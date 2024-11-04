Раки – переступіть розчарування, Леви – не рвіться на ринг: гороскоп на тиждень для чоловіків
4 листопада 2024, 06:51Читать новость на русском
Нас чекає дуже важливий і потенційно неспокійний тиждень. Астрологи радять використати цей час, щоб навчитися плисти за течією і практикувати співчуття, зосередитися на романтиці та самовираженні.
Марс додаватиме пристрасті, Венера ж закине нас у тенета ілюзій. А Плутон готовий принести в наше життя боротьбу за владу, гнів і драму. Що саме для вашого знака Зодіаку приготував Усесвіт на тиждень 4 – 10 листопада 2024 року, читайте на сайті 24 Каналу в гороскопі від People.
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Чоловічий гороскоп на тиждень 4 – 10 листопада 2024 року
- Овен (21 березня – 19 квітня). Попри жорстку енергію, яка може вирувати цього тижня, перемикайте свою увагу на щось інше. Якщо ви вирішите відкрити для себе нові горизонти романтики, то зможете насолодитися пригодами, пристрастю й адреналіном. Подорож буде чудовим способом відірватися від бурхливості рутини. Не можете поїхати зараз – перегляньте свій календар на пізніше. Якщо ви самотні, то можете вирішити, що настав час зустрічатися з кимось, хто зовсім не схожий на вас.
- Телець (20 квітня – 20 травня). Ви здатні тримати себе в руках і залишатися на твердій землі незалежно від того, що підкидає вам Всесвіт. А він підкине сюрпризи, конкуренцію або боротьбу за владу в будь-яких видах партнерських взаємин. Замість того, щоб боротися з напругою, краще використовувати космічний потік цього тижня трохи по-іншому: прийняти чуттєвість і вразливість. Пари, які живуть на одній хвилі, будуть насолоджуватися цими днями трохи більше, ніж самотні. Самотнім же варто трохи більше уваги присвятити собі.
- Близнюки (21 травня – 20 червня). Попри те, що небесні моря цього тижня розгойдуються, ви будете намагатися зануритися під хвилі. У вас трохи більше космічного захисту, ніж в інших знаків Зодіаку. Тож попри бурхливі події тижня, ви можете звернути увагу на стосунки у вашому житті, які віддзеркалюють вас і підтримують. І не турбуйтеся про людей, які не згодні з вами. Налагоджені зв'язки в бізнесі чи коханні можуть принести вам радісні новини цього тижня. Якщо ви самотні, то також можете насолоджуватися цією енергією. Виходьте на люди та шукайте того, хто має потенціал і зацікавлений у тому, щоб бути з вами.
- Рак (21 червня – 22 липня). На початку тижня ви можете бути особливо запальним та готовим до бою. Однак найкраще, що ви можете зробити – це спробувати переступити розчарування. Якщо хтось намагається підкорити вашу думку або протистояти вашим поглядам, підіть іншим шляхом або відкладіть питання на потім. Сфера вашого життя, в якій ви могли б здобути більше задоволення на цьому тижні – це ваша звичайна рутина, робоче життя або навіть колеги чи клієнти. Заглибтеся в продуктивність і ефективність, поки всі інші поводяться так, ніби живуть у цирку.
- Лев (23 липня – 22 серпня). Цього тижня ви помітите зміну вітрів, оскільки станете більш запальним, напористим і магнетичним, ніж зазвичай. Однак майте на увазі, що вже з початку тижня може розгорітися боротьба за владу або загостритися темперамент, і вам, можливо, захочеться вийти в центр рингу й обмінятися з кимось ударами. Та краще практикуйте співчуття, зверніть увагу на задоволення, пристрасть, романтику, спорт або творчість! Всесвіт може привернути до вас більше щастя, якщо ви зосередитеся на одній з цих сфер. Якщо ви в парі, зробіть все можливе, щоб насолодитися часом, проведеним разом. Якщо ж самотні, виходьте на побачення.
