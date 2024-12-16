Як перевірити гостроту ножа з допомогою газети

Вміння гострити ножі – дуже важлива навичка. Але іноді важко сказати, чи ви заточили свій ніж настільки добре, наскільки це можливо.

За правильного заточування хороший ніж більше схожий на світловий меч, бо легко ковзає крізь все. Як перевірити якість заточування – пише 24 Канал із посиланням на Art of Manliness.

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Перевіряємо гостроту ножа газетою

Отже, добре відточений ніж – це круто. Але не тільки!

Правильно заточений ніж також набагато безпечніший. Гостра кромка вашого ножа означає, що вам не потрібно буде сильно натискати на нього, щоб зробити поріз. А це означає більший контроль.

Тож як визначити, чи відповідає ваш ніж шкалі гостроти? Для цього вам знадобиться лише газета (хоча зараз і такий час, що її може бути важко знайти).

Як за допомогою газети перевірити гостроту ножа? / Ілюстрація Art of Manliness

Тест для початківців – скибочка.

Тримайте шматок газети під кутом 45 градусів.

Покладіть вістря ножа на край газети під невеликим кутом.

Розріжте газету. Ніж має вгризатися в папір, а потім ковзати.

Якщо він проскакує або рветься, поверніться до заточування.

Зробіть ще кілька зрізів, використовуючи щоразу іншу частину леза.

Офісний тест – філе.