Раки – переступіть розчарування, Леви – не рвіться на ринг: гороскоп на тиждень для чоловіків

Нас чекає дуже важливий і потенційно неспокійний тиждень. Астрологи радять використати цей час, щоб навчитися плисти за течією і практикувати співчуття, зосередитися на романтиці та самовираженні.

Марс додаватиме пристрасті, Венера ж закине нас у тенета ілюзій. А Плутон готовий принести в наше життя боротьбу за владу, гнів і драму. Що саме для вашого знака Зодіаку приготував Усесвіт на тиждень 4 – 10 листопада 2024 року, читайте на сайті 24 Каналу в гороскопі від People.

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Чоловічий гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2024 року

Овен (21 березня – 19 квітня). Попри жорстку енергію, яка може вирувати цього тижня, перемикайте свою увагу на щось інше. Якщо ви вирішите відкрити для себе нові горизонти романтики, то зможете насолодитися пригодами, пристрастю й адреналіном. Подорож буде чудовим способом відірватися від бурхливості рутини. Не можете поїхати зараз – перегляньте свій календар на пізніше. Якщо ви самотні, то можете вирішити, що настав час зустрічатися з кимось, хто зовсім не схожий на вас.

Попри жорстку енергію, яка може вирувати цього тижня, перемикайте свою увагу на щось інше. Якщо ви вирішите відкрити для себе нові горизонти романтики, то зможете насолодитися пригодами, пристрастю й адреналіном. Подорож буде чудовим способом відірватися від бурхливості рутини. Не можете поїхати зараз – перегляньте свій календар на пізніше. Якщо ви самотні, то можете вирішити, що настав час зустрічатися з кимось, хто зовсім не схожий на вас. Телець (20 квітня – 20 травня). Ви здатні тримати себе в руках і залишатися на твердій землі незалежно від того, що підкидає вам Всесвіт. А він підкине сюрпризи, конкуренцію або боротьбу за владу в будь-яких видах партнерських взаємин. Замість того, щоб боротися з напругою, краще використовувати космічний потік цього тижня трохи по-іншому: прийняти чуттєвість і вразливість. Пари, які живуть на одній хвилі, будуть насолоджуватися цими днями трохи більше, ніж самотні. Самотнім же варто трохи більше уваги присвятити собі.

Ви здатні тримати себе в руках і залишатися на твердій землі незалежно від того, що підкидає вам Всесвіт. А він підкине сюрпризи, конкуренцію або боротьбу за владу в будь-яких видах партнерських взаємин. Замість того, щоб боротися з напругою, краще використовувати космічний потік цього тижня трохи по-іншому: прийняти чуттєвість і вразливість. Пари, які живуть на одній хвилі, будуть насолоджуватися цими днями трохи більше, ніж самотні. Самотнім же варто трохи більше уваги присвятити собі. Близнюки (21 травня – 20 червня). Попри те, що небесні моря цього тижня розгойдуються, ви будете намагатися зануритися під хвилі. У вас трохи більше космічного захисту, ніж в інших знаків Зодіаку. Тож попри бурхливі події тижня, ви можете звернути увагу на стосунки у вашому житті, які віддзеркалюють вас і підтримують. І не турбуйтеся про людей, які не згодні з вами. Налагоджені зв'язки в бізнесі чи коханні можуть принести вам радісні новини цього тижня. Якщо ви самотні, то також можете насолоджуватися цією енергією. Виходьте на люди та шукайте того, хто має потенціал і зацікавлений у тому, щоб бути з вами.

Попри те, що небесні моря цього тижня розгойдуються, ви будете намагатися зануритися під хвилі. У вас трохи більше космічного захисту, ніж в інших знаків Зодіаку. Тож попри бурхливі події тижня, ви можете звернути увагу на стосунки у вашому житті, які віддзеркалюють вас і підтримують. І не турбуйтеся про людей, які не згодні з вами. Налагоджені зв'язки в бізнесі чи коханні можуть принести вам радісні новини цього тижня. Якщо ви самотні, то також можете насолоджуватися цією енергією. Виходьте на люди та шукайте того, хто має потенціал і зацікавлений у тому, щоб бути з вами. Рак (21 червня – 22 липня). На початку тижня ви можете бути особливо запальним та готовим до бою. Однак найкраще, що ви можете зробити – це спробувати переступити розчарування. Якщо хтось намагається підкорити вашу думку або протистояти вашим поглядам, підіть іншим шляхом або відкладіть питання на потім. Сфера вашого життя, в якій ви могли б здобути більше задоволення на цьому тижні – це ваша звичайна рутина, робоче життя або навіть колеги чи клієнти. Заглибтеся в продуктивність і ефективність, поки всі інші поводяться так, ніби живуть у цирку.