- Діва (23 серпня – 22 вересня). Цей тиждень може початися з того, що ваші друзі почнуть воювати за свої погляди й переконання. Ви здатні подати тверду руку допомоги й заспокоїти їх, але цього тижня навіть вас можуть довести до крайнощів! Замість того, щоб кидатися в хаос, краще звернути увагу на іншу сферу вашого життя, яка матиме приємніший відтінок: домашнє життя і сім'ю. Попрактикуйте свої навички до розваг, запросіть кількох людей на вечір кіно або пограти в ігри. Якщо ви почуваєтеся виснаженим і бажаєте побути на самоті – так і зробіть, і почніть планувати святкові дні заздалегідь.
- Терези (23 вересня – 22 жовтня). На початку тижня сім'я і робота можуть тягнути вас у двох різних напрямках. Ви також можете помітити, що люди навколо перебувають у сварливому настрої. У вас добра душа, тому зверніть свої думки на іншу сферу вашого життя, яка принесе вам трохи більше задоволення на тижні: це друзі, сусіди, брати й сестри. Відкиньте драму, що відбувається навколо, а натомість насолоджуйтеся якісним часом із близькими. Якщо ви не в настрої спілкуватися, пориньте в хорошу книгу, подкаст або шоу. Це допоможе вам зберегти спокій.
- Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Протягом більшої частини цього тижня ви можете відчувати, що у вас паморочиться голова і ви прагнете кинутися в бій. Все буде на межі, вам може здаватися, що ще одна дрібниця – і ви нестямитеся, а тоді доведеться дуже сильно розплачуватися за це. Найкраще, що ви можете зробити, це перемкнути увагу на іншу сферу життя. Насправді небеса налаштовані прихильно до вас. Дозвольте собі задоволення, трохи гедонізму і щедрості, якщо можете. Мінішопінг теж підійде.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Небеса гримлять, а коли справа доходить до драми, ви не боїтеся збовтати кип'яток! Однак, можливо, цього тижня краще зосередитися на своєму справжньому щасті. Ви маєте особливий блиск і можете зачарувати майже будь-кого. Зосередьтеся на задоволенні та веселощах, поки інші будуть у розпачі. Якщо ви в парі, зосередьтеся на сексуальних моментах і сміху. Якщо ви самотні, погуляйте містом – знайдете неочікувані й приємні пригоди!
- Козеріг (22 грудня – 19 січня). На початку тижня ви можете відчути, що вас намагаються спровокувати, вчепившись вам у горло. Здається, що навколо вас вирує безліч протилежних думок і темпераментів! Ця енергія може відлунювати більшу частину тижня, та вам краще зосередитися на тому, щоб залягти на дно і сховатися. Проведення часу вдома або десь на самоті може стати чудовим способом перечекати бурю. Цей тиждень виб'є з колії кожного, але якщо ви відсторонитеся, це теж вибір.
- Водолій (20 січня – 18 лютого). Цього тижня вам може здатися, що ви потрапили в циклон, де люди звідусіль кидають один в одного колючки та шиплять. Хоча ця енергія може просочуватися протягом усього тижня, ви можете знайти розраду в дружбі й спільнотах. Замість того, щоб сперечатися з людьми, які не поділяють ваших поглядів, спілкуйтеся зі знайомими й друзями. Якщо ви самотні, цей тиждень також може стати сприятливим для знайомства або зустрічі з кимось новим. Або навіть для флірту з кимсь, в кого ви давно закохані.
- Риби (19 лютого – 20 березня). Задраюйте люки, бо цей тиждень почнеться з цунамі. Багато хто буде готовий сваритися і відмовлятися працювати в унісон. На щастя, ця енергія почне спадати, як тільки ми перейдемо до другої половини тижня, тому постарайтеся спершу залягти на дно чи впасти в сплячку. З іншого боку, цей тиждень все ще додає блиску вашому професійному життю і кар'єрі. У вас буде можливість опинитися в центрі уваги. Подумайте про те, щоб подати заявку на підвищення, нову роботу, нагороду тощо.