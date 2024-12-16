Как проверить остроту ножа с помощью газеты

Умение точить ножи – очень важный навык. Но иногда трудно сказать, заточили ли вы свой нож настолько хорошо, насколько это возможно.

При правильной заточке хороший нож больше похож на световой меч, потому что легко скользит сквозь все. Как проверить качество заточки – пишет 24 Канал со ссылкой на Art of Manliness.

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Проверяем остроту ножа газетой

Итак, хорошо отточенный нож – это круто. Но не только!

Правильно заточенный нож также намного безопаснее. Острая кромка вашего ножа означает, что вам не нужно будет сильно нажимать на него, чтобы сделать порез. А это означает больший контроль.

Так как определить, соответствует ли ваш нож шкале остроты? Для этого вам понадобится только газета (хотя сейчас и такое время, что ее может быть трудно найти).

Как с помощью газеты проверить остроту ножа? / Иллюстрация Art of Manliness

Тест для начинающих – ломтик.

Держите кусок газеты под углом 45 градусов.

Положите острие ножа на край газеты под небольшим углом на краю газеты.

Разрежьте газету. Нож должен вгрызаться в бумагу, а затем скользить.

Если он проскакивает или рвется, вернитесь к заточке.

Сделайте еще несколько срезов, используя каждый раз другую часть лезвия.

Офисный тест – филе.