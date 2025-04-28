Это особенно драматичные дни для Львов, Близнецов и Водолеев: гороскоп на неделю для мужчин

На этой неделе особенно сложное Новолуние в Тельце, которое наступило 27 апреля, заставит нас изменить планы в определенной сфере жизни. Вокруг этого могут возникнуть препятствия.

Поэтому сейчас главное – набраться настойчивости и воспользоваться этим временем для поиска практичных и реалистичных решений. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.

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Овен (20 марта – 19 апреля).

Овны, сейчас вам следует больше внимания уделять финансам, имуществу, бюджету. Могут открыться двери для повышения зарплаты, новой работы или выгодного клиента. Но не ждите, пока что-то упадет вам в руки, а стратегически продумайте, как приумножить богатство сейчас.

В это время также возможны определенные трения, потенциально драматические события в личной жизни и дружбе. Некоторые могут почувствовать, что долгосрочная цель приносит стресс.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Это может быть увлекательное время для новых начинаний. Знание того, к чему вы хотите стремиться в следующем году, будет особенно полезным, чтобы начать воплощать планы в жизнь уже сейчас. Именно сейчас вы можете легко изменить ситуацию в свою пользу.

Вселенная бросает кости и говорит, что пришло время сделать шаг вперед и начать жить по новым правилам, Тельцы. В это время также может возникнуть определенная напряженность в семейной жизни и карьере. У вас может быть много дел.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

В последнее время в вашей жизни были взлеты и падения, и, похоже, сейчас вы чувствуете потребность перезарядить свои батареи. Это идеальное время для практики внимательности, спокойствия и беззаботности для вас, Близнецы. Отдохните, подзарядитесь. А потом можете начать работу над проектом или приступить к другой работе.

Отдельно следует отметить, что, похоже, назревает определенная драма в одной из сфер жизни, то сделайте все возможное, чтобы действовать без спешки.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Раки, вы будете больше сосредотачиваться на том, что делает вас счастливыми. На надежде, целях, долгосрочных стремлениях и на том, как вы можете достичь глубокого уровня самореализации. Лучшее, что вы можете сделать – это четко определить свои стратегии для воплощения всего, к чему вы стремитесь.

Вы также можете обнаружить, что взаимодействие с общинами, посещение мероприятий и связь с вашей сетью друзей могут быть особенно приятными. В это время может возникнуть напряженность в финансовых вопросах, поэтому сделайте все возможное, чтобы оценить свои ресурсы.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

Львы, эта неделя откроет вам новые возможности в профессиональной жизни и в том, как к вам относится общественность. Проще говоря, это может означать поступление нового предложения о работе, повышение или благоприятную возможность взлететь выше в соответствии с вашими амбициями.

Некоторые из вас, однако, могут быть более зациклены на изменении направления своей карьеры, особенно если вы продолжаете чувствовать, что бьетесь о стеклянный потолок, который, кажется, никогда не разобьется. В это время также есть потенциал для острой драматической ситуации, например борьбы за власть.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Космос похлопывает вас по спине, Девы, и поощряет сделать шаг к новым горизонтам. Вы сможете достичь расширения и роста как в личном, так и в профессиональном плане. Что-то подсказывает вам встряхнуть рутину и отправиться в путешествие – физическое или метафорическое.

Однако помните, что в это время может возникнуть значительное напряжение, связанное с привычками, коллегами или работой. Лучше всего здесь – залечь на дно!

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

Весы (22 сентября – 22 октября).

Откройте двери для богатства и стабильности в вашей жизни, Весы. Вы можете уделить больше внимания большим финансовым вопросам. Но деньги могут то поступать, то исчезать. Некоторые из вас могут увидеть переход вокруг крупной кредитной линии, долга, бонуса, наследства или сделки. Однако убедитесь, что вы не набрали слишком много долгов, иначе в будущем вам придется рвать на себе волосы из-за этого.

В вашей личной жизни может возникнуть серьезное напряжение, особенно в любовных или дружеских отношениях.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Уже время сосредоточиться на партнерских отношениях, Скорпионы. Это важный период для того, чтобы оценить, на каком этапе вы и ваша половинка. Составление долгосрочных планов, сближения, подписания документов или серьезные обещания – все это может стать реальностью, если вы находитесь в настоящем согласии.

Если же вы не работаете в тандеме, возможно, вам придется пересмотреть ситуацию. В это время может возникнуть некоторая напряженность в домашней жизни или профессиональной сфере.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

На этой неделе Стрельцам стоит ускорить темп. Вы можете обнаружить, что в вашем календаре появился шквал обязанностей. К счастью, могут появиться возможности их облегчить, например, перейти на новую должность или с головой окунуться в достижение конкретных целей.

Вместе с тем вы можете осознать, что вам нужно лучше сбалансировать ситуацию между работой и личной жизнью. Также заметьте, что в это время может назревать драматическая ситуация, связанная с вашей интеллектуальной деятельностью, поездками или юридическими вопросами.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Пришло время позволить своему сердцу излучать свет, Козероги. Следующие дни принесут вам много радости. Обратите внимание на любовь, которую вы дарите, и на то, что наполняет вас, особенно когда речь об удовольствии, романтике, страсти, хобби или творчестве.

Это отличный период, чтобы сосредоточиться на свиданиях, если вы одиноки, или увеличить искру в ваших отношениях, если вы в паре. Любовь может сверкать – как бриллиант!

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Небеса поощряют вас копать глубже в это время и оценивать свою эмоциональную стабильность, Водолеи. На более практическом уровне это может быть связано с вашей прошлой, домашней жизнью, недвижимостью или семейными ситуациями. В это время может появиться возможность продвинуться вперед, например – принять решение о переезде, подписать новый договор аренды или изменить свою жилищную среду.

Также может назревать гроза, когда вы столкнетесь с противоположной силой или человеком, который не имеет с вами общих взглядов. Напряжение может быть достаточно сильным.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Пришло время расправить крылья, Рыбы! Вы будете чувствовать себя энергичными, спонтанными и будете стремиться к высоким перспективам. Путешествия будут особенно приятными сейчас и в ближайшие недели. Общение тоже может быть прекрасным.

Некоторые из вас могут погрузиться в проекты, связанные с коммуникациями, переговорами или серьезными интеллектуальными поисками в ближайшем будущем. Однако помните, что под землей может кипеть лава, особенно в отношении ваших коллег или вопросов трудоустройства.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik