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Gentleman Гід по стилю Експерти назвали найкращі та найгірші місяці для продажу авто
4 березня, 22:48
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Експерти назвали найкращі та найгірші місяці для продажу авто

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Експерти Carwow визначили, що найкращі місяці для продажу авто у першій половині року.
  • Також вони назвали місяць, коли продавати авто аж ніяк не є вигідною ідеєю.

Коли мовиться про продаж авто, кожен із нас хоче зробити це вигідно. На щастя, експерти розповіли, в які місяці варто укладати подібного роду угоди, а коли – не слід.

Фахівці Carwow провели аналіз внутрішніх оціночних даних. Вони зосередились на цінах, запропонованих за авто, у порівнянні з їхньою середньою оцінкою, а також на кількості проданих машин за останні два роки, пише 24 Канал. Це дозволило виявити як вдалі, так і невдалі для цього місяці у році.

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Найкращі місяці для продажу автомобіля

Експерти, коли взялись за цифри, звернули увагу на певну закономірність. Вони зауважили, що найкраще намагатись продати автівку у першій половині році. Власне, п'ять з шести найвдаліших місяців припадають саме на перше півріччя. Якщо конкретніше, то вигідно продати авто можна у ці місяці у порядку зростання:

  • Лютий
  • Січень
  • Березень
  • Червень
  • Серпень
  • Травень

Найвигідніше продавати авто у травні / Фото senivpetro

Водночас фахівці розповіли, коли продавати автомобілі не так уже й вигідно.

Найгірші місяці для продажу авто

Згідно з даними експертів, якщо ви таки плануєте продаж авто, то варто уникати другої половини року. Попит у цей період нижчий. Ба більше, угода буде успішною лише за умови, що ви знизите вартість транспортного засобу. А ось і найгірші місяці для продажу у порядку зростання:

  • Квітень
  • Вересень
  • Липень
  • Жовтень
  • Листопад
  • Грудень

Кажуть, грудень – найменш вдалий для продажу автомобілів місяць. Мовляв, у цей місяць люди витрачають чимало коштів на подарунки. Відтак, новенька автівка – явно не перша у списку пріоритетів.

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Тож, експерти закликають вас не зволікати та спробувати продати автівку у першому півріччі. Це дозволить отримати максимальний прибуток від угоди. Натомість під кінець року можна хіба вигідно придбати авто.