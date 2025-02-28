У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкуватиметься з представниками різних професій. Ми ставитимемо їм ті запитання, які б хотіли ви, але не могли наважитись. Цього разу ми поспілкувались з барледі, поставивши їй кілька дивних і, моментами, безглуздих запитань. Спойлер: у її барі трубочок немає!

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Знайомтесь, Юлія Терлецька – бренд-амбасадорка горілки Nemiroff, шеф-барледі театрального бару "Ґодо", з 11-річним досвідом роботи за стійкою.

Чи визначають бармени характер за вибором напою

А правда, що ти можеш визначити характер людини за тим, що вона замовляє? От якщо я візьму пиво з трубочкою – хто я?

Я можу лише будувати припущення та мати фантазії завдяки своєму досвіду, уяві та асоціаціям. І це все дуже суб'єктивні історії.

Також такі припущення можуть змінюватись через мій особистий емоційний стан. Якщо у мене буде ресурсний стан, я подумаю, що ти фліртуєш, жартуєш чи просто не знаєш, як пити пиво правильно, або хочеш уваги. Якщо це мій особистий тригер, можу роздратуватися.

Якщо буду невиспана, можу подумати, що ти стібешся чи намагаєшся мене вивести із себе. Але все це – внутрішній світ бармена, це ніяк не вплине на мій професіоналізм. Я, скоріш за все, здивуюсь, перепитаю навіщо, розкажу, чому це не прикольно, можливо, запропоную провести експеримент "з трубочкою та без". А взагалі – у мене в барі трубочок нема.

Мені здається, людину не характеризує напій, який вона замовляє. Він може бути пов'язаним із поточним станом та бажаннями людини у моменті, але точно не з характером. Хіба що людина сама вбачає у цьому зв'язок та сенс.

Що станеться, якщо змішати всі напої на полиці в один коктейль?

Це буде дорого і безглуздо. Скоріш за все, колір буде коричневий, а на смак це буде щось незрозуміле, що важко буде назвати коктейлем, адже у коктейлю є свої правила побудови.

А якщо я попрошу коктейль, який змусить мене згадати всі паролі від соцмереж? Є такий?

(Сміється) Ну мені першим на думку спав Espresso Martini. У ньому є певний енергетичний заряд.

Улюблений алкоголь був би дівчиною

Яка найдивніша річ, якою люди намагалися розплатитися замість грошей?

Чоботи. Якось у мене був гість, який є виробником шкіряного взуття, і він жартома, чи ні, сказав, що хотів би заплатити взуттям. Врешті він розрахувався грошима, але наступного дня і чоботи заніс, (сміється) просто так. Цей гість був один-єдиний раз у барі. І більше я його ніколи не бачила.



Юлія Терлецька 11 років за стійкою / Фото Playboy Україна

Що найгірше можна сказати бартендеру, щоб він почав тебе ненавидіти?

Від бармена до бармена залежить. Чим молодший у справі бармен, тим легше його зачепити, зазвичай. З досвідом бармени просто обростають захисним панциром, абстрагуються, розуміючи, що працюють із людьми у стані сп'яніння, які можуть утнути різне. Та й розуміють, що просто працюють з людьми – щоденно, багато, тож зберігають свою енергію.

У вас є якийсь таємний код між барменами, щоб сповістити про гостя, який ось-ось втне якусь дурню?

Хіба що промовистий погляд. На моєму досвіді злагоджена команда просто врешті-решт починає спілкуватися очима та дотиками або одним словом, звуком, замість тисячі слів, або мемами, які вірусяться.

Якби твій улюблений алкоголь був живим, як би він називався і яким би був його характер?

Це точно була б дівчина. Я дуже люблю свою роботу, а отже точно вважаю найкращим алкоголем горілку. Це моя громадянська позиція, творча та людська. Мені подобається думати про горілку, як про щось чисте, промовисте, сміливе, повноцінне і водночас дуже товариське та гнучке, адже на горілці можна приготувати коктейлі будь-які на смак – від гострих і солоних до вершкових чи тропічних, чи кавових.

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