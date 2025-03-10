Стрільці – вас штовхають до падіння, Терези – невідомість на порозі: чоловічий гороскоп тижня

На нас чекає один із найнапруженіших тижнів 2025 року. На перший план вийдуть баланс між роботою та особистим життям, обов'язки та працевлаштування. Зірки збираються поставити перед нами нові виклики.

Що робити у такій ситуації? Мислити нестандартно і шукати неочевидні рішення. Але не приймати їх 12 березня, коли наші почуття будуть наче під важкою хмарою. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.

Дивіться також Як зірки вплинуть на ваші стосунки: путівник на 2025 рік для чоловіків усіх знаків Зодіаку

Чоловічий гороскоп на тиждень з 10 до 16 березня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Приготуйтеся до потужного переломного моменту. Цей тиждень може привернути додаткову увагу до вашої продуктивності. Якщо щось потрібно змінити, це буде дуже помітно. Можуть з'явитися несподівані новини або нагоди поставити крапку у важких питаннях, наприклад, щодо працевлаштування. Найкраще, що ви можете зробити – оцінити свій баланс між роботою та особистим, і подумати, як ви можете зміцнити свої сили.

Приготуйтеся до потужного переломного моменту. Цей тиждень може привернути додаткову увагу до вашої продуктивності. Якщо щось потрібно змінити, це буде дуже помітно. Можуть з'явитися несподівані новини або нагоди поставити крапку у важких питаннях, наприклад, щодо працевлаштування. Найкраще, що ви можете зробити – оцінити свій баланс між роботою та особистим, і подумати, як ви можете зміцнити свої сили. Телець (19 квітня – 20 травня). Настав важливий період, пов'язаний з вашими сердечними бажаннями. Згадайте попередні роки, коли ви переживали важливі переломні моменти, пов'язані з коханням та знайомствами – зараз ця енергія знову набирає силу. Ви можете зустріти кармічну споріднену душу або закохатися чи розлюбити. Ви також можете приймати важливі рішення для розвитку романтичних стосунків.

Настав важливий період, пов'язаний з вашими сердечними бажаннями. Згадайте попередні роки, коли ви переживали важливі переломні моменти, пов'язані з коханням та знайомствами – зараз ця енергія знову набирає силу. Ви можете зустріти кармічну споріднену душу або закохатися чи розлюбити. Ви також можете приймати важливі рішення для розвитку романтичних стосунків. Близнюки (20 травня – 20 червня). Цього тижня ви будете особливо емоційними. Можуть з'явитися важливі новини, завершення або поворотний момент у справах, пов'язаних з домом або сім'єю. Наприклад, ви можете переїхати або купити чи продати нерухомість. Якщо щось впливає на вашу сім'ю, найкраще з цим керуватися співчуттям, любов'ю і добротою. Якщо ви зробите зміни зараз, то стоятимете на міцному ґрунті.

Цього тижня ви будете особливо емоційними. Можуть з'явитися важливі новини, завершення або поворотний момент у справах, пов'язаних з домом або сім'єю. Наприклад, ви можете переїхати або купити чи продати нерухомість. Якщо щось впливає на вашу сім'ю, найкраще з цим керуватися співчуттям, любов'ю і добротою. Якщо ви зробите зміни зараз, то стоятимете на міцному ґрунті. Рак (20 червня – 22 липня). Для вас настає дуже активний період. Енергія тижня може вплинути на вас у різні способи. Наприклад, ви можете помітити завершення або поворотний момент в інтелектуальних пошуках, як-от оновлення ваших повноважень, підписання контракту або рішення розпочати діяльність, пов'язану з комунікаціями. Ця енергія може зосередити вас на подорожах чи важливих поїздках.

Для вас настає дуже активний період. Енергія тижня може вплинути на вас у різні способи. Наприклад, ви можете помітити завершення або поворотний момент в інтелектуальних пошуках, як-от оновлення ваших повноважень, підписання контракту або рішення розпочати діяльність, пов'язану з комунікаціями. Ця енергія може зосередити вас на подорожах чи важливих поїздках. Лев (22 липня – 22 серпня). Значна увага в цей час буде прикута до ваших фінансів. Може статися великий прорив. Дехто з вас може виявити, що багатство зростає, або ж навпаки – зазнати великих витрат. Це вирішальний час для оцінки вашого бюджету. Це може підштовхнути декого з вас до завершення або початку нової роботи чи пошуку нового джерела доходу. Якщо ви шукаєте нову роботу, то зараз варто повністю присвятити себе цьому, і карти можуть лягти на вашу користь.

Значна увага в цей час буде прикута до ваших фінансів. Може статися великий прорив. Дехто з вас може виявити, що багатство зростає, або ж навпаки – зазнати великих витрат. Це вирішальний час для оцінки вашого бюджету. Це може підштовхнути декого з вас до завершення або початку нової роботи чи пошуку нового джерела доходу. Якщо ви шукаєте нову роботу, то зараз варто повністю присвятити себе цьому, і карти можуть лягти на вашу користь. Діва (22 серпня – 22 вересня). Один із найважливіших поворотних моментів у вашому житті може настати саме зараз. Ваші особисті цілі та особистість загалом опиняться в центрі уваги. Ви можете виявити, що відчуваєте удари Всесвіту, яких ви вже зазнавали років 10 тому. Основні стосунки також можуть опинитися в центрі уваги, ви станете ближчими або віддаленішими. Все, що відбувається зараз, є відлунням фатуму, стверджує гороскоп для чоловіків.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото peach_vecteezy@vecteezy