Овны теряют ощущение реальности, Скорпионов затягивает в водоворот: гороскоп на неделю для мужчин

Планеты, связанные с эволюцией общества и человечества, ненадолго переместятся в новые уголки небосвода. Так что на этой неделе мы станем более настойчивыми, даже агрессивными.

Мы будем стремиться бороться за то, что чувствуем сильнее. И с 4 апреля сможем начать достигать прогресса, закладывать основы долгосрочного успеха. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.

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Мужской гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Вы обнаружите, что чувствуете более духовную, интуитивную связь со Вселенной. Это так, будто ваши чувства и эмоции становятся более яркими и интенсивными. Однако эта энергия будет влиять по-разному. Некоторые могут стать более чувствительным и предусмотрительным, а другие могут потеряться в иллюзиях. Сделайте все возможное, чтобы не потерять ощущение реальности.

Вы обнаружите, что чувствуете более духовную, интуитивную связь со Вселенной. Это так, будто ваши чувства и эмоции становятся более яркими и интенсивными. Однако эта энергия будет влиять по-разному. Некоторые могут стать более чувствительным и предусмотрительным, а другие могут потеряться в иллюзиях. Сделайте все возможное, чтобы не потерять ощущение реальности. Телец (19 апреля – 20 мая). Вы можете обнаружить, что одарены большей интуицией, даже экстрасенсорными способностями. Обращайте внимание на все послания, которые поступают к вам из Вселенной сейчас, и вы сможете плавно двигаться вперед, туда, где вам суждено быть.

Вы можете обнаружить, что одарены большей интуицией, даже экстрасенсорными способностями. Обращайте внимание на все послания, которые поступают к вам из Вселенной сейчас, и вы сможете плавно двигаться вперед, туда, где вам суждено быть. Близнецы (20 мая – 20 июня). Люди, которых вы сейчас привлечете в свой круг общения, скорее всего, будут творческими, духовными и дальновидными. Но если вы привлечете не ту компанию, эти люди могут оказаться обманчивыми. Главное – видеть их такими, какими они есть на самом деле, а не какими они себя представляют.

Люди, которых вы сейчас привлечете в свой круг общения, скорее всего, будут творческими, духовными и дальновидными. Но если вы привлечете не ту компанию, эти люди могут оказаться обманчивыми. Главное – видеть их такими, какими они есть на самом деле, а не какими они себя представляют. Рак (20 июня – 22 июля). Вы почувствуете новую энергию для достижения ваших профессиональных целей на годы. Вы можете обнаружить, что вдохновения к карьере или другим долгосрочным целям у вас сейчас больше, чем когда-либо прежде. Но также можете увидеть, что ваши амбиции не соответствуют вашим целям. Есть риск потеряться в догадках, чего в итоге вы надеетесь достичь.

Вы почувствуете новую энергию для достижения ваших профессиональных целей на годы. Вы можете обнаружить, что вдохновения к карьере или другим долгосрочным целям у вас сейчас больше, чем когда-либо прежде. Но также можете увидеть, что ваши амбиции не соответствуют вашим целям. Есть риск потеряться в догадках, чего в итоге вы надеетесь достичь. Лев (22 июля – 22 августа). Вы можете обнаружить, что ищете больше истины, философии или мудрости, чем когда-либо прежде. Это отличный период, чтобы начать думать о том, как вы можете расширить свою перспективу и видение жизни. Что-то в жизни может подтолкнуть вас к выходу на новый уровень личных или профессиональных достижений.

Вы можете обнаружить, что ищете больше истины, философии или мудрости, чем когда-либо прежде. Это отличный период, чтобы начать думать о том, как вы можете расширить свою перспективу и видение жизни. Что-то в жизни может подтолкнуть вас к выходу на новый уровень личных или профессиональных достижений. Дева (22 августа – 22 сентября). Вы видите, что отношения являются особенно очаровательным, но запутанным аспектом вашей жизни. Стоит сейчас сосредоточиться на доверии и интимности. Вы также будете сосредоточены на богатстве, активах и инвестициях. Или вы интуитивно будете знать, как их приумножить – или же наоборот, будете очень растерянными и только мечтать о них.

Что Вселенная приготовила для вашего знака Зодиака – смотрите в этом мужском гороскопе / Фото freepik