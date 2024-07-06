В Испании доступ к порно будет "по талонам": как и для чего это будет работать

Испанские власти будут использовать цифровые кошельки для проверки возраста пользователя в сети. Касаться это будет ситуаций, когда он пытается получить доступ к порносайтам или сайтам для взрослых.

Цифровой бета-кошелек Cartera Digital Beta будет мобильным приложением. Оно будет хранить "удостоверение совершеннолетия", выданное испанским правительством после анализа удостоверения личности пользователя, хранящегося в системе.

Это интересно Учительница стала звездой фильмов для взрослых: всех шокирует, кто вдохновил ее сменить профессию

Почему власть пошла на такой шаг с порно

Согласно техническому документу, опубликованным на этой неделе, кошелек генерирует 30 пар ключей в месяц, которые могут быть использованы один раз для подтверждения личности. Такие себе "талоны" на доступ к взрослому контенту.

По словам министра цифровой трансформации и государственной службы Испании, система будет иметь двойную аутентификацию, "чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних через устройства для взрослых".

Правительство также определит поставщиков контента для взрослых в "надежных белых списках", чтобы Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) помог браузерам определить, какие вебсайты должны проверять возраст перед тем, как отображать их контент.

Цифровой кошелек также сможет хранить муниципальные реестры, университетские и внеуниверситетские дипломы, а также документы, удостоверяющие личность.

Каждый третий испанец узнает о сексе из порно

"Данные, которые мы видим о доступе несовершеннолетних к контенту для взрослых и его возможные последствия, побудили нас разработать этот инструмент как можно скорее", – заявил на этой неделе Хосе Луис Эскрива, министр цифровой трансформации и государственной службы Испании.

Отчет, опубликованный Министерством юстиции Испании в январе, показал, что семь из десяти молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет регулярно смотрят порно, а 30 процентов из них говорят, что это их единственный источник сексуального образования.



Каждый третий несовершеннолетний испанец узнает о сексе из порно / Фото freepik

Испанские дети, как правило, впервые получают доступ к порно в возрасте от 9 до 11 лет, продолжает издание, в основном из приложений для обмена сообщениями на телефоне или в социальных сетях.

"Система проверки совершеннолетия, которую мы представляем... является одним из самых необходимых и эффективных мер для борьбы с этой проблемой", – отмечает министр цифровой трансформации и государственной службы Испании Хосе Луис Эскрива.

По словам Эскривы, это означает, что молодежь считает этот контент "соответствующим реальной сексуальности... что заставляет их действовать путем подражания", что привело к 116-процентному росту количества сексуальных нападений, совершенных несовершеннолетними за последние пять лет.

Система проверки совершеннолетия, которую мы представляем сегодня, является одной из самых необходимых и эффективных мер для борьбы с этой проблемой,

– сказала Эскрива.

Смотрите также Звезда OnlyFans описала, каким должен быть ее идеальный мужчина

Испания также работает над новым законопроектом, который сделает обязательной проверку возраста для всех поставщиков услуг для взрослых.