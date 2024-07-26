На Олімпіаді-2024 в Парижі учасникам роздають тисячі презервативів у милій упаковці

Літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі офіційно стартували 26 липня. Чи забезпечені спортсмени в Олімпійському селищі всім необхідним? Звісно – вони мають місце для ночівлі, їжу і, куди ж без них, презервативи.

14 500 спортсменів і персоналу прибули або ще прибувають до Парижа. В соцмережах вже безліч турів по номерах із сумнозвісними антисексуальними ліжками, а ще – відео з величезною кількістю презервативів з олімпійською символікою.

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На Олімпіаді видають презервативи й серветки для орального сексу

Їх можна знайти у кожній кімнаті для спортсменів. Упаковка барвистих презервативів містить зображення офіційних талісманів Ігор 2024 року в Парижі – Фріґі. А ще на кожній пачці є невеличкі повідомлення. До прикладу:

"На полі кохання грай чесно. Запитуй про згоду".

"Не ділися більшим, ніж перемога, захисти себе від ІПСШ".

"Забий на перемогу: Так – згоді, ні – ІПСШ".

"Не треба бути золотим медалістом, щоб носити їх!"

Цікаво, що раніше на Олімпіадах презервативів не роздавали, щонайменше, офіційно. На таких змаганнях наче діє неофіційна "заборона на інтим", а проте на Олімпіаді 2020 року в Токіо організатори роздали 160 000 презервативів, з огляду на пандемію.

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У 2024 Лоран Далар, який координує охорону здоров'я на Іграх, заявив на пресконференції, що в Олімпійському селищі буде 200 000 чоловічих презервативів, 20 000 жіночих і 10 000 серветок для орального сексу. Якщо порахувати, то на кожного зі спортсменів припадає приблизно 20 презервативів.

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Звісно, ніхто не очікує, що мешканці Олімпійського селища використають увесь запас. Але збуджені олімпійці, які захочуть скористатися наданими презервативами, точно не матимуть із цим жодних логістичних проблем.