести на новий рівень, затримується і потребує більше часу.

Майбутній тиждень допоможе вам відчути себе особливо затишно та чуттєво у стосунках. Ваша природа буде ще більш помітною, ніж зазвичай! Попри те, що у вас буде багато часу для святкувань, ви можете виділити трохи часу для турботи про себе і про кохану людину – навіть якщо це буде просто сон допізна одного ранку. Прикро, але ви можете натрапити на певну напругу, яку ви не зможете точно визначити. Наприклад, ви можете відчути, що особистий або професійний проєкт, який ви давно хотіли вивести на новий рівень, затримується і потребує більше часу. Лев (23 липня – 22 серпня). Дозвольте світу обійняти вас на цьому тижні! Весь місяць у ваших стосунках відчувається особливий відтінок, оскільки люди, здається, більше приваблюють і зачаровують вас. Ваше основне партнерство повинно приносити вам багато радості, і якщо ви шукали когось, хто був би вашим дзеркальним відбитком, зірки можуть бути на вашому боці. Однак цей тиждень може підкинути вам кілька слизьких замерзлих калюж, оскільки можуть виникнути перешкоди в дружбі, соціальному колі та грошах.

Дозвольте світу обійняти вас на цьому тижні! Весь місяць у ваших стосунках відчувається особливий відтінок, оскільки люди, здається, більше приваблюють і зачаровують вас. Ваше основне партнерство повинно приносити вам багато радості, і якщо ви шукали когось, хто був би вашим дзеркальним відбитком, зірки можуть бути на вашому боці. Однак цей тиждень може підкинути вам кілька слизьких замерзлих калюж, оскільки можуть виникнути перешкоди в дружбі, соціальному колі та грошах. Діва (23 серпня – 22 вересня). Цього тижня Всесвіт посміхнеться вашій рутині. Ви навіть можете відчути, що досягли солодкого балансу між роботою та особистим життям! Це чудовий тиждень, щоб насолодитися моментами, веселощами, запахом святкових свічок і солодкими ласощами. Однак ви можете відчувати розчарування, яке чаїлося в глибині душі. Можливо, ви матимете справу з певною напругою між вашою кар'єрою, публічним іміджем та амбіціями щодо партнера, чи то в бізнесі, чи то в коханні. До прикладу, вас турбуватиме купа роботи на столі, а кохана людина захоче, щоб ви були присутні в цей момент.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). З усіх знаків, можливо, ви насолоджуватиметеся тижнем найбільше. Це тому, що скрізь, куди б ви не подивилися, будуть можливості для задоволення, романтики та щоб відчути себе знову дитиною! Романтика також вирує цього тижня, незалежно від того, чи ви самотні, чи у шлюбі. Хоча у самотніх може з'явитися захоплення або шанс зустріти когось вражаючого. З іншого боку, може виникнути певна напруженість у стосунках. Вам потрібно бути гнучким у питаннях робочого життя, кар'єрних проєктів і статків. На вашу долю випаде додатковий тягар, тому поводьтеся з ним обережно.

З усіх знаків, можливо, ви насолоджуватиметеся тижнем найбільше. Це тому, що скрізь, куди б ви не подивилися, будуть можливості для задоволення, романтики та щоб відчути себе знову дитиною! Романтика також вирує цього тижня, незалежно від того, чи ви самотні, чи у шлюбі. Хоча у самотніх може з'явитися захоплення або шанс зустріти когось вражаючого. З іншого боку, може виникнути певна напруженість у стосунках. Вам потрібно бути гнучким у питаннях робочого життя, кар'єрних проєктів і статків. На вашу долю випаде додатковий тягар, тому поводьтеся з ним обережно. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Цього тижня Всесвіт налаштований на те, щоб принести вам багато домашнього щастя. Ви можете почуватися особливо затишно вдома, насолоджуючись каміном, спілкуючись зі своїми близькими. Сміх, емпатія і магія – все це може бути вашим, тож зробіть сім'ю пріоритетом. Хоча, можливо, відчуватиметься і деяка напруга: якщо ви нечасто зустрічаєтеся, вам може здатися, що іскра і близькість між вами вже не такі, як раніше. Напруженість також може відчуватися у фінансуванні проєкту, можливі й інші труднощі, пов'язані з великими грошима, наприклад, спадщиною.

