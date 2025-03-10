10 березня, 06:57
Стрільці – вас штовхають до падіння, Терези – невідомість на порозі: чоловічий гороскоп тижня
Основні тези
- Овен – зустрічайте нагоди поставити крапку у важких питаннях, Раки – ви можете помітити поворотний момент на роботі, Леви – може статися великий прорив у фінансах.
- Діви – ви можете виявити, що відчуваєте удари Всесвіту. Скорпіони – може статися прорив до прагнення всього життя. Козеріг – ви можете почати все з чистого аркуша, тож ловіть момент. Далі у гороскопі для чоловіків докладно про всі знаки Зодіаку.
На нас чекає один із найнапруженіших тижнів 2025 року. На перший план вийдуть баланс між роботою та особистим життям, обов'язки та працевлаштування. Зірки збираються поставити перед нами нові виклики.
Що робити у такій ситуації? Мислити нестандартно і шукати неочевидні рішення. Але не приймати їх 12 березня, коли наші почуття будуть наче під важкою хмарою. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 10 до 16 березня 2025 року
- Овен (20 березня – 19 квітня). Приготуйтеся до потужного переломного моменту. Цей тиждень може привернути додаткову увагу до вашої продуктивності. Якщо щось потрібно змінити, це буде дуже помітно. Можуть з'явитися несподівані новини або нагоди поставити крапку у важких питаннях, наприклад, щодо працевлаштування. Найкраще, що ви можете зробити – оцінити свій баланс між роботою та особистим, і подумати, як ви можете зміцнити свої сили.
- Телець (19 квітня – 20 травня). Настав важливий період, пов'язаний з вашими сердечними бажаннями. Згадайте попередні роки, коли ви переживали важливі переломні моменти, пов'язані з коханням та знайомствами – зараз ця енергія знову набирає силу. Ви можете зустріти кармічну споріднену душу або закохатися чи розлюбити. Ви також можете приймати важливі рішення для розвитку романтичних стосунків.
- Близнюки (20 травня – 20 червня). Цього тижня ви будете особливо емоційними. Можуть з'явитися важливі новини, завершення або поворотний момент у справах, пов'язаних з домом або сім'єю. Наприклад, ви можете переїхати або купити чи продати нерухомість. Якщо щось впливає на вашу сім'ю, найкраще з цим керуватися співчуттям, любов'ю і добротою. Якщо ви зробите зміни зараз, то стоятимете на міцному ґрунті.
- Рак (20 червня – 22 липня). Для вас настає дуже активний період. Енергія тижня може вплинути на вас у різні способи. Наприклад, ви можете помітити завершення або поворотний момент в інтелектуальних пошуках, як-от оновлення ваших повноважень, підписання контракту або рішення розпочати діяльність, пов'язану з комунікаціями. Ця енергія може зосередити вас на подорожах чи важливих поїздках.
- Лев (22 липня – 22 серпня). Значна увага в цей час буде прикута до ваших фінансів. Може статися великий прорив. Дехто з вас може виявити, що багатство зростає, або ж навпаки – зазнати великих витрат. Це вирішальний час для оцінки вашого бюджету. Це може підштовхнути декого з вас до завершення або початку нової роботи чи пошуку нового джерела доходу. Якщо ви шукаєте нову роботу, то зараз варто повністю присвятити себе цьому, і карти можуть лягти на вашу користь.
- Діва (22 серпня – 22 вересня). Один із найважливіших поворотних моментів у вашому житті може настати саме зараз. Ваші особисті цілі та особистість загалом опиняться в центрі уваги. Ви можете виявити, що відчуваєте удари Всесвіту, яких ви вже зазнавали років 10 тому. Основні стосунки також можуть опинитися в центрі уваги, ви станете ближчими або віддаленішими. Все, що відбувається зараз, є відлунням фатуму, стверджує гороскоп для чоловіків.
- Терези (22 вересня – 22 жовтня). Життя зараз може здаватися вам досить своєрідним. Доля і карма кличуть вас на допомогу. Це може бути особливо дивним, оскільки ви відчуваєте, що невідоме наближається до вашого порогу. У цей час може з'явитися велика таємниця або одкровення. Ви також можете відчути потребу в приватності, усамітненні. Всесвіт вас заохочує до змін.
- Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Зараз у вас можуть виникнути важливі ситуації, пов'язані з соціальним життям. Ви будете спілкуватися з багатьма людьми або відвідувати важливі заходи, але також можуть з'явитися складні новини, пов'язані з дружбою. Наприклад, ваш друг може почути дуже сумну звістку, і вам потрібно буде втрутитися і зробити все, щоб простягнути йому руку допомоги. Якщо ви познайомитеся з кимось новим у цей час, то можете виявити, що ця людина стане спорідненою душею. А ще може статися прорив у здійсненні прагнення всього життя.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Очікуйте додаткового акценту на вашій кар'єрі та професійному житті. На вас може чекати великий прорив, зрив або кінець. Наприклад, якщо ви на правильному шляху, то можете здобути винагороду у формі підвищення, визнання або нової роботи. Це може бути корисним для ваших цілей, і ви помчите до них, немов на ракеті. Однак якщо ви не на правильній смузі, то можете виявити, що вас штовхають до падіння.
- Козеріг (21 грудня – 19 січня). Енергія цього тижня може принести вам можливість рухатися новими напрямками. Наприклад, ви можете виявити, що прагнете більшого особистого чи професійного зростання і хочете почати все з чистого аркуша. Ловіть момент! І зверніть увагу на ситуації, які розвиваються зараз, оскільки ви можете заплутатися в них на довгі роки.
- Водолій (19 січня – 18 лютого). Для вас може настати значний переломний момент у питаннях багатства. Наприклад, може відбутися збільшення – або раптове зменшення – активів, інвестицій, спадщини тощо. Найкраще приймати рішення, відштовхуючись від логіки й довгострокової перспективи. Незайвим буде проконсультуватися з професіоналом, він допоможе вам зазирнути у майбутнє.
- Риби (18 лютого – 20 березня). Один з найважливіших періодів життя і стосунків може бути для вас зараз. Ви починаєте нову главу, пов'язану з партнерством у бізнесі або коханні. Зверніть увагу на те, що відбувається зараз, оскільки ви можете розпочати нову історію, пов'язану з союзом на два роки. Якщо ви розриваєте стосунки, значить, зірки перенаправляють вас до нових горизонтів і людей.