В Іспанії доступ до порно буде "по талонах": як і для чого це працюватиме

Іспанська влада використовуватиме цифрові гаманці для перевірки віку користувача в мережі. Стосуватиметься це ситуацій, коли він намагається отримати доступ до порносайтів або сайтів для дорослих.

Цифровий бета-гаманець Cartera Digital Beta буде мобільним застосунком. Він зберігатиме "посвідчення повноліття", видане іспанським урядом після аналізу посвідчення особи користувача, що зберігається в системі.

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Чому влада пішла на такий крок з порно

Згідно з технічним документом, опублікованим цього тижня, гаманець генерує 30 пар ключів на місяць, які можуть бути використані один раз для підтвердження особи. Такі собі "талони" на доступ до дорослого контенту.

За словами міністра цифрової трансформації та державної служби Іспанії, система матиме подвійну автентифікацію, "щоб запобігти доступу неповнолітніх через пристрої для дорослих".

Уряд також визначить постачальників контенту для дорослих у "надійних білих списках", щоб Національний інститут кібербезпеки (INCIBE) допоміг браузерам визначити, які вебсайти повинні перевіряти вік перед тим, як відображати їхній контент.

Цифровий гаманець також зможе зберігати муніципальні реєстри, університетські та позауніверситетські дипломи, а також документи, що посвідчують особу.

Кожен третій іспанець дізнається про секс з порно

"Дані, які ми бачимо про доступ неповнолітніх до контенту для дорослих і його можливі наслідки, спонукали нас розробити цей інструмент якомога швидше", – заявив цього тижня Хосе Луїс Ескріва, міністр цифрової трансформації та державної служби Іспанії.

Звіт, опублікований Міністерством юстиції Іспанії в січні, показав, що сім з десяти молодих людей у віці від 13 до 17 років регулярно дивляться порно, а 30 відсотків з них кажуть, що це їхнє єдине джерело сексуальної освіти.



Кожен третій неповнолітній іспанець дізнається про секс з порно / Фото freepik

Іспанські діти, як правило, вперше отримують доступ до порно у віці від 9 до 11 років, продовжує видання, здебільшого з застосунків для обміну повідомленнями на телефоні або в соціальних мережах.

"Система перевірки повноліття, яку ми представляємо... є одним з найнеобхідніших і найефективніших заходів для боротьби з цією проблемою", – наголошує міністр цифрової трансформації та державної служби Іспанії Хосе Луїс Ескріва.

За словами Ескріви, це означає, що молодь вважає цей контент "відповідним реальній сексуальності... що змушує їх діяти шляхом наслідування", що призвело до 116-відсоткового зростання кількості сексуальних нападів, скоєних неповнолітніми за останні п'ять років.

Система перевірки повноліття, яку ми представляємо сьогодні, є одним з найбільш необхідних і ефективних заходів для боротьби з цією проблемою,

– сказала Ескріва.

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Іспанія також працює над новим законопроєктом, який зробить обов'язковою перевірку віку для всіх постачальників послуг для дорослих.