Цього тижня Всесвіт налаштований на те, щоб принести вам багато домашнього щастя. Ви можете почуватися особливо затишно вдома, насолоджуючись каміном, спілкуючись зі своїми близькими. Сміх, емпатія і магія – все це може бути вашим, тож зробіть сім'ю пріоритетом. Хоча, можливо, відчуватиметься і деяка напруга: якщо ви нечасто зустрічаєтеся, вам може здатися, що іскра і близькість між вами вже не такі, як раніше. Напруженість також може відчуватися у фінансуванні проєкту, можливі й інші труднощі, пов'язані з великими грошима, наприклад, спадщиною. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Тиждень гарантує, що ви будете насолоджуватися швидким темпом життя. Буде багато можливостей насолодитися подіями й подорожами, особливо з друзями, сусідами або навіть братами та сестрами. Ви можете опинитися в полоні жвавих розмов і милих особистостей. Може виникнути деяка напруженість, яку ви не помічали раніше. Можуть виникнути певні перешкоди в домі, сім'ї та побуті, особливо у стосунках. Наприклад, ваша кохана людина може відчувати, що вона тягне на собі більшу частину домашнього життя – або навпаки, ви відчуваєте цей тягар на собі.

Тиждень гарантує, що ви будете насолоджуватися швидким темпом життя. Буде багато можливостей насолодитися подіями й подорожами, особливо з друзями, сусідами або навіть братами та сестрами. Ви можете опинитися в полоні жвавих розмов і милих особистостей. Може виникнути деяка напруженість, яку ви не помічали раніше. Можуть виникнути певні перешкоди в домі, сім'ї та побуті, особливо у стосунках. Наприклад, ваша кохана людина може відчувати, що вона тягне на собі більшу частину домашнього життя – або навпаки, ви відчуваєте цей тягар на собі. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Офіційно відкриваємо сезон іменин! Нехай цей час принесе вам все, чого бажає ваше серце. Зважаючи на те, що космос вирівнявся на цьому тижні, очевидно, що ви отримаєте і подаруєте одні з найкращих подарунків! Солодкі речі та гроші можуть притягуватися до вас, як магніти. Неодмінно скористайтеся магією цього сезону. Та зверніть увагу, що може виникнути відчуття напруженості в питаннях зайнятості. Наприклад, ви можете бути залучені в комунікаційний проєкт або обговорення контракту, але це не спрацює з колегами або обов'язками так, як ви сподівалися. Змиріться з цим і знайте, що врешті-решт все налагодиться!

Офіційно відкриваємо сезон іменин! Нехай цей час принесе вам все, чого бажає ваше серце. Зважаючи на те, що космос вирівнявся на цьому тижні, очевидно, що ви отримаєте і подаруєте одні з найкращих подарунків! Солодкі речі та гроші можуть притягуватися до вас, як магніти. Неодмінно скористайтеся магією цього сезону. Та зверніть увагу, що може виникнути відчуття напруженості в питаннях зайнятості. Наприклад, ви можете бути залучені в комунікаційний проєкт або обговорення контракту, але це не спрацює з колегами або обов'язками так, як ви сподівалися. Змиріться з цим і знайте, що врешті-решт все налагодиться! Водолій (20 січня – 18 лютого). Космос особливо сприятливо налаштований для вас на цьому тижні. На вашому шляху може з'явитися дар особливої витонченості, задоволення і романтики. Це ключовий момент, щоб по-справжньому відкрити свої почуття і дозволити Всесвіту обдарувати вас благословеннями. Стосунки зараз повинні бути особливо солодкими, незалежно від того, чи ви самотні, чи з кимось, тому спілкуйтеся з іншими людьми, і вони, швидше за все, знайдуть вас особливо чарівним. Не забувайте також про свої гроші та ресурси. Може виникнути напруженість у стосунках або з пристрасним бажанням, яке ви сподівалися реалізувати. Щось не так і потребує перегляду.

Космос особливо сприятливо налаштований для вас на цьому тижні. На вашому шляху може з'явитися дар особливої витонченості, задоволення і романтики. Це ключовий момент, щоб по-справжньому відкрити свої почуття і дозволити Всесвіту обдарувати вас благословеннями. Стосунки зараз повинні бути особливо солодкими, незалежно від того, чи ви самотні, чи з кимось, тому спілкуйтеся з іншими людьми, і вони, швидше за все, знайдуть вас особливо чарівним. Не забувайте також про свої гроші та ресурси. Може виникнути напруженість у стосунках або з пристрасним бажанням, яке ви сподівалися реалізувати. Щось не так і потребує перегляду. Риби (19 лютого – 20 березня). Свята в самому розпалі, і ви будете прагнути спілкуватися з тими, кого обожнюєте. Це чудовий період, щоб поміркувати над своїм життям і стосунками у 2024 році. Однак якщо ви самотні, це не найкращий тиждень для знайомства з кимось новим. Якщо ж ви перебуваєте в парі, ви можете відчути особливий духовний зв'язок з коханою людиною. Не забувайте також стежити за своїм побутом цього тижня. Якщо у вас виникнуть проблеми вдома чи в сім'ї, постарайтеся заспокоїтися і залишатися оптимістом. З часом все налагодиться.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.