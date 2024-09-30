Скорпіони – заляжте на дно, Риби – стежте за грошима: гороскоп тижня до 6 жовтня для чоловіків

Сонячне затемнення у Терезах розпалить почуття, приносячи в наше життя нові починання і свіжий старт. Тиждень може призвести до довгострокових зобов'язань або спричинити появу спорідненої душі, яка перетне ваш шлях у роботі чи в коханні.

Це може бути сприятливий період для інвестицій або підписання контракту, або ж вам доведеться переглянути кармічні питання щодо того, чого ви прагнете наприкінці 2024 року. Тож читайте у цьому гороскопі від People, що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку у тиждень 30 вересня – 6 жовтня.

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Чоловічий гороскоп на тиждень 30 вересня – 6 жовтня

Овен (21 березня – 19 квітня). Готуйтеся до нової глави у партнерствах, а також важливих рішень або ситуацій, пов'язаних із відносинами, особистими чи професійними. Наприклад, може з'явитися можливість дати довгострокову обіцянку або розробити план. Якщо ви самотні, на вашому шляху може з'явитися людина з потенціалом залишитися з вами надовго. Крім того, цей тиждень може принести хороші новини у сімейному житті та фінансах. Можливо, ви отримаєте підтримку, якої потребуєте, або виплати, які допоможуть вам змінити ситуацію на краще.

Готуйтеся до нової глави у партнерствах, а також важливих рішень або ситуацій, пов'язаних із відносинами, особистими чи професійними. Наприклад, може з'явитися можливість дати довгострокову обіцянку або розробити план. Якщо ви самотні, на вашому шляху може з'явитися людина з потенціалом залишитися з вами надовго. Крім того, цей тиждень може принести хороші новини у сімейному житті та фінансах. Можливо, ви отримаєте підтримку, якої потребуєте, або виплати, які допоможуть вам змінити ситуацію на краще. Телець (20 квітня – 20 травня). Ваша продуктивність і рутинна робота, як і раніше, будуть на першому плані. Ви будете рухатися швидкісною смугою й прагнути зразу ж братися до справи. Можливо, вас оберуть для роботи над важливим проєктом з клієнтом або роботодавцем, або ви зрозумієте, що здатні вивести свій бізнес на новий рівень. Очікуйте на приємні новини принаймні в одній з цих сфер: контракти, подорожі, комунікації. Вони можуть бути пов'язані з партнерством у бізнесі чи коханні, яке допоможе вам досягти однієї з ваших найбільших цілей.

Ваша продуктивність і рутинна робота, як і раніше, будуть на першому плані. Ви будете рухатися швидкісною смугою й прагнути зразу ж братися до справи. Можливо, вас оберуть для роботи над важливим проєктом з клієнтом або роботодавцем, або ви зрозумієте, що здатні вивести свій бізнес на новий рівень. Очікуйте на приємні новини принаймні в одній з цих сфер: контракти, подорожі, комунікації. Вони можуть бути пов'язані з партнерством у бізнесі чи коханні, яке допоможе вам досягти однієї з ваших найбільших цілей. Близнюки (21 травня – 20 червня). Останнім часом ви зосереджені на тому, як реалізувати свою пристрасть і наповнити своє життя любов'ю. Зараз ви можете зробити прорив. Може статися сліпучий момент з коханою людиною. Якщо ви самотні, то можете перетнутися зі спорідненою душею і глибоко закохатися. Окрім стосунків, ви можете досягти успіху в справах, пов'язаних з дітьми або вашими пристрастями. Кілька інших сфер життя також можуть зазнати прориву – це фінанси, власність, працевлаштування, продуктивність, кар'єра та визнання.

Останнім часом ви зосереджені на тому, як реалізувати свою пристрасть і наповнити своє життя любов'ю. Зараз ви можете зробити прорив. Може статися сліпучий момент з коханою людиною. Якщо ви самотні, то можете перетнутися зі спорідненою душею і глибоко закохатися. Окрім стосунків, ви можете досягти успіху в справах, пов'язаних з дітьми або вашими пристрастями. Кілька інших сфер життя також можуть зазнати прориву – це фінанси, власність, працевлаштування, продуктивність, кар'єра та визнання. Рак (21 червня – 22 липня). Ви любите вити гніздечко і копатися у своїх почуттях. Ваше домашнє життя і сім'я також досить важливі для вас. І все ж на вас чекають великі зміни. Дехто переїде, робитиме ремонт або переживе значні зміни, що стосуються батьків або сімейних буднів. Інші, можливо, заглибляться у свій родовід і традиції, відчуваючи ностальгічний дух. Кілька сфер життя працюватимуть у тандемі. Наприклад, ваші цілі й плани можуть збігтися з вашими особистими пристрастями, які підштовхнуть вас до нового погляду на життя.

