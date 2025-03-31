31 марта, 07:01
Овны теряют ощущение реальности, Скорпионов затягивает в водоворот: гороскоп на неделю для мужчин
Основні тези
- Тельцы – обращайте внимание на все послания Вселенной, Раки – вы рискуете потеряться в догадках относительно своих целей, Весы – ваш любимый человек может погрузиться в иллюзии, Близнецы – есть риск привлечь в свой круг не тех людей.
- Дева – стоит сосредоточиться на доверии и интимности в отношениях, Козероги – в вашей жизни будут возникать запутанные ситуации, Рыбы – сосредоточьтесь на том, чтобы откладывать на черный день. Далее в гороскопе – подробно обо всех знаках Зодиака.
Планеты, связанные с эволюцией общества и человечества, ненадолго переместятся в новые уголки небосвода. Так что на этой неделе мы станем более настойчивыми, даже агрессивными.
Мы будем стремиться бороться за то, что чувствуем сильнее. И с 4 апреля сможем начать достигать прогресса, закладывать основы долгосрочного успеха. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.
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Мужской гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года
- Овен (20 марта – 19 апреля). Вы обнаружите, что чувствуете более духовную, интуитивную связь со Вселенной. Это так, будто ваши чувства и эмоции становятся более яркими и интенсивными. Однако эта энергия будет влиять по-разному. Некоторые могут стать более чувствительным и предусмотрительным, а другие могут потеряться в иллюзиях. Сделайте все возможное, чтобы не потерять ощущение реальности.
- Телец (19 апреля – 20 мая). Вы можете обнаружить, что одарены большей интуицией, даже экстрасенсорными способностями. Обращайте внимание на все послания, которые поступают к вам из Вселенной сейчас, и вы сможете плавно двигаться вперед, туда, где вам суждено быть.
- Близнецы (20 мая – 20 июня). Люди, которых вы сейчас привлечете в свой круг общения, скорее всего, будут творческими, духовными и дальновидными. Но если вы привлечете не ту компанию, эти люди могут оказаться обманчивыми. Главное – видеть их такими, какими они есть на самом деле, а не какими они себя представляют.
- Рак (20 июня – 22 июля). Вы почувствуете новую энергию для достижения ваших профессиональных целей на годы. Вы можете обнаружить, что вдохновения к карьере или другим долгосрочным целям у вас сейчас больше, чем когда-либо прежде. Но также можете увидеть, что ваши амбиции не соответствуют вашим целям. Есть риск потеряться в догадках, чего в итоге вы надеетесь достичь.
- Лев (22 июля – 22 августа). Вы можете обнаружить, что ищете больше истины, философии или мудрости, чем когда-либо прежде. Это отличный период, чтобы начать думать о том, как вы можете расширить свою перспективу и видение жизни. Что-то в жизни может подтолкнуть вас к выходу на новый уровень личных или профессиональных достижений.
- Дева (22 августа – 22 сентября). Вы видите, что отношения являются особенно очаровательным, но запутанным аспектом вашей жизни. Стоит сейчас сосредоточиться на доверии и интимности. Вы также будете сосредоточены на богатстве, активах и инвестициях. Или вы интуитивно будете знать, как их приумножить – или же наоборот, будете очень растерянными и только мечтать о них.
- Весы (22 сентября – 22 октября). На вас надвигается важная эволюция в ваших отношениях или в бизнесе на много лет вперед. Вам может показаться, что ваш важный человек развивается на ваших глазах, однако он может меняться и в более неутешительном направлении, погружаться в заблуждения, иллюзии или фантазии. Главное сейчас – понять, как вы будете развиваться вместе.
- Скорпион (22 октября – 21 ноября). Вы можете обнаружить, что ваши привычные дела и обязанности меняются значительно больше, чем когда-либо прежде. С положительной стороны, это может освободить время для творческих дел, однако некоторых из вас может крутить, как в речном водовороте. Лучше всего сейчас – плыть по течению, при этом по крайней мере одной ногой доставать до земли.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Ваша личная жизнь и знакомства могут сильно измениться. Если вы одиноки, то можете обнаружить, что вам легче привлечь родственную душу. Ваши новые романтические знакомства будут творческими, духовными – но среди них могут попасться шарлатаны. Надо оценивать их четко. Сосредоточьтесь на том, чтобы руководствоваться интуицией.
- Козерог (21 декабря – 19 января). Вы можете обнаружить, что чувствуете более глубокую чувствительность, эмоциональность и эмпатию в отношениях с родными. Это может быть довольно приятно. Зато вы можете обнаружить, что в вашей жизни возникают запутанные ситуации, и вы не можете понять, почему. Сейчас стоит попробовать превратить свое жизненное пространство в крепость, которая поможет почувствовать спокойствие.
- Водолей (19 января – 18 февраля). Вы будете уделять больше внимания своим интеллектуальным занятиям. Вы можете обнаружить, что становитесь более творческими, дальновидными. Это также может повлиять на ваши коммуникативные способности, предоставляя вам больше вдохновения и красноречия, чтобы очаровывать других.
- Рыбы (18 февраля – 20 марта). На этой неделе вы окажетесь в новом тренде. К вашим финансам будет приковано еще большее внимание, и это может повлиять на вас как позитивно, так и негативно, поэтому будьте внимательны. Вы также можете обнаружить, что стали более щедрыми. Или просто что деньги стало труднее удерживать. Если это так, сосредоточьтесь на том, чтобы откладывать на черный день.