Лише загроза смерті змусила його змінити життя: чоловік схуд на 68 кілограмів, і ось як саме

Хосе Матос – 32-річний чоловік, молодий татусь, який прагнув повноцінного життя. Та цьому на заваді стала зайва вага – тож він розумів, що повинен щось змінити.

Чоловік каже, що добре пам'ятає момент, коли лікар сказав, що той не доживе до закінчення школи його двома синами, якщо не схудне, пише Today. Справді, як зауважив 24 Канал, Хосе важив 238 кілограмів, мав діабет 2 типу і постійно підвищений тиск.

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32-річний Хосе змінив життя заради себе і дітей і суттєво схуд

Молодого чоловіка Хосе Матоса з міста Прово у штаті Юта в США госпіталізували через небезпечне для життя ускладнення діабету. Перспектива смерті нависла над ним.

Це було жахливо. Я люблю своїх дітей і дружину понад усе на світі. Найстрашніше – бачити, що мене немає поруч з ними,

– розповідав він.

Тоді Матос змінив свій раціон і почав займатися спортом, зрештою втративши понад 68 кілограмів. Ця трансформація принесла йому одне з перших місць у конкурсі 2024 року Submit Your Fit від мережі тренажерних залів EoS Fitness.

Нині йому більше не потрібні ліки проти тиску або щоденні ін'єкції інсуліну.

Матос змінив раціон і почав займатися спортом, зрештою втративши понад 68 кілограмів / Фото Jose Matos

Історія схуднення Хосе Матоса

У дитинстві він був не худий, але й не повний. Також широкоплечий, і любив грати у футбол та регбі. У школі він їв все, що хотів. Так само і в коледжі – але вже без спортивної активності. Тож вага повзла вгору, як і кількість спожитого фастфуду.

За словами Хосе, його типовий обід міг містити 3 бургери, велику картоплю фрі та багато газованої води. Плюс швидкі солоні напівфабрикати та заморожені продукти, запиті солодкими напоями або соками. Усе це в сумі давало 6000 калорій на день.

У 2021 році Матоса ушпиталили з діабетичним кетоацидозом. Чоловік досяг своєї максимальної ваги – 238 кілограмів. Можливо, і більше, але домашня вага не мала стільки позначок.

Окрім діабету та тиску, Матос страждав від болю в попереку, в колінах та інших хронічних болів. Він спробував кето, дієту Аткінса та інші, щоб схуднути, але вага постійно поверталася. Ба гірше, параліч Белла знерухомив праву сторону його обличчя.

Параліч тривав 3 місяці, а для повного відновлення знадобився рік. І це був переломний момент: чоловік віднайшов у собі сили, щоб вирішити, що з нього досить.

Матос працює у сфері маркетингу, і саме колега познайомила його зі своїм чоловіком – тренером. За його порадою Хосе перестав їсти оброблену, заморожену їжу та фастфуд, а зосередився на цільних продуктах з великою кількістю білка (курка, стейк і риба).

а зосередився на цільних продуктах з великою кількістю білка (курка, стейк і риба). Він обмежив вуглеводи й почав відстежувати все, що їсть, щоб щодня відчувати дефіцит калорій. І, звісно, відмовився від газованої води, а пив просту.

а пив просту. Його першою фізичною вправою була 30-хвилинна ходьба. Потім він додав до рутини функціональні рухи вдома, як-от присідання. Поступово почала формуватися хороша звичка до фізичних вправ, і Хосе став ходити в зал.

Зараз Матос тренується 6 днів на тиждень. А коли йому іноді не хочеться, він нагадує собі, що на кону.

Максимальна вага Хосе була – 238 кілограмів, нині він має лише 170 та планує зменшити до 110 / Фото Jose Matos

У липні Матос взяв участь у 5-кілометровому забігу з перешкодами, здійснивши мету, до якої йшов понад 10 років. І щоб довести своїм синам, яким зараз 6 і 9 років, що "ти можеш зробити все".

Зараз Хосе важить 170 кілограмів, та хоче досягти 110. І ось що він радить іншим:

Ліки для схуднення не завжди є рішенням. Хосе вони не допомогли схуднути, а от побічні ефекти мали.

для схуднення не завжди є рішенням. Хосе вони не допомогли схуднути, а от побічні ефекти мали. Створіть систему підтримки . Матос завдячує колезі та її чоловікові, бо вони допомогли розвинути навички, необхідні для збереження здоров'я.

. Матос завдячує колезі та її чоловікові, бо вони допомогли розвинути навички, необхідні для збереження здоров'я. Зніміть тягу до їжі за допомогою шматочка їжі. Якщо Хосе хочеться піци, він бере шматочок, але лише ним і обмежується.

їжі. Якщо Хосе хочеться піци, він бере шматочок, але лише ним і обмежується. Спробуйте сприймати тренування як привілей. Філософія тренувань у Хосе Матоса – "я знаю, що я повинен це робити, що я хочу це робити, і я можу це робити".

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