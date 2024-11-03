Чоловічий портал GQ назвав свою версію найкращих парфумів для чоловіків – Скорпіонів, пише 24 Канал. За основу для визначення ароматів взяли особистість Скорпіонів.
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Особистість Скорпіона
Серед основних характеристик Скорпіонів – наполегливість. Вони знають, чого хочуть, і мають велику силу волі, щоб здобувати це. Вони ніколи не здаються, тому добре вміють перемагати в суперечках. Якби ми хотіли підсумувати все це одним словом, то це було б слово "інтенсивність".
Скорпіони також відомі своєю чесністю, вони не бояться говорити на теми, які є незручними для більшості людей. Це палиця з двома кінцями, бо щиру людину завжди цінують, але її прямолінійність здатна зачепити.
Нарешті, особистість цього водного знаку має тенденцію бути стриманою в прояві своїх емоцій. Часом Скорпіонів можна сприймати як загадкових людей. Вони ще й недовірливі, ревниві та навіть мстиві.
Аромати Скорпіона
Отже, які аромати підходять чоловікам – Скорпіонам? Нагадаємо, ми мали б шукати наполегливість, доповнену інтенсивністю і таємничістю. Тож це мають бути глибокі аромати, в яких ключову роль відіграють деревина, шкіра та смоли.
Важливо, щоб парфуми для Скорпіонів мали хорошу деревну основу – сандал, уд або ветівер. Ці акорди відрізняються глибиною і роблять аромат більш тривалим на шкірі. А додавши до них шкіру або інший аромат тваринного походження (амбра, мускус тощо) або смолу (як-от лабданум), ми отримуємо аромат, який найільш співзвучний Скорпіонам.
Ці парфуми для чоловіків знака Зодіаку Скорпіон можна вважати найкращими / Фото виробників
Це не будуть типові композиції. Відтінок таємничості мають додавати пахощі на кшталт мирра або димні ноти, які можуть бути доповнені або замінені легким акцентом білої квітки. З огляду на все це, пропонуємо такі варіанти:
- Solo Vulcan, Loewe. Це аромат з особливою інтенсивністю. Квітка білого апельсина, ветівер і лабданум – ідеальна тріада для Скорпіонів.
- One Night, Carlo Corinto. На початку – солодкі фруктові ноти, проте в міру розвитку аромат повністю трансформується. Ми помічаємо удову деревину, пряну ваніль, теплу амбру і таємничий ладан. Композиція, схоже, створена спеціально для Скорпіонів.
- Ferragamo Intense Leather, Salvatore Ferragamo. Ітенсивність аромату досягається завдяки виразності анімалістичної ноти шкіри. Її підсилюють мускус і мох. Чудовий приклад того, що парфуми для чоловіків – Скорпіонів мають особливий шарм.