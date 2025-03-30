Зірка OnlyFans заявила, що працює значно більше за офісних працівників: у мережі висміяли її

Успішна авторка OnlyFans стверджує, що у неї не така легка робота, як може багатьом здаватись. Ба більше, вона наголошує, що працює більше за офісних співробітників.

Хейлі Девіс вважає, що вона "працює занадто багато" і не може заснути через свою вимогливу роботу зі створення відвертого контенту в мережі. Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Це не просто фотографуватись голою

26-річна Девіс працювала на трьох роботах, а також працювала шаленими темпами, коли вирішила створювати онлайн-контент для дорослих на повну ставку.

Але Девіс каже, що зміна професії не дала їй багато відпочинку, тому що, на її думку, щоб досягти успіху в перенасиченій індустрії, потрібно мати "божевільну етику цінності".

За словами Девіс, це не схоже на офісну роботу, де можна сидіти за комп'ютером, вдавати зайнятість і проводити кілька безглуздих зустрічей – вона завжди повинна створювати контент.

Ця робота – не просто фотографувати оголену натуру і викладати її в мережу,

– наголошує вона.

За словами дівчини, щоб досягти успіху в цій індустрії, потрібно мати божевільну трудову етику. Вона працює вдвічі більше годин на тиждень, ніж середньостатистична людина. І вона там, де є зараз, тільки тому, що вкладає так багато часу у свою роботу.

Хейлі з радістю викладає еротичний контент: дивіться відео

Звернімо увагу! Чимало знаменитостей заводять акаунти на OnlyFans. Дехто викладає пікантний контент, а дехто – вкрай несподіваний. До прикладу, фото своїх ніг.

У мережі розкритикували дівчину

Хтось написав, що це "легкі гроші для ледачих жінок".

Інший запитав: "А це справді працює?".

А ще хтось стверджував, що їй смішно вважати себе "трудоголіком".

Але Девіс сказала, що вона не буде критикувати себе за свою трудову етику.

Вона працює з 10 років. Вона починала няньчити дітей, потім розносила газети, працювала в кафе, займалася персональним тренінгом та управлінням баром, і навіть знаходила час на навчання і врешті-решт працювала в ІТ-індустрії.

З 16 років я була дуже суворою до себе. У 16 років я завжди мала на рахунку 10 000 доларів на випадок, якщо моєму автомобілю знадобиться ремонт, тому що тоді я не змогла б дістатися до роботи, а я ніколи не хотіла застрягти,

– розповіла вона в інтерв'ю.

У якийсь момент вона працювала на корпоративній роботі і займалася танцями, а потім особистими тренуваннями на стороні, щоб просунутися вперед.

Вона завжди була наполегливою і завзято працювала, вважає себе дуже "кар'єрно орієнтованою" і ніколи не мала проблем з пошуком роботи.

Дівчина хотіла дати зрозуміти, що вона не почала створювати контент для OnlyFans через "брак інтелекту чи здатності працювати або отримати нормальну роботу", а також тому, що їй нелегко створювати відвертий контент.

Дівчина заявила, що працює більше за офісних працівників / Фото з інстаграму Хейлі

Девіс пояснила, що підходить до своєї роботи як до будь-якої іншої. Вона робить електронні таблиці, відстежує продажі та зосереджується на маркетингу.

Заробляє у 10 разів більше

За її словами, вона працює близько 50 годин на тиждень і "абсолютно без сумніву" вважає, що працює більше, ніж корпоративні працівники, які виконують свою роботу з дев'ятої до п'ятої.

Немає нічого випадкового в тому, що вона може заробити середню зарплату за тиждень – це тому, що вона завжди працює.

Я заробляю в 10 разів більше, ніж раніше,

– наголошує вона.

Девіс каже, що вона так наполегливо працює, тому що хоче допомогти своїй мамі, і відкладає заощадження, щоб забезпечити їй краще життя.

Я відкладаю гроші, щоб допомагати мамі далі. Я допомогла їй виплатити іпотеку і хочу допомогти їй вийти на пенсію,

– каже вона.

Те, що вона багато працювала, не означає, що вона не робила помилок на своєму шляху. Коли вона вперше почала заробляти великі гроші, вона почала витрачати занадто багато.

"Я люблю жити не по кишені – я була занадто "картково щасливою", але швидко зловила себе на цьому", – каже вона.

Їй також довелося навчитися не "витрачати занадто багато на бізнес". Деякі інвестиції хороші, але інші є марною тратою грошей, тому важливо відстежувати, що вона витрачає і що вона насправді отримує від цього.

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Зрештою, вона хотіла б придбати будинок, але через ситуацію на ринку вона інвестує в акції, поки не буде готова зробити цей крок.