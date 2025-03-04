Мав шість кубиків: учені приголомшили новою заявою про ймовірну зовнішність Ісуса

Ми не закликаємо вас змінити своє уявлення про те, як міг виглядати Ісус. Водночас пропонуємо звернути увагу на чергове припущення науковців. І воно не на жарт приголомшує.

Науковці з'ясували, що в Ісуса, ймовірно, був сталевий прес, і це могло не на жарт захоплювати жінок понад 2 тисячі років тому. Доктор Мередіт Уоррен, старший викладач біблійних і релігійних досліджень в Шеффілдському університеті, сказала, що м'язисті зображення Ісуса не є "повністю помилковими", оскільки він, ймовірно, був би "сильним і струнким" через свою професію теслі, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Ісус міг бути дуже м'язистим через свою працю

Ісус походить з сім'ї, де ручна праця є нормою, і він, безумовно, отримує фізичні вправи, коли багато ходить,

– розповіла вона.

Науковиця додала, що з часом зображення Ісуса на іконах почало змінюватися: від традиційного пастуха до всемогутнього творця.

"Пізніше, коли ми отримуємо уявлення про всемогутнього Христа як Творця, його зображення наближається до зображення Зевса або Юпітера: з бородою і довшим волоссям", – звернула увагу вона.

Ці зображення Ісуса показують його з міцною точеною статурою, з великими руками і біцепсами.

Зовнішність Ісуса була невиразною

Біблія насправді не містить багато фізичних описів Ісуса, але одна з речей, про які вона розповідає, – це те, наскільки зовнішність Ісуса була невиразною.

Коли Ісуса схопили римські солдати в Гетсиманському саду, Юда був потрібен, щоб впізнати Ісуса серед натовпу інших юдеїв. Доктор Уоррен заявила: "Ісус мав би мати смагляву шкіру, карі очі, як і місцеве населення".

Він помер, не доживши до 40 років. Він не був багатим і проводив багато часу на свіжому повітрі, тому на його обличчі, ймовірно, з'явилися зморшки. Його руки і ноги, ймовірно, були мозолястими і грубими,

– припустила вона.



Ісус міг бути смаглявим і жилавим / Колаж The Conversation

На думку доктора Уоррена, найкраще уявлення про те, як міг виглядати Ісус, дають давньоєгипетські портрети мумій.

Ці портрети були зроблені для чоловіків, які померли між 80 – 120 роками нашої ери і жили в тій же частині світу, де жив Ісус.

Ісус не сидів на місці

Професор Джоан Тейлор, історик Біблії та раннього християнства, має свою думку щодо дебатів навколо статури Ісуса.

Під час своєї місії Ісус багато ходив пішки, а його професія була теслею або будівельником, тому він не був сиднем,

– каже вона.

За її словами, Ісус разом зі своїми учнями, по суті, жили коштом гостинності, милосердя. Вони ділились між собою їжею. Тому вона не думає, що він багато їв. Тож вона, швидше за все, бачить його жилавим, а не огрядним.

Через те, що Ісус багато подорожував пішки і їв дуже мало, навряд чи у нього були б рельєфні м'язи, з якими його зображують деякі художники.

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Однак, через його ручну працю та обмежений раціон, Ісус з шістьма кубиками преса може бути ближчим до реальності, ніж ви думаєте.