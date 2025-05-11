Как полнолуние в мае повлияет на каждый знак Зодиака: астролог спрогнозировал поворотные моменты
- Полнолуние в мае достигнет пика 12 числа, а продлится с 9 по 16 мая, находясь в знаке Скорпиона, что связано с интимностью и сексуальностью.
- Астролог Кайл Томас прогнозирует, что этот период повлияет на каждый знак Зодиака по-разному, делая возможным как укрепление отношений, так и драматические расставания.
Полнолуние в мае наступит 12 числа. Это будет, собственно, его пик, а в целом период полнолуния продлится с 9 мая и начнет спадать примерно 16. Этот промежуток времени является важным не только с астрономической, но и с астрологической точки зрения.
Полнолуние будет проходить в Скорпионе, а это означает связанность с интимностью и сексуальностью. Астролог Кайл Томас рассказал, как почувствует его каждый из нас, пишет 24 Канал со ссылкой на People.
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О сюрпризах и поворотах судьбы: как повлияет полнолуние на майский Зодиак
Томас говорит, что в это время некоторые люди могут выиграть большой куш, тогда как другие потерпят неудачу. Поэтому следует остерегаться импульсивности, опрометчивости и срывов. А вот напряженности и возбуждения, видимо, таки не избежать. Вот что он советует каждому знаку Зодиака:
- Овен: вы можете укрепить ваш союз, если стоите на стабильном основании, но также внезапные события могут привести к трениям.
- Телец: вы можете перейти на следующий уровень в отношениях, как переезд, помолвка или бракосочетание. К сожалению, есть и угроза интенсивного и драматического развода.
- Близнецы: ожидайте важное свершение или поворотный момент.
- Рак: готовьтесь зажечься, чтобы следовать за желаниями своего сердца и не соглашаться на меньшее.
- Лев: это время потрясет вашу домашнюю жизнь, может произойти важное свершение, такое как переезд или ремонт.
- Дева: используйте энергию этого времени, чтобы выйти из своей зоны комфорта и дебютировать со значительной инициативой.
- Весы: это важный момент в вашей финансовой жизни, полнолуние пошатнет ваш доход, но звезды на вашей стороне.
- Скорпион: значимые свершения, прорывы или срывы могут произойти, пока вы будете наблюдать, как предыдущий раздел вашей жизни исчезает прямо на ваших глазах.
- Стрелец: это полнолуние может быть довольно тяжелым для вас, поскольку вы вынуждены будете столкнуться со своим прошлым, своим багажом, тревогами и страхами.
- Козерог: ваш друг или знакомый может уйти из вашей жизни, но в него может войти кто-то новый – возможно, ваша родственная душа.
- Водолей: если вы некоторое время чувствовали сдерживание в своей карьере, возможно, пришло время подумать о совершенно новом пути.
- Рыбы: теперь у вас есть импульс и смелость, чтобы встряхнуть все и выйти из зоны комфорта, достичь важной вехи в проекте или путешествии.