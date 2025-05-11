Як повний місяць у травні вплине на кожен знак Зодіаку: астролог спрогнозував поворотні моменти
- Повний місяць у травні досягне піка 12 числа, а триватиме з 9 по 16 травня, перебуваючи у знаку Скорпіона, що пов'язано з інтимністю та сексуальністю.
- Астролог Кайл Томас прогнозує, що цей період вплине на кожен знак Зодіаку по-різному, уможливлюючи як зміцнення стосунків, так і драматичні розлучення.
Повний місяць травня настане 12 числа. Це буде, власне, його пік, а загалом період повні триватиме з 9 травня і почне спадати приблизно 16. Цей проміжок часу є важливим не лише з астрономічного, а й з астрологічного погляду.
Повний місяць перебуватиме у Скорпіоні, а це означає пов'язаність з інтимністю та сексуальністю. Астролог Кайл Томас розповів, як відчує його кожен із нас, пише 24 Канал із посиланням на People.
Дивіться також Літо кличе: 3 знаки зодіаку, в яких відбудуться кардинальні зміни у житті
Про сюрпризи та повороти долі: як вплине повня на травневий Зодіак
Томас каже, що в цей час деякі люди можуть виграти великий куш, тоді як інші зазнають невдачі. Тому слід остерігатися імпульсивності, необачності та зривів. А от напруженості та збудження, мабуть, таки не уникнути. Ось що він радить кожному знаку Зодіаку:
- Овен: ви можете зміцнити ваш союз, якщо маєте стабільне підґрунтя, але також раптові події можуть призвести до тертя.
- Телець: ви можете перейти на наступний рівень у стосунках, як-от переїзд, заручини чи одруження. На жаль, є й загроза інтенсивного та драматичного розлучення.
- Близнюки: очікуйте на важливе звершення або поворотний момент.
- Рак: готуйтеся запалитися, щоб слідувати за бажаннями свого серця і не погоджуватися на менше.
- Лев: цей час потрясе ваше домашнє життя, може відбутися важливе звершення, таке як переїзд або ремонт.
- Діва: використайте енергію цього часу, щоб вийти зі своєї зони комфорту та дебютуватиме зі значною ініціативою.
- Терези: це важливий момент у вашому фінансовому житті, повний місяць похитне ваш дохід, але зірки на вашому боці.
- Скорпіон: значущі звершення, прориви чи зриви можуть статися, поки ви спостерігатимете, як попередній розділ вашого життя зникає просто на ваших очах.
- Стрілець: цей повний місяць може бути досить важким для вас, оскільки ви змушені будете зіткнутися зі своїм минулим, своїми багажем, тривогами та страхами.
- Козеріг: ваш друг чи знайомий може піти з вашого життя, але в нього може увійти хтось новий – можливо, ваша споріднена душа.
- Водолій: якщо ви деякий час відчували стримування у своїй кар’єрі, можливо, настав час подумати про зовсім новий шлях.
- Риби: тепер у вас є імпульс і сміливість, щоб струсити все та вийти із зони комфорту, досягти важливої віхи у проєкті чи подорожі.