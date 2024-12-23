Тяжелое бремя ляжет на Близнецов, а Девы испытают разочарование: гороскоп недели 23 – 29 декабря

Это последняя полная неделя, когда Венера, планета любви и наслаждения, движется в Водолее. Так что это отличное время, чтобы праздновать с теми, кого мы любим. Это также отличное время для общения с друзьями и погружения в магию зимнего сезона.

Из примечательного – 26 декабря наш разум может взлететь в эйфорию, 27 декабря может принести усталость и мрачное настроение. Читайте дальше в гороскопе от People на 24 Канале, что космос приготовил именно для вашего знака Зодиака на неделю 23 – 29 декабря 2024 года.

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Мужской гороскоп на неделю 23 декабря – 29 декабря

Овен (21 марта – 19 апреля). Следующая неделя продолжит наполнять ваш социальный календарь щедрыми возможностями для смеха и прекрасных воспоминаний. Несмотря на то, что вы будете общаться с семьей, не забудьте также построить планы с приятелями. Однако некоторые могут заметить, что кто-то за кулисами работает против него в том, что касается идей, коммуникационных проектов или контрактов. Если это о вас, возможно, вам нужно будет сделать определенный контроль над убытками. Будьте терпеливым к себе и не отворачивайтесь от цели!

Следующая неделя продолжит наполнять ваш социальный календарь щедрыми возможностями для смеха и прекрасных воспоминаний. Несмотря на то, что вы будете общаться с семьей, не забудьте также построить планы с приятелями. Однако некоторые могут заметить, что кто-то за кулисами работает против него в том, что касается идей, коммуникационных проектов или контрактов. Если это о вас, возможно, вам нужно будет сделать определенный контроль над убытками. Будьте терпеливым к себе и не отворачивайтесь от цели! Телец (20 апреля – 20 мая). Сейчас сезон отпусков, но внимательно, у вас все еще может быть определенный карьерный импульс. Люди могут аплодировать вам за всю работу, которую вы уже выполнили за год, и поддерживать вас в больших начинаниях, которые вы запланировали на 2025. Это замечательная неделя, чтобы погреться в лучах прожекторов и принять свое внутреннее ощущение власти. Однако могут возникнуть ситуации, связанные с деньгами, которые немного разочаруют, особенно если касаются друзей или цели, к которой вы шли. Не одалживайте деньги друзьям, а если вы это сделали раньше, вас может напрягать то, что те до сих пор не вернули их!

Сейчас сезон отпусков, но внимательно, у вас все еще может быть определенный карьерный импульс. Люди могут аплодировать вам за всю работу, которую вы уже выполнили за год, и поддерживать вас в больших начинаниях, которые вы запланировали на 2025. Это замечательная неделя, чтобы погреться в лучах прожекторов и принять свое внутреннее ощущение власти. Однако могут возникнуть ситуации, связанные с деньгами, которые немного разочаруют, особенно если касаются друзей или цели, к которой вы шли. Не одалживайте деньги друзьям, а если вы это сделали раньше, вас может напрягать то, что те до сих пор не вернули их! Близнецы (21 мая – 20 июня). Эта неделя может удовлетворить вашу жажду приключений. Вселенная улыбается вам, и вы можете обнаружить, что появляются захватывающие возможности для движения в новых направлениях. Путешествия и юридические вопросы также могут быть благоприятными для вас. Подумайте о том, чтобы поехать в новое место на этой неделе или запланировать это на 2025. Однако эта неделя также может поставить перед вами определенные препятствия. Несмотря на вашу жажду расширения, роста и новых начинаний, вы все еще можете чувствовать тяжелое бремя на ваших плечах в профессиональной жизни.

Эта неделя может удовлетворить вашу жажду приключений. Вселенная улыбается вам, и вы можете обнаружить, что появляются захватывающие возможности для движения в новых направлениях. Путешествия и юридические вопросы также могут быть благоприятными для вас. Подумайте о том, чтобы поехать в новое место на этой неделе или запланировать это на 2025. Однако эта неделя также может поставить перед вами определенные препятствия. Несмотря на вашу жажду расширения, роста и новых начинаний, вы все еще можете чувствовать тяжелое бремя на ваших плечах в профессиональной жизни. Рак (21 июня – 22 июля). Предстоящая неделя поможет вам почувствовать себя особенно уютно и чувственно в отношениях. Ваша природа будет еще более заметной, чем обычно! Несмотря на то, что у вас будет много времени для празднований, вы можете выделить немного времени для заботы о себе и о любимом человеке – даже если это будет просто сон допоздна однажды утром. Обидно, но вы можете столкнуться с определенным напряжением, которое вы не сможете точно определить. Например, вы можете почувствовать, что личный или профессиональный проект, который вы давно хотели вывести на новый уровень, задерживается и требует больше времени.

