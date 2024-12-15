Однак із часом ви помічаєте, що деякі люди, з якими ви були поруч, насправді не впливали на вас добре. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, як їх розпізнати заздалегідь.
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Щастя можливе, якщо ви викреслите цих людей зі свого життя
Стосунки можуть бути токсичними, а друзі або й родичі можуть надсилати тривожні сигнали. Більшість людей схильні не помічати це, хоча наука давно довела, що негативне оточення спричиняє серйозний стрес.
Щоб уникнути цього і бути щасливим, ви повинні навчитися ідентифікувати людей, які вам шкодять. І, можливо, з ними варто буде розірвати стосунки.
- Людина жорстоко пліткує. Так, всі ми більшою чи меншою мірою любимо пліткувати. Але є люди, які при цьому висміюють інших або намагаються завдати їм болю. І, швидше за все, роблять це позаочі.
- Людина не контролює свої емоції. Для деяких людей дуже характерно проєктувати свої почуття на інших. Але якшо вони роблять це, звинувачуючи когось, навіть безпідставно – то вони не контролюють свої почуття і використовують їх для маніпуляцій.
Щоб бути щасливим, ви повинні навчитися ідентифікувати людей, які вам шкодять / Фото freepik
- Людина має комплекс жертви. Проблема в тому, що спочатку ми віримо всьому, що такі люди говорять. Ми співпереживаємо їм і намагаємося зрозуміти їх. Однак ненормально, коли людина поводиться як жертва 24 години на добу 7 днів на тиждень, і применшує наші проблеми, тому що її проблеми начебто гірші.
- Людина постійно заздрить. Заздрість – це цілком людське почуття, але є хороша і є погана. Остання змушує певних людей бажати зла тому, у кого все добре – і просто тому, що вони хотіли б мати те, що мають інші.
- Людина постійно маніпулює. Практично кожен у своєму житті бачив таку людину-маніпулятора. Вона вважає, що правда завжди на її боці, що їй ніколи не треба поступатися, і навіть шантажує інших, часто не усвідомлюючи цього.
- Людина є глибоким песимістом. Одна справа – бути реалістом, а інша – дивитися абсолютно на все з негативом. Це негативно позначається і на нас, не даючи можливості жити в спокої.
Коли ми впізнаємо таких людей, треба дистанціюватися від них як фізично, так і емоційно. Не сперечатися з ними, а відпустити. І тоді у них буде 2 варіанти: або покращити свою поведінку і ставлення до нас, або піти з нашого життя назавжди.