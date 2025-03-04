Експерти назвали найкращі та найгірші місяці для продажу авто

Коли мовиться про продаж авто, кожен із нас хоче зробити це вигідно. На щастя, експерти розповіли, в які місяці варто укладати подібного роду угоди, а коли – не слід.

Фахівці Carwow провели аналіз внутрішніх оціночних даних. Вони зосередились на цінах, запропонованих за авто, у порівнянні з їхньою середньою оцінкою, а також на кількості проданих машин за останні два роки, пише 24 Канал. Це дозволило виявити як вдалі, так і невдалі для цього місяці у році.

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Найкращі місяці для продажу автомобіля

Експерти, коли взялись за цифри, звернули увагу на певну закономірність. Вони зауважили, що найкраще намагатись продати автівку у першій половині році. Власне, п'ять з шести найвдаліших місяців припадають саме на перше півріччя. Якщо конкретніше, то вигідно продати авто можна у ці місяці у порядку зростання:

Лютий

Січень

Березень

Червень

Серпень

Травень

Найвигідніше продавати авто у травні / Фото senivpetro

Водночас фахівці розповіли, коли продавати автомобілі не так уже й вигідно.

Найгірші місяці для продажу авто

Згідно з даними експертів, якщо ви таки плануєте продаж авто, то варто уникати другої половини року. Попит у цей період нижчий. Ба більше, угода буде успішною лише за умови, що ви знизите вартість транспортного засобу. А ось і найгірші місяці для продажу у порядку зростання:

Квітень

Вересень

Липень

Жовтень

Листопад

Грудень

Кажуть, грудень – найменш вдалий для продажу автомобілів місяць. Мовляв, у цей місяць люди витрачають чимало коштів на подарунки. Відтак, новенька автівка – явно не перша у списку пріоритетів.

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Тож, експерти закликають вас не зволікати та спробувати продати автівку у першому півріччі. Це дозволить отримати максимальний прибуток від угоди. Натомість під кінець року можна хіба вигідно придбати авто.