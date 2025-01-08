Більшість про це не задумується, а дарма: за що ніколи не потрібно просити пробачення

Трапляються ситуації, коли доводиться просити пробачення, і більшість із них справедливі. Але чи замислювалися ви, скільки разів перепрошували тоді, коли взагалі не повинні були?

У тіктоці користувач olegresult описує 3 ситуації, у яких ви ніколи не повинні просити пробачення. 24 Канал наводить їх, щоб ви могли дізнатися більше.

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Є щонайменше 3 ситуації, у яких ви не маєте перепрошувати

Перше, за що ви не повинні перепрошувати – це за ситуацію, коли ви скористалися своїм правом сказати "ні". Бо насправді кожна людина має це право – природне право відмовляти в проханнях будь-коли та будь-кому. Говорячи "ні", ви не робите нічого поганого, а лише захищаєте власні інтереси. Тому відчуття провини тут є зовсім недоречним.

Бо насправді кожна людина має це право – природне право відмовляти в проханнях будь-коли та будь-кому. Говорячи "ні", ви не робите нічого поганого, а лише захищаєте власні інтереси. Тому відчуття провини тут є зовсім недоречним. Друга ситуація – це про чужі очікування . Часто люди, навіть неусвідомлено, вважають, що ви маєте відповідати їхнім стандартам або задовольняти їхні сподівання. Але ж очевидно, що якщо ви нічого не обіцяли, то жодної відповідальності й не маєте за їхні розчарування. Їхні очікування – це не ваші обов’язки.

. Часто люди, навіть неусвідомлено, вважають, що ви маєте відповідати їхнім стандартам або задовольняти їхні сподівання. Але ж очевидно, що якщо ви нічого не обіцяли, то жодної відповідальності й не маєте за їхні розчарування. Їхні очікування – це не ваші обов’язки. І третє – це про витрати на себе. Буває, ми відчуваємо провину, коли купуємо щось для власного задоволення. Але ж якщо ви заробляєте, то маєте повне право витрачати свої гроші так, як вам заманеться. І за це не потрібно ні перед ким ніколи виправдовуватися.

Просити пробачення за це – не треба: дивіться відео olegresult

Отже, варто навчитися визначати у будь-якій ситуації, за що дійсно варто просити вибачення, а за що – не варто і не потрібно. Захист власних кордонів і потреб у жоден спосіб не робить вас поганою людиною.