На початку тижня ви можете бути особливо запальним та готовим до бою. Однак найкраще, що ви можете зробити – це спробувати переступити розчарування. Якщо хтось намагається підкорити вашу думку або протистояти вашим поглядам, підіть іншим шляхом або відкладіть питання на потім. Сфера вашого життя, в якій ви могли б здобути більше задоволення на цьому тижні – це ваша звичайна рутина, робоче життя або навіть колеги чи клієнти. Заглибтеся в продуктивність і ефективність, поки всі інші поводяться так, ніби живуть у цирку. Лев (23 липня – 22 серпня). Цього тижня ви помітите зміну вітрів, оскільки станете більш запальним, напористим і магнетичним, ніж зазвичай. Однак майте на увазі, що вже з початку тижня може розгорітися боротьба за владу або загостритися темперамент, і вам, можливо, захочеться вийти в центр рингу й обмінятися з кимось ударами. Та краще практикуйте співчуття, зверніть увагу на задоволення, пристрасть, романтику, спорт або творчість! Всесвіт може привернути до вас більше щастя, якщо ви зосередитеся на одній з цих сфер. Якщо ви в парі, зробіть все можливе, щоб насолодитися часом, проведеним разом. Якщо ж самотні, виходьте на побачення.

Цього тижня ви помітите зміну вітрів, оскільки станете більш запальним, напористим і магнетичним, ніж зазвичай. Однак майте на увазі, що вже з початку тижня може розгорітися боротьба за владу або загостритися темперамент, і вам, можливо, захочеться вийти в центр рингу й обмінятися з кимось ударами. Та краще практикуйте співчуття, зверніть увагу на задоволення, пристрасть, романтику, спорт або творчість! Всесвіт може привернути до вас більше щастя, якщо ви зосередитеся на одній з цих сфер. Якщо ви в парі, зробіть все можливе, щоб насолодитися часом, проведеним разом. Якщо ж самотні, виходьте на побачення. Діва (23 серпня – 22 вересня). Цей тиждень може початися з того, що ваші друзі почнуть воювати за свої погляди й переконання. Ви здатні подати тверду руку допомоги й заспокоїти їх, але цього тижня навіть вас можуть довести до крайнощів! Замість того, щоб кидатися в хаос, краще звернути увагу на іншу сферу вашого життя, яка матиме приємніший відтінок: домашнє життя і сім'ю. Попрактикуйте свої навички до розваг, запросіть кількох людей на вечір кіно або пограти в ігри. Якщо ви почуваєтеся виснаженим і бажаєте побути на самоті – так і зробіть, і почніть планувати святкові дні заздалегідь.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Колаж 24 Каналу фото freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня). На початку тижня сім'я і робота можуть тягнути вас у двох різних напрямках. Ви також можете помітити, що люди навколо перебувають у сварливому настрої. У вас добра душа, тому зверніть свої думки на іншу сферу вашого життя, яка принесе вам трохи більше задоволення на тижні: це друзі, сусіди, брати й сестри. Відкиньте драму, що відбувається навколо, а натомість насолоджуйтеся якісним часом із близькими. Якщо ви не в настрої спілкуватися, пориньте в хорошу книгу, подкаст або шоу. Це допоможе вам зберегти спокій.

На початку тижня сім'я і робота можуть тягнути вас у двох різних напрямках. Ви також можете помітити, що люди навколо перебувають у сварливому настрої. У вас добра душа, тому зверніть свої думки на іншу сферу вашого життя, яка принесе вам трохи більше задоволення на тижні: це друзі, сусіди, брати й сестри. Відкиньте драму, що відбувається навколо, а натомість насолоджуйтеся якісним часом із близькими. Якщо ви не в настрої спілкуватися, пориньте в хорошу книгу, подкаст або шоу. Це допоможе вам зберегти спокій. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Протягом більшої частини цього тижня ви можете відчувати, що у вас паморочиться голова і ви прагнете кинутися в бій. Все буде на межі, вам може здаватися, що ще одна дрібниця – і ви нестямитеся, а тоді доведеться дуже сильно розплачуватися за це. Найкраще, що ви можете зробити, це перемкнути увагу на іншу сферу життя. Насправді небеса налаштовані прихильно до вас. Дозвольте собі задоволення, трохи гедонізму і щедрості, якщо можете. Мінішопінг теж підійде.