Ви любите вити гніздечко і копатися у своїх почуттях. Ваше домашнє життя і сім'я також досить важливі для вас. І все ж на вас чекають великі зміни. Дехто переїде, робитиме ремонт або переживе значні зміни, що стосуються батьків або сімейних буднів. Інші, можливо, заглибляться у свій родовід і традиції, відчуваючи ностальгічний дух. Кілька сфер життя працюватимуть у тандемі. Наприклад, ваші цілі й плани можуть збігтися з вашими особистими пристрастями, які підштовхнуть вас до нового погляду на життя. Лев (23 липня – 22 серпня). Занадто довге сидіння на одному місці може звести вас з розуму. Та, на щастя, Всесвіт дасть вам імпульс. У цей час перед вами відкриється багато нових горизонтів і дверей. Можливо, цього тижня ви здобудете перемогу, пов'язану з контрактами, навчанням або викладацькою діяльністю, комунікацією або подорожами. Ви будете прагнути спілкуватися, налагоджувати зв'язки з іншими людьми та ділитися ідеями. Багато сфер вашого життя, схоже, вирівняються, відкриваючи можливості для зростання. Зосередьтеся на сім'ї, домі та фінансових питаннях, щоб знайти більше спокою і гармонії.

Занадто довге сидіння на одному місці може звести вас з розуму. Та, на щастя, Всесвіт дасть вам імпульс. У цей час перед вами відкриється багато нових горизонтів і дверей. Можливо, цього тижня ви здобудете перемогу, пов'язану з контрактами, навчанням або викладацькою діяльністю, комунікацією або подорожами. Ви будете прагнути спілкуватися, налагоджувати зв'язки з іншими людьми та ділитися ідеями. Багато сфер вашого життя, схоже, вирівняються, відкриваючи можливості для зростання. Зосередьтеся на сім'ї, домі та фінансових питаннях, щоб знайти більше спокою і гармонії. Діва (23 серпня – 22 вересня). Всесвіт вже досить довго готувався до того, щоб принести вам більше процвітання і достатку. Цей тиждень знову просуне вас уперед! Може з'явитися підвищення зарплати, вигідний клієнт або нова робота. Якщо ви хочете отримати більше грошей, знайдіть способи монетизації або шукайте більш високооплачувану роботу. Цього тижня зірки можуть сприяти прориву в укладанні контрактів, подорожах або комунікаційних проєктах. Партнерські стосунки в бізнесі або коханні можуть допомогти вам досягти важливої мети.

Цікаво, що космос приготував саме для вашого знака Зодіаку на цей тиждень? / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). Останнім часом ви зосередилися на тому, щоб перетворитися на абсолютно нову версію себе. У цей тиждень перед вами відчиняться двері для наступних кроків уперед. Будьте сміливими та впевненими в собі, залишаючи минуле позаду і ризикуючи, адже Всесвіт може схилитися на вашу користь! Рідкісне космічне вирівнювання також може спричинити прорив у вашому фінансовому секторі, пов'язаний з вашою кар'єрою або рутиною.

Останнім часом ви зосередилися на тому, щоб перетворитися на абсолютно нову версію себе. У цей тиждень перед вами відчиняться двері для наступних кроків уперед. Будьте сміливими та впевненими в собі, залишаючи минуле позаду і ризикуючи, адже Всесвіт може схилитися на вашу користь! Рідкісне космічне вирівнювання також може спричинити прорив у вашому фінансовому секторі, пов'язаний з вашою кар'єрою або рутиною. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Хоча ви любите рухатися і танцювати у своєму ритмі, на цьому тижні краще відкинутися на спинку крісла і насолодитися тишею і спокоєм. Як ви добре знаєте, є час для нападу і час для вичікування. Зараз у вас буде більше можливостей залягти на дно і поміркувати. Ви можете виявити, що плани й проєкти за лаштунками зараз реалізуються, і вам захочеться розвинути свої ідеї та вирішити, як рухатися далі. Цього тижня рідкісне космічне вирівнювання може дозволити вам побачити прорив у досягненні ваших особистих цілей. Тільки вийдіть із зони комфорту і прийміть більш відкритий погляд на життя!

