Как полнолуние в мае повлияет на каждый знак Зодиака: астролог спрогнозировал поворотные моменты

Полнолуние в мае наступит 12 числа. Это будет, собственно, его пик, а в целом период полнолуния продлится с 9 мая и начнет спадать примерно 16. Этот промежуток времени является важным не только с астрономической, но и с астрологической точки зрения.

Полнолуние будет проходить в Скорпионе, а это означает связанность с интимностью и сексуальностью. Астролог Кайл Томас рассказал, как почувствует его каждый из нас, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Томас говорит, что в это время некоторые люди могут выиграть большой куш, тогда как другие потерпят неудачу. Поэтому следует остерегаться импульсивности, опрометчивости и срывов. А вот напряженности и возбуждения, видимо, таки не избежать. Вот что он советует каждому знаку Зодиака:

Полнолуние будет проходить в Скорпионе, а это означает связанность с интимностью и сексуальностью / Фото freepik