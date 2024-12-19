У Гарварді назвали вид невдач, які є запорукою успіху

Невдача – це не те саме, що помилка. І існує тип невдач, який може допомогти вам стати, як би це звучало парадоксально, більш успішним.

Ці невдачі необхідні нам для того, щоб рости, вчитися, рухатися вперед і досягати цілей. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Наявність такого типу невдач є важливою для досягнення успіху

Багато експертів кажуть, що нам потрібно змінити своє ставлення до невдач. Тобто сприймати їх не як поразку, не як привід здатися, а як можливість вчитися і рухатися вперед.

Адже невдачі – це частина життя і досвіду. Це те, що виводить нас із зони комфорту і підштовхує до пошуку нових способів щось робити. Ми всі можемо зазнати невдачі, але найуспішніші люди ті, хто використовує їх, щоб рухатися далі.

Але ми також повинні розуміти, що не всі невдачі однакові. Деякі з них можуть бути більш корисними, ніж інші, але важливо розуміти, що ми повинні перестати боятися їх загалом. Та які ж невдачі можуть привести до успіху?

Професорка лідерства та менеджменту з бізнес-школи в Гарварді Емі Едмондсон каже, що ми повинні не тільки приймати, а й дозволяти невдачі. І вона переконана, що невдача – це не помилка, і навіть є один тип невдач, який може бути корисним.

Ці невдачі необхідні нам для того, щоб рости, вчитися, рухатися вперед і досягати цілей / Фото asier_relampagoestudio@freepik

Помилка – це ненавмисне відхилення від відомої практики чи процесу. Наприклад, якщо ви пишете повідомлення за кермом і потрапляєте в аварію, то це помилка (її можна було б уникнути).

– це ненавмисне відхилення від відомої практики чи процесу. Наприклад, якщо ви пишете повідомлення за кермом і потрапляєте в аварію, то це помилка (її можна було б уникнути). А невдача – це непередбачуваний результат, часто неминучий або такий, що випливає з більш складної ситуації, пояснила Едмондсон.

Вона каже, що є 3 типи невдач – базові, складні та розумні. Саме останні можуть багато чому навчити нас і допомогти нам рости та досягати бажаного, оскільки є результатом тестування теорій та ідей у пошуках найкращого рішення.

Вони трапляються, коли перевіряється обґрунтоване передбачення, але результат не такий, як очікувалося. При цьому у вас є чітка гіпотеза, і ви проводите добре спланований експеримент,

– пояснила Едмондсон.

За її словами, ці невдачі дуже цінні, тому що дають нам важливу інформацію – і саме вони вибудовують шлях до досягнення мети.

Експертка навела приклад Томаса Едісона, який свого часу сказав, що знайшов 10 000 неправильних способів створити лампочку, прагнучи дістатися до правильного і змінити з ним світ.