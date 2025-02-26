І люди все частіше віддають перевагу автівкам із двигунами, які не підведуть і не потребуватимуть незручного чи дорогого ремонту. 24 Канал завдяки yahoo!autos показує добірку із 5 брендів саме з такою репутацією.

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Ось 5 марок автомобілів, які роблять найнадійніші двигуни

Ford. Це стало вже звичною думкою, що найнадійніші автомобілі на ринку – з Японії та трохи з Південної Кореї. Але й американські бренди знають, як створювати чудові двигуни. Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів. А двигуни Ford 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost відкрили дорогу новим технологіям для авто з двигунами внутрішнього згоряння, гібридів та електромобілів.

Це стало вже звичною думкою, що найнадійніші автомобілі на ринку – з Японії та трохи з Південної Кореї. Але й американські бренди знають, як створювати чудові двигуни. Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів. А двигуни Ford 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost відкрили дорогу новим технологіям для авто з двигунами внутрішнього згоряння, гібридів та електромобілів. Chevrolet. Маючи багато різних автокомпаній у різні роки у складі (як-от Buick, Cadillac і Lotus, Oldsmobile, Pontiac і Saturn), General Motors створила незліченну кількість двигунів. Однак Chevrolet виділяється серед дочірніх компаній GM надійними та потужними двигунами. Дизельні двигуни Chevrolet важко перевершити, а V8 є культовим. З 1997 двигун LS змінив 3 покоління і довів, що він простий в обслуговуванні та безвідмовний протягом усього терміну служби. Ще чудові приклади – 5,7-літровий двигун LT1 у Corvett і Camaro та нові двигуни V покоління, що роками високо в рейтингу надійності J.D. Power.

Добірка марок автомобілів із найнадійнішими двигунами / Фото виробників