7 червня, 06:41
Як відрізнити "хороші" чоловічі парфуми від "поганих"
Основні тези
- Хороші чоловічі парфуми повинні бути з якісних складників, стійкими, мати концентрацію Eau de Parfum або Parfum, і триматися 6 – 12 годин.
- Але крім цих об'єктивних, є ще кілька суб'єктивних важливих факторів.
Поняття "хороші чоловічі парфуми", звісно, є суб’єктивним. Але експерти в галузі парфумерії все ж вживають це словосполучення.
І мають на увазі кілька ключових характеристик, які роблять аромат якісним та привабливим. Як легко розібратися в цьому, напише 24 Канал.
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Що значить "хороші чоловічі парфуми"
"Хороші" парфуми мають бути з якісних складників, стійкими й розкриватися гармонійно.
- Аромати для чоловіків часто містять деревні, пряні чи цитрусові ноти, які асоціюються з мужністю. Наприклад, ноти сандалу, кедра чи бергамота.
- На Makeup.ua зазначають, що хороші аромати матимуть концентрацію Eau de Parfum або Parfum, тобто від 15 до 40 відсотків ароматичних олій у вмісті.
- Стійкість хорошого парфуму мала б коливатися у діапазоні 6 – 12 годин. Скажімо, Creed Aventus чи Tom Ford Oud Wood вважають еталонами.
- За інформацією Brocard.ua, популярні аромати мають здатність залишатися виразними, помітними для оточення, але не перевантажувати їх нав’язливим шлейфом.
От і все про об'єктивні фактори – далі починають діяти суб'єктивні.
- Хороший чоловічий парфум, як пишуть на Parfums.ua, треба підбирати індивідуально. Бо є такий фактор як хімія шкіри, і на кожній конкретній людині аромат може розриватися по-різному.
- Помітну роль грає сприйняття вашого запаху оточенням. До прикладу, відгуки на Notino.ua свідчать, що аромати з теплими нотами (ваніль, амбра) чи пряними (кардамон, перець) частіше сприймають як привабливі. Але якщо ці ноти не зіграють з хімією вашого тіла – замість симфонії може вийти какофонія.
Як обрати хороший парфум та кілька прикладів таких
То як же обрати для себе хороший парфум? Дуже просто:
- Протестуйте парфум на своїй шкірі, щоб розуміти, як зіграє з ним хімія вашого тіла.
- Урахуйте сезон – свіжі аромати для літа, теплі для зими.
- Перевіряйте стійкість – щоб тримався щонайменше 6 годин.
- І, звісно, уникайте підробок – купуйте в перевірених магазинах.
Ось 3 приклади хороших чоловічих парфумів, ще й не за всі гроші світу:
- Lanvin Eclat d’Arpege Pour Homme – цитрусовий, фужерний аромат. Тримається 6 – 8 годин. Ноти: бергамот, лимон, листя фіалки, жасмин, мускус, кедр, сандал. Його цінують за легкість, шляхетність та універсальність для будь-якої пори року.
- Montblanc Legend – фужерний, деревний аромат. Тримається 6 – 9 годин. Ноти: лаванда, ананас, бергамот, боби тонка, сандал. Користувачі відзначають його свіжий, але теплий характер, ідеальний і для офісу, і для побачень.
- Armaf Club de Nuit Intense Man – деревно-пряний аромат. Тримається 8 – 10 годин. Ноти: лимон, чорна смородина, яблуко, мускус, пачулі, ваніль. Культовий бюджетний аналог Creed Aventus, асоціюється з упевненістю та харизмою.