Предстоящая неделя поможет вам почувствовать себя особенно уютно и чувственно в отношениях. Ваша природа будет еще более заметной, чем обычно! Несмотря на то, что у вас будет много времени для празднований, вы можете выделить немного времени для заботы о себе и о любимом человеке – даже если это будет просто сон допоздна однажды утром. Обидно, но вы можете столкнуться с определенным напряжением, которое вы не сможете точно определить. Например, вы можете почувствовать, что личный или профессиональный проект, который вы давно хотели вывести на новый уровень, задерживается и требует больше времени. Лев (23 июля – 22 августа). Позвольте миру обнять вас на этой неделе! Весь месяц в ваших отношениях чувствуется особый оттенок, поскольку люди, кажется, больше привлекают и очаровывают вас. Ваше основное партнерство должно приносить вам много радости, и если вы искали кого-то, кто был бы вашим зеркальным отражением, звезды могут быть на вашей стороне. Однако эта неделя может подбросить вам несколько скользких замерзших луж, поскольку могут возникнуть препятствия в дружбе, социальном кругу и деньгах.

Позвольте миру обнять вас на этой неделе! Весь месяц в ваших отношениях чувствуется особый оттенок, поскольку люди, кажется, больше привлекают и очаровывают вас. Ваше основное партнерство должно приносить вам много радости, и если вы искали кого-то, кто был бы вашим зеркальным отражением, звезды могут быть на вашей стороне. Однако эта неделя может подбросить вам несколько скользких замерзших луж, поскольку могут возникнуть препятствия в дружбе, социальном кругу и деньгах. Дева (23 августа – 22 сентября). На этой неделе Вселенная улыбнется вашей рутине. Вы даже можете почувствовать, что достигли сладкого баланса между работой и личной жизнью! Это замечательная неделя, чтобы насладиться моментами, весельем, запахом праздничных свечей и сладкими лакомствами. Однако вы можете чувствовать разочарование, которое таилось в глубине души. Возможно, вы будете иметь дело с определенным напряжением между вашей карьерой, публичным имиджем и амбициями относительно партнера, в бизнесе или в любви. К примеру, вас будет беспокоить куча работы на столе, а любимый человек захочет, чтобы вы присутствовали в этот момент.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Коллаж 24 Канала фото freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Из всех знаков, возможно, вы будете наслаждаться неделей больше всего. Это потому, что везде, куда бы вы ни посмотрели, будут возможности для удовлетворения, романтики и чтобы почувствовать себя снова ребенком! Романтика также бурлит на этой неделе, независимо от того, или вы одиноки, или в браке. Хотя у одиноких может появиться увлечение или шанс встретить кого-то впечатляющего. С другой стороны, может возникнуть определенная напряженность в отношениях. Вам нужно быть гибким в вопросах рабочей жизни, карьерных проектов и состояния. На вашу долю выпадет дополнительное бремя, поэтому обращайтесь с ним осторожно.

Из всех знаков, возможно, вы будете наслаждаться неделей больше всего. Это потому, что везде, куда бы вы ни посмотрели, будут возможности для удовлетворения, романтики и чтобы почувствовать себя снова ребенком! Романтика также бурлит на этой неделе, независимо от того, или вы одиноки, или в браке. Хотя у одиноких может появиться увлечение или шанс встретить кого-то впечатляющего. С другой стороны, может возникнуть определенная напряженность в отношениях. Вам нужно быть гибким в вопросах рабочей жизни, карьерных проектов и состояния. На вашу долю выпадет дополнительное бремя, поэтому обращайтесь с ним осторожно. Скорпион (23 октября – 21 ноября). На этой неделе Вселенная настроена на то, чтобы принести вам много домашнего счастья. Вы можете чувствовать себя особенно уютно дома, наслаждаясь камином, общаясь со своими близкими. Смех, эмпатия и магия – все это может быть вашим, поэтому сделайте семью приоритетом. Хотя, возможно, будет ощущаться и некоторое напряжение: если вы нечасто встречаетесь, вам может показаться, что искра и близость между вами уже не такие, как раньше. Напряженность также может ощущаться в финансировании проекта, возможны и другие трудности, связанные с большими деньгами, например, наследством.