Хоча ви любите рухатися і танцювати у своєму ритмі, на цьому тижні краще відкинутися на спинку крісла і насолодитися тишею і спокоєм. Як ви добре знаєте, є час для нападу і час для вичікування. Зараз у вас буде більше можливостей залягти на дно і поміркувати. Ви можете виявити, що плани й проєкти за лаштунками зараз реалізуються, і вам захочеться розвинути свої ідеї та вирішити, як рухатися далі. Цього тижня рідкісне космічне вирівнювання може дозволити вам побачити прорив у досягненні ваших особистих цілей. Тільки вийдіть із зони комфорту і прийміть більш відкритий погляд на життя! Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ви завжди прагнете жити повним життям і реалізовувати свої надії, цілі та мрії. Цього тижня вам пощастило! На вашому шляху може з'явитися можливість, яка допоможе вам досягти важливого особистого або професійного рубежу. Ваше соціальне життя і зв'язки також відіграють важливу роль у цей час – а дехто, можливо, перетнеться зі своєю другою половинкою. Готуйтеся до прориву в сімейних, домашніх або побутових справах, який може допомогти вам знайти мир, гармонію і спокій. Докладіть зусиль, і у вас з'явиться значно більше ресурсів.

Ви завжди прагнете жити повним життям і реалізовувати свої надії, цілі та мрії. Цього тижня вам пощастило! На вашому шляху може з'явитися можливість, яка допоможе вам досягти важливого особистого або професійного рубежу. Ваше соціальне життя і зв'язки також відіграють важливу роль у цей час – а дехто, можливо, перетнеться зі своєю другою половинкою. Готуйтеся до прориву в сімейних, домашніх або побутових справах, який може допомогти вам знайти мир, гармонію і спокій. Докладіть зусиль, і у вас з'явиться значно більше ресурсів. Козеріг (22 грудня – 19 січня). Підйом професійною драбиною і здобуття визнання, якого ви прагнете, часто є ключовими пріоритетами для вас. Ви бачили можливості для підйому у вашій галузі, і він нарешті стане помітним. Вам можуть запропонувати підвищення, конкурентоспроможну роботу, нагороду або зміну кар'єри – однак не варто просто сидіти склавши руки. Зверніть увагу на контракти або проєкти, пов'язані з комунікацією, як в особистому, так і в професійному житті, тому що вони можуть допомогти вам досягти однієї з ваших найбільших цілей.

Підйом професійною драбиною і здобуття визнання, якого ви прагнете, часто є ключовими пріоритетами для вас. Ви бачили можливості для підйому у вашій галузі, і він нарешті стане помітним. Вам можуть запропонувати підвищення, конкурентоспроможну роботу, нагороду або зміну кар'єри – однак не варто просто сидіти склавши руки. Зверніть увагу на контракти або проєкти, пов'язані з комунікацією, як в особистому, так і в професійному житті, тому що вони можуть допомогти вам досягти однієї з ваших найбільших цілей. Водолій (20 січня – 18 лютого). Для вас важливі пригоди й новий досвід. Коли Всесвіт відкриває нові двері, ви маєте сміливість пройти крізь них і побачити, що там ще є. Ключ до використання всієї космічної енергії в цей час – зосередитися на тому, щоб якомога далі вийти за межі своєї зони комфорту, і тоді ви зможете досягти успіху як в особистій, так і в професійній сферах. Очікуйте на прорив у фінансах, майні, роботі або рутині, який може покращити ваше становище в кар'єрі.

Для вас важливі пригоди й новий досвід. Коли Всесвіт відкриває нові двері, ви маєте сміливість пройти крізь них і побачити, що там ще є. Ключ до використання всієї космічної енергії в цей час – зосередитися на тому, щоб якомога далі вийти за межі своєї зони комфорту, і тоді ви зможете досягти успіху як в особистій, так і в професійній сферах. Очікуйте на прорив у фінансах, майні, роботі або рутині, який може покращити ваше становище в кар'єрі. Риби (19 лютого – 20 березня). Останнім часом ви приділяли більше уваги фінансам. І треба продовжувати робити так само! Зосередьтеся на тому, як ви можете створити свій достаток зараз і на наступні роки. Важливу роль у фінансових питаннях може зіграти значуще партнерство – наприклад, кохана людина, колега або роботодавець. Прорив у ваших особистих цілях або планах може співпасти з вашими пристрастями, а також підштовхне вас до нових можливостей, які змусять по-новому поглянути на світ.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.