Я на своєму місці, – історія 19-річного Богдана Корнійчука, наймолодшого рятувальника України

До своїх 19 років мешканець Києва Богдан Корнійчук опанував професію пожежника. Ба більше, вже пів року як він працює рятувальником.

Богдан – наймолодший рятувальник України. Його історію розповіли у ДСНС – Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Чому юнак вирішив стати рятувальником і чи важко це у 19 років

Працівник ДСНС Богдан Корнійчук розповів, що пожежна охорона – це родинна справа. Його дід був вогнеборцем, а мама – радіодиспетчерка. Хлопець пішов "по сімейних стопах".

Він працює вже пів року рятувальником. Одразу мав хороше враження від роботи, адже він був дуже в ній зацікавлений. Звісно, служба не минає без випробувань.

Через падіння уламків "Іскандера" горіла СТО. Ми були на цій пожежі 4 чи 5 годин – з 4 до 8 години ранку, може, навіть і більше,

– згадує Богдан свій найважчий виклик після однієї з російських атак.

Також йому доводилося допомагати бригадам швидкої.

Богдан Корнійчук – наймолодший рятувальник України: дивіться відео ДСНС

Хай там як, за цей час хлопець здобув важливі навички – швидко реагувати та розуміти накази командира, який йому дуже допомагає.

Я думав, що це буде морально важче. Але я на своєму місці, на своїй роботі,

– підсумовує Богдан Корнійчук.

Каже, наче нещодавно в школу ходив і не було турбот. Але зараз на його відповідальності не тільки його власне життя, а й життя колег, потерпілих та інших звичайних людей.

Тож рятувальнику постійно треба прогнозувати обставини, мислити розсудливо, але при цьому не брати все близько до серця. Тому що робота є робота, і головне – зробити її якісно.