Тут важливо звертати увагу на продавця, ціну, коробку, флакон, і, звісно, на запах. 24 Канал завдяки wikiHow та Antonio’s Barber розповість про все це докладно.

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Як не попастися на підробку: поради для перевірки парфумів на справжність

Передовсім зверніть увагу на надійність продавця. Краще щоб це був офіційний бутик, великий мережевий магазин, авторизована платформа в інтернеті чи сайт бренду. Також читайте відгуки про репутацію продавця.

Далі подивіться на ціну. Вивчіть, скільки коштує той парфум, який ви хочете – і уникайте підозріло дешевих пропозицій. Якщо ціна значно нижча за ринкову, це може бути ознакою підробки.

Якщо ви купуєте у фізичному магазині, це полегшує задачу. Тоді ви зможете роздивитися коробку і флакон, а також перевірити запах.

Коробки з оригінальними парфумами зазвичай щільно обгорнуті целофаном – прозорим, без зморшок, залишків клею чи нерівних швів. Утім, якщо целофану нема, це не завжди ознака підробки.

Чи ваші парфуми справжні? Є ознаки, які видають підробку / Фото rawpixel.com@freepik

Сама ж коробка має бути з якісного щільного картону, з чітким друком, без помилок і розмитих логотипів. А флакон – скляний, гладкий та важкий, без бульбашок, подряпин чи нерівностей.

Не завадить перевірити й штрихкод на дні коробки (не з боків), та серійний номер, який має бути на коробці та флаконі. З деякими брендами це можна зробити на офіційних сайтах або навіть у спеціальних додатках.

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Усе перевірили? Тепер протестуйте парфуми. Кришка флакона має щільно прилягати, а розпилювач має видавати рівномірний туман, а не струмінь. Рідина має бути прозорою – справжні парфуми зазвичай не містять барвників.

І, звісно, відчуйте запах. Справжні парфуми мають 3 фази розкриття – верхні, середні й базові ноти, які змінюються з часом. Підробки ж часто пахнуть одноманітно, зі спиртовим або хімічним відтінком.

Якщо ви знайшли парфум десь дешевше, але маєте сумніви – порівняйте його запах із тестером в офіційному магазині. Там само можете перевірити дизайн упаковки, флакона, розташування штрих-коду чи інші деталі.