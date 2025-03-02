Навіщо на рукав піджака шиють ґудзики і до чого тут Наполеон

Наполеон Бонапарт пришивав ґудзики на свою армійську форму. У нього була певна практична мета, але вона відрізняється від сучасної причини, чому ми досі бачимо ґудзики на рукавах піджаків.

О, так, вони стали трендом, і ми звично бачимо 3 або 4 ґудзики, пришиті на кінцях рукавів піджаків. Та для чого насправді вони зараз потрібні? 24 Канал переказує із посиланням на GQ.

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Як Наполеон придумав нову функцію для ґудзиків і для чого їх досі шиють на рукави піджаків

На готових костюмах, які ви бачите у магазинах, ці ґудзики навіть не функціональні, тобто їх не можна розстібнути та застібнути. У цьому місці вони є декором, а петлі візуально фальсифікуються строчкою. Але костюми, пошиті на замовлення, дозволяють вам застібати й розстібати ґудзики на манжеті піджака.

Більшість користувачів завдяки цій деталі показують, що костюм, власне, пошитий спеціально для них – і вони свідомо залишають останній ґудзик на рукаві розстебнутим. За цим винятком, ґудзики на манжетах піджака у наш час не потрібні.

Але цікава історія їхнього виникнення – модними їх зробив Наполеон Бонапарт, причім навіть не маючи такого наміру.

Наполеонівські ґудзики пройшли тривалу трансформацію до сучасного вигляду на піджаках / Колаж 24 Каналу фото freepik і contemporary-art

Первісна ідея була функціональною: ці ґудзики можна було розстібати, щоб закочувати рукава. А це було корисно для лікарів і хірургів, яким потрібна була швидка свобода рухів. Власне, тоді їх так і називали – "манжети хірурга". Однак рішення Наполеона додати їх до армійського однострою не має нічого спільного з хірургією.

Французькому імператору приписують багато цікавинок, серед яких, наприклад, така: за легендою, він воював у червоній сорочці, щоб у разі влучання кулі кров не була помітною і солдати не втрачали волі до бою. От і щодо форми військових кажуть, що Наполеон видозмінив її з естетичних міркувань.

Мовляв, у запалі бою солдати мали погану звичку витирати шмарклі чи піт об рукав своєї куртки, а командувач не хотів, щоб його бійці псували бездоганну форму. От тому й вирішив додати ґудзики на манжети курток – щоб тертя ґудзиків заважало людям, коли вони намагалися б тягнути руки до носа чи решти обличчя.

У такий спосіб, вважалося, солдати мали позбутися цієї грубої звички. Нам не відомо, позбулися вони чи ні, але сьогодні, хай там як, ми опинилися з цим елементом у сучасній моді.