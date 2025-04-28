Це особливо драматичні дні для Левів, Близнюків і Водоліїв: гороскоп на тиждень для чоловіків
- Овни – можливі певні тертя в особистому житті та дружбі. Раки – може виникнути напруженість у фінансових питаннях. Діви – щось підказує вам струснути рутину і вирушити в подорож.
- Терези – в особистому житті може виникнути серйозна напруга. Скорпіони – можлива криза у домашньому житті або професійній сфері. Стрільці – ви можете виявити, що у вашому календарі з'явився шквал обов'язків.
- Читайте докладно про ці та всі інші знаки Зодіаку далі у тижневому гороскопі для чоловіків на дні з 28 квітня до 4 травня 2025 року.
На цей тиждень особливо складний Молодик у Тельці, який настав 27 квітня, змусить нас змінити плани в певній сфері життя. Навколо цього можуть виникнути перешкоди.
Тож зараз головне – набратися наполегливості та скористатися цим часом для пошуку практичних і реалістичних рішень. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 28 квітня до 4 травня 2025 року
Овен (20 березня – 19 квітня).
- Овни, зараз вам слід більше уваги приділяти фінансам, майну, бюджету. Можуть відчинитися двері для підвищення зарплати, нової роботи або вигідного клієнта. Але не чекайте, поки щось впаде вам в руки, а стратегічно продумайте, як примножити багатство зараз.
- У цей час також можливі певні тертя, потенційно драматичні події в особистому житті та дружбі. Дехто може відчути, що довгострокова мета приносить стрес.
Телець (19 квітня – 20 травня).
- Це може бути захопливий час для нових починань. Знання того, до чого ви хочете прагнути в наступному році, буде особливо корисним, щоб почати втілювати плани в життя вже зараз. Саме зараз ви можете легко змінити ситуацію на свою користь.
- Всесвіт кидає кості й каже, що настав час зробити крок уперед і почати жити за новими правилами, Тельці. У цей час також може виникнути певна напруженість у сімейному житті та кар'єрі. У вас може бути багато справ.
Близнюки (20 травня – 20 червня).
- Останнім часом у вашому житті були злети й падіння, і, схоже, зараз ви відчуваєте потребу перезарядити свої батареї. Це ідеальний час для практики уважності, спокою і безтурботності для вас, Близнюки. Відпочиньте, підзарядіться. А потім можете почати роботу над проєктом чи взятися до іншої роботи.
- Окремо слід зазначити, що, схоже, назріває певна драма в одній зі сфер життя, то зробіть все можливе, щоб діяти без поспіху.
Рак (20 червня – 22 липня).
- Раки, ви будете більше зосереджуватися на тому, що робить вас найщасливішими. На надії, цілях, довгострокових прагненнях і на тому, як ви можете досягти глибокого рівня самореалізації. Найкраще, що ви можете зробити – це чітко визначити свої стратегії для втілення всього, чого ви прагнете.
- Ви також можете виявити, що взаємодія з громадами, відвідування заходів та зв'язок з вашою мережею друзів можуть бути особливо приємними. У цей час може виникнути напруженість у фінансових питаннях, тому зробіть все можливе, щоб оцінити свої ресурси.
Лев (22 липня – 22 серпня).
- Леви, цей тиждень відкриє вам нові можливості у професійному житті та в тому, як до вас ставиться громадськість. Простіше кажучи, це може означати надходження нової пропозиції про роботу, підвищення або сприятливу можливість злетіти вище відповідно до ваших амбіцій.
- Деякі з вас, однак, можуть бути більш зациклені на зміні напрямку своєї кар'єри, особливо якщо ви продовжуєте відчувати, що б'єтеся об скляну стелю, яка, здається, ніколи не розіб'ється. У цей час також є потенціал для гострої драматичної ситуації, наприклад боротьби за владу.
Діва (22 серпня – 22 вересня).
- Космос поплескує вас по спині, Діви, та заохочує зробити крок до нових горизонтів. Ви зможете досягти розширення і зростання як в особистому, так і в професійному плані. Щось підказує вам струснути рутину і вирушити в подорож – фізичну або метафоричну.
- Однак пам'ятайте, що в цей час може виникнути значне напруження, пов'язане зі звичками, колегами або роботою. Найкраще тут – залягти на дно!
Терези (22 вересня – 22 жовтня).
- Відкрийте двері для багатства і стабільності у вашому житті, Терези. Ви можете приділити більше уваги великим фінансовим питанням. Але гроші можуть то надходити, то зникати. Деякі з вас можуть побачити перехід навколо великої кредитної лінії, боргу, бонусу, спадщини або угоди. Однак переконайтеся, що ви не набрали занадто багато боргів, інакше в майбутньому вам доведеться рвати на собі волосся через це.
- У вашому особистому житті може виникнути серйозна напруга, особливо в любовних або дружніх стосунках.
Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).
- Вже час зосередитися на партнерських відносинах, Скорпіони. Це важливий період для того, щоб оцінити, на якому етапі ви й ваша половинка. Складання довгострокових планів, зближення, підписання документів або серйозні обіцянки – все це може стати реальністю, якщо ви перебуваєте у справжній злагоді.
- Якщо ж ви не працюєте в тандемі, можливо, вам доведеться переглянути ситуацію. У цей час може виникнути деяка напруженість у домашньому житті або професійній сфері.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня).
- Цього тижня Стрільцям варто прискорити темп. Ви можете виявити, що у вашому календарі з'явився шквал обов'язків. На щастя, можуть з'явитися можливості їх полегшити, наприклад, перейти на нову посаду або з головою поринути у досягнення конкретних цілей.
- Разом із тим ви можете усвідомити, що вам потрібно краще збалансувати ситуацію між роботою та особистим життям. Також зауважте, що в цей час може назрівати драматична ситуація, пов'язана з вашою інтелектуальною діяльністю, поїздками або юридичними питаннями.
Козеріг (21 грудня – 19 січня).
- Настав час дозволити своєму серцю випромінювати світло, Козероги. Наступні дні принесуть вам багато радості. Зверніть увагу на любов, яку ви даруєте, і на те, що наповнює вас, особливо коли мова про задоволення, романтику, пристрасті, хобі або творчість.
- Це чудовий період, щоб зосередитися на побаченнях, якщо ви самотні, або збільшити іскру у ваших стосунках, якщо ви в парі. Кохання може виблискувати, як діамант!
Водолій (19 січня – 18 лютого).
- Небеса заохочують вас копати глибше в цей час і оцінювати свою емоційну стабільність, Водолії. На більш практичному рівні це може бути пов'язано з вашим минулим, домашнім життям, нерухомістю або сімейними ситуаціями. У цей час може з'явитися можливість просунутися вперед, наприклад – прийняти рішення про переїзд, підписати новий договір оренди або змінити своє житлове середовище.
- Також може назрівати гроза, коли ви зіткнетеся з протилежною силою або людиною, яка не має з вами спільних поглядів. Напруга може бути досить сильною.
Риби (18 лютого – 20 березня).
- Настав час розправити крила, Риби! Ви почуватиметеся енергійними, спонтанними й прагнутимете до високих перспектив. Подорожі будуть особливо приємними зараз і в найближчі тижні. Спілкування теж може бути прекрасним.
- Дехто з вас може зануритися в проєкти, пов'язані з комунікаціями, переговорами або серйозними інтелектуальними пошуками в найближчому майбутньому. Однак пам'ятайте, що під землею може кипіти лава, особливо щодо ваших колег або питань працевлаштування.