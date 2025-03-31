31 березня, 07:01
Овни втрачають відчуття реальності, Скорпіонів затягує у вир: гороскоп на тиждень для чоловіків
Основні тези
- Тельці – звертайте увагу на всі послання Всесвіту, Раки – ви ризикуєте загубитися в здогадках щодо своїх цілей, Терези – ваша кохана людина може зануритися в ілюзії, Близнюки – є ризик залучити до свого кола не тих людей.
- Діва – варто зосередитися на довірі та інтимності в стосунках, Козероги – у вашому житті виникатимуть заплутані ситуації, Риби – зосередьтеся на тому, щоб відкладати на чорний день. Далі у гороскопі – докладно про всі знаки Зодіаку.
Планети, пов'язані з еволюцією суспільства і людства, ненадовго перемістяться в нові куточки небосхилу. Тож цього тижня ми станемо більш наполегливими, навіть агресивними.
Ми будемо прагнути боротися за те, що відчуваємо сильніше. І з 4 квітня зможемо почати досягати прогресу, закладати підвалини довгострокового успіху. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 31 березня до 6 квітня 2025 року
- Овен (20 березня – 19 квітня). Ви виявите, що відчуваєте більш духовний, інтуїтивний зв'язок зі Всесвітом. Це так, ніби ваші почуття та емоції стають більш яскравими та інтенсивними. Однак ця енергія впливатиме по-різному. Дехто може стати більш чутливим та передбачливим, а інші можуть загубитися в ілюзіях. Зробіть все можливе, щоб не втратити відчуття реальності.
- Телець (19 квітня – 20 травня). Ви можете виявити, що обдаровані більшою інтуїцією, навіть екстрасенсорними здібностями. Звертайте увагу на всі послання, які надходять до вас зі Всесвіту зараз, і ви зможете плавно рухатися вперед, туди, де вам судилося бути.
- Близнюки (20 травня – 20 червня). Люди, яких ви зараз залучите до свого кола спілкування, швидше за все, будуть творчими, духовними та далекоглядними. Але якщо ви залучите не ту компанію, ці люди можуть виявитися оманливими. Головне – бачити їх такими, якими вони є насправді, а не якими вони себе представляють.
- Рак (20 червня – 22 липня). Ви відчуєте нову енергію для досягнення ваших професійних цілей на роки. Ви можете виявити, що натхнення до кар'єри або інших довгострокових цілей у вас зараз більше, ніж будь-коли раніше. Але також можете побачити, що ваші амбіції не відповідають вашим цілям. Є ризик загубитися в здогадках, чого в підсумку ви сподіваєтеся досягти.
- Лев (22 липня – 22 серпня). Ви можете виявити, що шукаєте більше істини, філософії або мудрості, ніж будь-коли раніше. Це чудовий період, щоб почати думати про те, як ви можете розширити свою перспективу і бачення життя. Щось у житті може підштовхнути вас до виходу на новий рівень особистих або професійних досягнень.
- Діва (22 серпня – 22 вересня). Ви бачите, що стосунки є особливо чарівним, але заплутаним аспектом вашого життя. Варто зараз зосередитися на довірі та інтимності. Ви також будете зосереджені на багатстві, активах та інвестиціях. Або ви інтуїтивно знатимете, як їх примножити – або ж навпаки, будете дуже розгубленими й лише мрітимете про них.
- Терези (22 вересня – 22 жовтня). На вас насувається важлива еволюція у ваших стосунках чи у бізнесі на багато років вперед. Вам може здатися, що ваша важлива людина розвивається на ваших очах, однак вона може змінюватися і в більш невтішному напрямку, занурюватися в оману, ілюзії чи фантазії. Головне зараз – зрозуміти, як ви будете розвиватися разом.
- Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Ви можете виявити, що ваші звичні справи та обов'язки змінюються значно більше, ніж будь-коли раніше. З позитивного боку, це може звільнити час для творчих справ, однак декого з вас може крутити, як у річковому вирі. Найкраще зараз – плисти за течією, при цьому принаймні однією ногою діставати до землі.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Ваше особисте життя і знайомства можуть сильно змінитися. Якщо ви самотні, то можете виявити, що вам легше залучити споріднену душу. Ваші нові романтичні знайомства будуть творчими, духовними – але серед них можуть трапитися шарлатани. Треба оцінювати їх чітко. Зосередьтеся на тому, щоб керуватися інтуїцією.
- Козеріг (21 грудня – 19 січня). Ви можете виявити, що відчуваєте глибшу чутливість, емоційність і емпатію у стосунках із рідними. Це може бути досить приємно. Натомість ви можете виявити, що у вашому житті виникають заплутані ситуації, і ви не можете зрозуміти, чому. Зараз варто спробувати перетворити свій життєвий простір на фортецю, яка допоможе відчути спокій.
- Водолій (19 січня – 18 лютого). Ви приділятимете більше уваги своїм інтелектуальним заняттям. Ви можете виявити, що стаєте більш творчими, далекоглядними. Це також може вплинути на ваші комунікативні здібності, надаючи вам більше натхнення і красномовства, щоб зачаровувати інших.
- Риби (18 лютого – 20 березня). На цьому тижні ви опинитеся в новому тренді. До ваших фінансів буде прикута ще більша увага, і це може вплинути на вас як позитивно, так і негативно, тому будьте уважні. Ви також можете виявити, що стали більш щедрими. Або просто що гроші стало важче утримувати. Якщо це так, зосередьтеся на тому, щоб відкладати на чорний день.