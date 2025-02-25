Адже у кожному своєму виході на червону доріжку 36-річний актор має бездоганний вигляд, причім його стиль надзвичайно класичний, але без жодної нуднинки. 24 канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Уроки чоловічого стилю від суперзірки Глена Пауелла

Глен Пауелл, зірка "Twisters" та низки інших блокбастерів, може поділитися з нами не одним уроком стилю. Ось про що мовиться.

Аксесуари змінюють все. Мати гарний вигляд у костюмі відносно просто, однак охочим вийти на новий рівень варто піти слідами Пауелла і звернути увагу на аксесуари. Багато чоловіків дарма ігнорують цей крок.

Мати гарний вигляд у костюмі відносно просто, однак охочим вийти на новий рівень варто піти слідами Пауелла і звернути увагу на аксесуари. Багато чоловіків дарма ігнорують цей крок. Насправді правильне взуття дуже важливе, а сонцезахисні окуляри є абсолютною необхідністю, що робить ваш вигляд цікавішим. Якщо боїтеся переборщити, подумайте про стриманий варіант, він також у тренді.

Глен Пауелл на зйомках "Twisters" / Фото glenpowell

Базові речі необов'язково нудні. І це найкорисніший урок від Глена. Незалежно від нашого особистого стилю, ми всі носимо базові речі, але легко припуститися помилки, коли брати кілька таких для одного образу. Наприклад, сині джинси, джинсова сорочка і майка – це речі з великим потенціалом, базові, але разом вони можуть виглядати нудно. Ось чому додавання тут черевиків замість білих кросівок, які напрошуються – цікавий поворот.

І це найкорисніший урок від Глена. Незалежно від нашого особистого стилю, ми всі носимо базові речі, але легко припуститися помилки, коли брати кілька таких для одного образу. Наприклад, сині джинси, джинсова сорочка і майка – це речі з великим потенціалом, базові, але разом вони можуть виглядати нудно. Ось чому додавання тут черевиків замість білих кросівок, які напрошуються – цікавий поворот. У такий спосіб американський актор і письменник показує нам, що невеликі зміни можуть перетворити образ з базових речей на незабутню комбінацію, і не треба боятися додавати ефектну річ.

Пауелл на Golden Globes 2025 / Фото glenpowell

Годинник – це обов'язково. Стиль Глена Пауелла дуже класичний, тому, як і у будь-якого джентльмена, хороша колекція годинників є частиною його гардероба.

Стиль Глена Пауелла дуже класичний, тому, як і у будь-якого джентльмена, хороша колекція годинників є частиною його гардероба. Ми бачили на ньому щонайменше TAG Heuer Carrera Chronograph Panda Glassbox, Omega Constellation, TAG Heuer Carrera Day-Date 41mm і Vacheron Constantin Overseas Dual Time із золота із зеленим циферблатом.

Актор на премєрі "HIT MAN" / Фото glenpowell

Костюм ніколи не вийде з моди. Пауелл дотримується суворого режиму тренувань, але він не з тих, хто ходить, демонструючи свої великі м'язи в футболках без рукавів. Ні, він покладається на правильний одяг, який непомітно виконує за нього важку роботу.

Пауелл дотримується суворого режиму тренувань, але він не з тих, хто ходить, демонструючи свої великі м'язи в футболках без рукавів. Ні, він покладається на правильний одяг, який непомітно виконує за нього важку роботу. І тут візит до кравця є обов'язковим – щоб носити ідеальний костюм, який ніколи не стане немодним, і здатен стати елегантним засобом показати тілесний рельєф.

І на SAG Awards 2024 / Фото glenpowell