Большинство об этом не задумывается, а зря: за что никогда не нужно просить прощения

Случаются ситуации, когда приходится просить прощения, и большинство из них справедливы. Но задумывались ли вы, сколько раз извинялись тогда, когда вообще не должны были?

В тиктоке пользователь olegresult описывает 3 ситуации, в которых вы никогда не должны просить прощения. 24 Канал приводит их, чтобы вы могли узнать больше.

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Есть как минимум 3 ситуации, в которых вы не должны извиняться

Первое, за что вы не должны извиняться – это за ситуацию, когда вы воспользовались своим правом сказать "нет". Потому что на самом деле каждый человек имеет это право – естественное право отказывать в просьбах когда угодно и кому угодно. Говоря "нет", вы не делаете ничего плохого, а лишь защищаете собственные интересы. Поэтому чувство вины здесь совсем неуместно.

Потому что на самом деле каждый человек имеет это право – естественное право отказывать в просьбах когда угодно и кому угодно. Говоря "нет", вы не делаете ничего плохого, а лишь защищаете собственные интересы. Поэтому чувство вины здесь совсем неуместно. Вторая ситуация – это о чужих ожиданиях . Часто люди, даже неосознанно, считают, что вы должны соответствовать их стандартам или удовлетворять их ожидания. Но очевидно же, что если вы ничего не обещали, то никакой ответственности и не несете за их разочарования. Их ожидания – это не ваши обязанности.

. Часто люди, даже неосознанно, считают, что вы должны соответствовать их стандартам или удовлетворять их ожидания. Но очевидно же, что если вы ничего не обещали, то никакой ответственности и не несете за их разочарования. Их ожидания – это не ваши обязанности. И третье – это о расходах на себя. Бывает, мы чувствуем вину, когда покупаем что-то для собственного удовольствия. Но ведь если вы зарабатываете, то имеете полное право тратить свои деньги так, как вам заблагорассудится. И за это не нужно ни перед кем никогда оправдываться.

Просить прощения за это – не надо: смотрите видео olegresult

Итак, стоит научиться определять в любой ситуации, за что действительно стоит просить прощения, а за что – не стоит и не нужно. Защита собственных границ и потребностей никоим образом не делает вас плохим человеком.