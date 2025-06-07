Як відрізнити "хороші" чоловічі парфуми від "поганих"

Поняття "хороші чоловічі парфуми", звісно, є суб’єктивним. Але експерти в галузі парфумерії все ж вживають це словосполучення.

І мають на увазі кілька ключових характеристик, які роблять аромат якісним та привабливим. Як легко розібратися в цьому, напише 24 Канал.

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Що значить "хороші чоловічі парфуми"

"Хороші" парфуми мають бути з якісних складників, стійкими й розкриватися гармонійно.

Аромати для чоловіків часто містять деревні, пряні чи цитрусові ноти, які асоціюються з мужністю. Наприклад, ноти сандалу, кедра чи бергамота.

деревні, пряні чи цитрусові ноти, які асоціюються з мужністю. Наприклад, ноти сандалу, кедра чи бергамота. На Makeup.ua зазначають, що хороші аромати матимуть концентрацію Eau de Parfum або Parfum, тобто від 15 до 40 відсотків ароматичних олій у вмісті.

Eau de Parfum або Parfum, тобто від 15 до 40 відсотків ароматичних олій у вмісті. Стійкість хорошого парфуму мала б коливатися у діапазоні 6 – 12 годин. Скажімо, Creed Aventus чи Tom Ford Oud Wood вважають еталонами.

хорошого парфуму мала б коливатися у діапазоні 6 – 12 годин. Скажімо, Creed Aventus чи Tom Ford Oud Wood вважають еталонами. За інформацією Brocard.ua, популярні аромати мають здатність залишатися виразними, помітними для оточення, але не перевантажувати їх нав’язливим шлейфом.

От і все про об'єктивні фактори – далі починають діяти суб'єктивні.

Хороший чоловічий парфум, як пишуть на Parfums.ua, треба підбирати індивідуально. Бо є такий фактор як хімія шкіри , і на кожній конкретній людині аромат може розриватися по-різному.

, і на кожній конкретній людині аромат може розриватися по-різному. Помітну роль грає сприйняття вашого запаху оточенням. До прикладу, відгуки на Notino.ua свідчать, що аромати з теплими нотами (ваніль, амбра) чи пряними (кардамон, перець) частіше сприймають як привабливі. Але якщо ці ноти не зіграють з хімією вашого тіла – замість симфонії може вийти какофонія.

Є кілька ключових характеристик, які роблять парфуми якісними та привабливими / Фото freepik

Як обрати хороший парфум та кілька прикладів таких

То як же обрати для себе хороший парфум? Дуже просто:

Протестуйте парфум на своїй шкірі, щоб розуміти, як зіграє з ним хімія вашого тіла.

Урахуйте сезон – свіжі аромати для літа, теплі для зими.

Перевіряйте стійкість – щоб тримався щонайменше 6 годин.

І, звісно, уникайте підробок – купуйте в перевірених магазинах.

Ось 3 приклади хороших чоловічих парфумів, ще й не за всі гроші світу: