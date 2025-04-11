Ці помилки безжально руйнують коробку передач: звіртеся, чи знаєте ви про них

Будь-який автомобіль, старий чи новий, простіший чи високотехнологічний – це завжди складна система, у якій кожен вузол має значення. Зараз згадаймо про коробку передач.

Вона, на жаль, часто страждає через шкідливі звички водія. Механіки з sto_mrdriver у тіктоці поділилися поширеними діями, які вбивають трансмісію. 24 Канал розповість про це докладніше, а разом із цим перекаже й поради щодо уникнення цих помилок.

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Які дії вбивають коробку передач та як їх уникнути

Однією з найбільших помилок, яку роблять власники авто з автоматичною коробкою, є неправильна послідовність дій під час зупинки. Якщо одразу ставити машину на "паркінг" без ручника, механізм трансмісії буде поступово зношуватися.

Правильні дії такі: приїхали, поставили нейтралку, відпустили педаль гальма, знову натиснули, поставили ручник, і тоді на паркінг,

– радить механік у відео.

Ще один поширений ворог коробки передач – несвоєчасна заміна трансмісійної оливи. Якщо нехтувати нею, внутрішні елементи працюватимуть у стресовому режимі, а це приведе до перегріву й руйнування.

Механіки у тіктоці пояснили, як вберегти коробку передач: дивіться відео sto_mrdriver

Також небезпечно різко розганятись і гальмувати – у такі моменти коробка постійно перемикає передачі вгору й вниз, що створює надмірне навантаження. "Це максимально те, що вбиває вашу коробочку", – наголошує механік.

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Не менш шкідливими є часті перегріви. Якщо ви часто їздите агресивно, варто або змінювати оливу частіше, або встановити додаткове охолодження для коробки.

Раз у 60 тисяч міняєш оливу, жодних проблем не буде. Ну і 100% це активна їзда: якщо ти коробочку перегріваєш, то просто частіше міняй або встановлюй додаткове охолодження,

– підсумував механік.

"Коробку передач перш за все вбивають люди, які неправильно її обслуговують", – наголошують спеціалісти. Тобто ваша коробка може служити довго, якщо її правильно обслуговувати та не мучити зайвими діями. Просто викресліть ці шкідливі звички – і зекономите собі чимало нервів та грошей.