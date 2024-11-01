Лишь угроза смерти заставила его изменить жизнь: мужчина похудел на 68 килограммов, и вот как именно

Хосе Матос – 32-летний мужчина, молодой отец, который стремился к полноценной жизни. Но этому мешал лишний вес – поэтому он понимал, что обязан что-то изменить.

Мужчина говорит, что хорошо помнит момент, когда врач сказал, что тот не доживет до окончания школы его двумя сыновьями, если не похудеет, пишет Today. Действительно, как заметил 24 Канал, Хосе весил 238 килограммов, имел диабет 2 типа и постоянно повышенное давление.

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32-летний Хосе изменил жизнь ради себя и детей и существенно похудел

Молодого человека Хосе Матоса из города Прово в штате Юта в США госпитализировали из-за опасного для жизни осложнения диабета. Перспектива смерти нависла над ним.

Это было ужасно. Я люблю своих детей и жену больше всего на свете. Самое страшное – видеть, что меня нет рядом с ними,

– рассказывал он.

Тогда Матос изменил свой рацион и начал заниматься спортом, в конце концов потеряв более 68 килограммов. Эта трансформация принесла ему одно из первых мест в конкурсе 2024 года Submit Your Fit от сети тренажерных залов EoS Fitness.

Сейчас ему больше не нужны лекарства от давления или ежедневные инъекции инсулина.

Матос изменил рацион и начал заниматься спортом, в конце концов потеряв более 68 килограммов / Фото Jose Matos

История похудения Хосе Матоса

В детстве он был не худой, но и не полный. Также широкоплечий, и любил играть в футбол и регби. В школе он ел все, что хотел. Так же и в колледже – но уже без спортивной активности. Поэтому вес полз вверх, как и количество потребленного фастфуда.

По словам Хосе, его типичный обед мог содержать 3 бургера, большую картошку фри и много газировки. Плюс быстрые соленые полуфабрикаты и замороженные продукты, запитые сладкими напитками или соками. Все это в сумме давало 6000 калорий в день.

В 2021 году Матоса госпитализировали с диабетическим кетоацидозом. Мужчина достиг своего максимального веса – 238 килограммов. Возможно, и больше, но домашние весы не имели столько отметок.

Кроме диабета и давления, Матос страдал от боли в пояснице, в коленях и других хронических болей. Он попробовал кето, диету Аткинса и другие, чтобы похудеть, но вес постоянно возвращался. Даже хуже, паралич Белла обездвижил правую сторону его лица.

Паралич длился 3 месяца, а для полного восстановления понадобился год. И это был переломный момент: мужчина нашел в себе силы, чтобы решить, что с него хватит.

Матос работает в сфере маркетинга, и именно коллега познакомила его со своим мужем – тренером. По его совету Хосе перестал есть обработанную, замороженную пищу и фастфуд, а сосредоточился на цельных продуктах с большим количеством белка (курица, стейк и рыба).

а сосредоточился на цельных продуктах с большим количеством белка (курица, стейк и рыба). Он ограничил углеводы и начал отслеживать все, что ест, чтобы ежедневно чувствовать дефицит калорий. И, конечно, отказался от газировки, а пил простую воду.

а пил простую воду. Его первым физическим упражнением была 30-минутная ходьба. Затем он добавил в рутину функциональные движения дома, такие как приседания. Постепенно начала формироваться хорошая привычка к физическим упражнениям, и Хосе стал ходить в зал.

Сейчас Матос тренируется 6 дней в неделю. А когда ему иногда не хочется, он напоминает себе, что на кону.

Максимальный вес Хосе был – 238 килограммов, сейчас у него лишь 170, а в планах уменьшить до 110 / Фото Jose Matos

В июле Матос принял участие в 5-километровом забеге с препятствиями, осуществив цель, к которой шел более 10 лет. И чтобы доказать своим сыновьям, которым сейчас 6 и 9 лет, что "ты можешь сделать все".

Сейчас Хосе весит 170 килограммов, и хочет достичь 110. И вот что он советует другим:

Лекарства для похудения не всегда является решением. Хосе они не помогли похудеть, а вот побочные эффекты имели.

для похудения не всегда является решением. Хосе они не помогли похудеть, а вот побочные эффекты имели. Создайте систему поддержки . Матос обязан коллеге и ее мужу, потому что они помогли развить навыки, необходимые для сохранения здоровья.

. Матос обязан коллеге и ее мужу, потому что они помогли развить навыки, необходимые для сохранения здоровья. Снимите тягу к еде с помощью кусочка еды. Если Хосе хочется пиццы, он берет кусочек, но только им и ограничивается.

еды. Если Хосе хочется пиццы, он берет кусочек, но только им и ограничивается. Попробуйте воспринимать тренировки как привилегию. Философия тренировок у Хосе Матоса – "я знаю, что я должен это делать, что я хочу это делать, и я могу это делать".

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