Протягом більшої частини цього тижня ви можете відчувати, що у вас паморочиться голова і ви прагнете кинутися в бій. Все буде на межі, вам може здаватися, що ще одна дрібниця – і ви нестямитеся, а тоді доведеться дуже сильно розплачуватися за це. Найкраще, що ви можете зробити, це перемкнути увагу на іншу сферу життя. Насправді небеса налаштовані прихильно до вас. Дозвольте собі задоволення, трохи гедонізму і щедрості, якщо можете. Мінішопінг теж підійде. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Небеса гримлять, а коли справа доходить до драми, ви не боїтеся збовтати кип'яток! Однак, можливо, цього тижня краще зосередитися на своєму справжньому щасті. Ви маєте особливий блиск і можете зачарувати майже будь-кого. Зосередьтеся на задоволенні та веселощах, поки інші будуть у розпачі. Якщо ви в парі, зосередьтеся на сексуальних моментах і сміху. Якщо ви самотні, погуляйте містом – знайдете неочікувані й приємні пригоди!

Небеса гримлять, а коли справа доходить до драми, ви не боїтеся збовтати кип'яток! Однак, можливо, цього тижня краще зосередитися на своєму справжньому щасті. Ви маєте особливий блиск і можете зачарувати майже будь-кого. Зосередьтеся на задоволенні та веселощах, поки інші будуть у розпачі. Якщо ви в парі, зосередьтеся на сексуальних моментах і сміху. Якщо ви самотні, погуляйте містом – знайдете неочікувані й приємні пригоди! Козеріг (22 грудня – 19 січня). На початку тижня ви можете відчути, що вас намагаються спровокувати, вчепившись вам у горло. Здається, що навколо вас вирує безліч протилежних думок і темпераментів! Ця енергія може відлунювати більшу частину тижня, та вам краще зосередитися на тому, щоб залягти на дно і сховатися. Проведення часу вдома або десь на самоті може стати чудовим способом перечекати бурю. Цей тиждень виб'є з колії кожного, але якщо ви відсторонитеся, це теж вибір.

На початку тижня ви можете відчути, що вас намагаються спровокувати, вчепившись вам у горло. Здається, що навколо вас вирує безліч протилежних думок і темпераментів! Ця енергія може відлунювати більшу частину тижня, та вам краще зосередитися на тому, щоб залягти на дно і сховатися. Проведення часу вдома або десь на самоті може стати чудовим способом перечекати бурю. Цей тиждень виб'є з колії кожного, але якщо ви відсторонитеся, це теж вибір. Водолій (20 січня – 18 лютого). Цього тижня вам може здатися, що ви потрапили в циклон, де люди звідусіль кидають один в одного колючки та шиплять. Хоча ця енергія може просочуватися протягом усього тижня, ви можете знайти розраду в дружбі й спільнотах. Замість того, щоб сперечатися з людьми, які не поділяють ваших поглядів, спілкуйтеся зі знайомими й друзями. Якщо ви самотні, цей тиждень також може стати сприятливим для знайомства або зустрічі з кимось новим. Або навіть для флірту з кимсь, в кого ви давно закохані.

Цього тижня вам може здатися, що ви потрапили в циклон, де люди звідусіль кидають один в одного колючки та шиплять. Хоча ця енергія може просочуватися протягом усього тижня, ви можете знайти розраду в дружбі й спільнотах. Замість того, щоб сперечатися з людьми, які не поділяють ваших поглядів, спілкуйтеся зі знайомими й друзями. Якщо ви самотні, цей тиждень також може стати сприятливим для знайомства або зустрічі з кимось новим. Або навіть для флірту з кимсь, в кого ви давно закохані. Риби (19 лютого – 20 березня). Задраюйте люки, бо цей тиждень почнеться з цунамі. Багато хто буде готовий сваритися і відмовлятися працювати в унісон. На щастя, ця енергія почне спадати, як тільки ми перейдемо до другої половини тижня, тому постарайтеся спершу залягти на дно чи впасти в сплячку. З іншого боку, цей тиждень все ще додає блиску вашому професійному життю і кар'єрі. У вас буде можливість опинитися в центрі уваги. Подумайте про те, щоб подати заявку на підвищення, нову роботу, нагороду тощо.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.