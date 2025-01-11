Чи можливо змусити себе працювати менше, коли ти любиш свою роботу

Він потрапив у особистий і професійний штопор, але зрештою знайшов себе у купі роботи. Та водночас усвідомив, що та забирає його з життя, яке він будував за межами кар'єри.

І як же йому вдалося подолати цей парадокс, коли очевидно, що працювати треба менше, хоча ти й любиш свою роботу? Цікавим досвідом поділився письменник Ей Джей Даулеріо, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

Дивіться також Блогер, який зник із мережі у 2022, показав себе оновленого: трансформація його тіла шокує

Почався 2025 рік – час менше працювати (можливо)

2024 рік Ей Джей Даулеріо почав із того, що пообіцяв собі "працювати менше", не втискати занадто багато справ в один день та не підкорятися соціальному тиску щодо заходів, які він не хоче відвідувати.

Я створив тверду межу навколо свого соціального життя і перестав перейматися тим, що я встиг зробити до 7 ранку. Але мої робочі звички залишалися тривожно нездоровими,

– розповів письменник.

Даулеріо був професійним письменником понад 20 років і переживав періоди злетів і занепаду, як і кожна людина. У 2016 він потрапив у повний особистий і професійний штопор і майже 2 роки не працював та жив коштом дружини.

У пошуках себе чоловік склав іспит на лікаря швидкої допомоги, заглядався на поштову службу, кинув курити, запустив подкаст, та зрештою повернувся до письменницької діяльності. Нова робота в авторитетних виданнях та угода на видання книги принесли задоволення, яке мало усунути всі його екзистенційні проблеми.



Цей письменник знайшов улюблену роботу і ніяк не може змусити себе працювати менше / Фото deadspin

Але десь на цьому шляху він зрозумів, що "радісна, задоволена письменницька рутина" насправді була роботою, що затьмарила "важливіші обов'язки та пригоди". І Даулеріо сприйняв це як справжню поразку.

Мені важко відмовитися від роботи, тому що кожне завдання, за яке я беруся, наповнює фінансове відро мого життя,

– скаржився чоловік своєму психоаналітику.

А той сказав: "Але ти не можеш так прожити своє життя". Даулеріо це розумів, але не знав, як йому відпустити цей імпульс. Адже по-справжньому любив свою роботу.

Є приказка, що люди в Європі працюють, щоб жити, а американці живуть, щоб працювати. Якось чоловік побачив версію цього вислову у мемі в інстаграмі – і пообіцяв собі, що закриє ноутбук і залишатиме його вдома ще більше, ніж у 2023.

І все ж! Ось я, сиджу за своїм ноутбуком о 8 вечора у святкові вихідні, і пишу есе. Після нього я маю завершити ще 3 завдання, бо хочу закінчити рік сильним і перенести цей імпульс у 2025,

– іронічно зазначив Даулеріо.

Йому знову вдалося втекти від фінішної прямої, щоб бігти до наступної стартової лінії. "Це жахливий спосіб жити", – підсумував письменник. І знову пообіцяв собі змінити все – у 2025 році.