На этой неделе Вселенная настроена на то, чтобы принести вам много домашнего счастья. Вы можете чувствовать себя особенно уютно дома, наслаждаясь камином, общаясь со своими близкими. Смех, эмпатия и магия – все это может быть вашим, поэтому сделайте семью приоритетом. Хотя, возможно, будет ощущаться и некоторое напряжение: если вы нечасто встречаетесь, вам может показаться, что искра и близость между вами уже не такие, как раньше. Напряженность также может ощущаться в финансировании проекта, возможны и другие трудности, связанные с большими деньгами, например, наследством. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Неделя гарантирует, что вы будете наслаждаться быстрым темпом жизни. Будет много возможностей насладиться событиями и путешествиями, особенно с друзьями, соседями или даже братьями и сестрами. Вы можете оказаться в плену оживленных разговоров и милых личностей. Может возникнуть некоторая напряженность, которую вы не замечали раньше. Могут возникнуть определенные препятствия в доме, семье и быту, особенно в отношениях. Например, ваш любимый человек может чувствовать, что он тянет на себе большую часть домашней жизни – или наоборот, вы чувствуете это бремя на себе.

Неделя гарантирует, что вы будете наслаждаться быстрым темпом жизни. Будет много возможностей насладиться событиями и путешествиями, особенно с друзьями, соседями или даже братьями и сестрами. Вы можете оказаться в плену оживленных разговоров и милых личностей. Может возникнуть некоторая напряженность, которую вы не замечали раньше. Могут возникнуть определенные препятствия в доме, семье и быту, особенно в отношениях. Например, ваш любимый человек может чувствовать, что он тянет на себе большую часть домашней жизни – или наоборот, вы чувствуете это бремя на себе. Козерог (22 декабря – 19 января). Официально открываем сезон именин! Пусть это время принесет вам все, чего желает ваше сердце. Учитывая то, что космос выровнялся на этой неделе, очевидно, что вы получите и вручите одни из лучших подарков! Сладкие вещи и деньги могут притягиваться к вам как магниты. Непременно воспользуйтесь магией этого сезона. И обратите внимание, что может возникнуть ощущение напряженности в вопросах занятости. Например, вы можете быть вовлечены в коммуникационный проект или обсуждение контракта, но это не сработает с коллегами или обязанностями так, как вы надеялись. Смиритесь с этим и знайте, что в конце концов все наладится!

Официально открываем сезон именин! Пусть это время принесет вам все, чего желает ваше сердце. Учитывая то, что космос выровнялся на этой неделе, очевидно, что вы получите и вручите одни из лучших подарков! Сладкие вещи и деньги могут притягиваться к вам как магниты. Непременно воспользуйтесь магией этого сезона. И обратите внимание, что может возникнуть ощущение напряженности в вопросах занятости. Например, вы можете быть вовлечены в коммуникационный проект или обсуждение контракта, но это не сработает с коллегами или обязанностями так, как вы надеялись. Смиритесь с этим и знайте, что в конце концов все наладится! Водолей (20 января – 18 февраля). Космос особенно благоприятно настроен для вас на этой неделе. На вашем пути может появиться дар особой утонченности, удовольствия и романтики. Это ключевой момент, чтобы по-настоящему открыть свои чувства и позволить Вселенной одарить вас благословениями. Отношения сейчас должны быть особенно сладкими, независимо от того, одиноки ли вы, или с кем-то, поэтому общайтесь с другими людьми, и они, скорее всего, найдут вас особенно очаровательным. Не забывайте также о своих деньгах и ресурсах. Может возникнуть напряженность в отношениях или со страстным желанием, которое вы надеялись реализовать. Что-то не так и требует пересмотра.

Космос особенно благоприятно настроен для вас на этой неделе. На вашем пути может появиться дар особой утонченности, удовольствия и романтики. Это ключевой момент, чтобы по-настоящему открыть свои чувства и позволить Вселенной одарить вас благословениями. Отношения сейчас должны быть особенно сладкими, независимо от того, одиноки ли вы, или с кем-то, поэтому общайтесь с другими людьми, и они, скорее всего, найдут вас особенно очаровательным. Не забывайте также о своих деньгах и ресурсах. Может возникнуть напряженность в отношениях или со страстным желанием, которое вы надеялись реализовать. Что-то не так и требует пересмотра. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Праздники в самом разгаре, и вы будете стремиться общаться с теми, кого обожаете. Это замечательный период, чтобы поразмышлять над своей жизнью и отношениями в 2024 году. Однако если вы одиноки, это не лучшая неделя для знакомства с кем-то новым. Если же вы находитесь в паре, вы можете почувствовать особую духовную связь с любимым человеком. Не забывайте также следить за своим бытом на этой неделе. Если у вас возникнут проблемы дома или в семье, постарайтесь успокоиться и оставаться оптимистом. Со временем все наладится.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.