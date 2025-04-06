Історія одного водія, який запанікував через незнайомий символ на консолі своєї машини, з'явилася на Reddit. 24 Канал із посиланням на Express розповість докладніше.

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Що таке "і" на консолі й коли важливо звертати увагу на цей символ

Один автомобіліст помітив на панелі свого авто символ "i", та змушений був перед собою визнати, що не має жодного уявлення, що цей символ означає.

У пошуках відповіді він дістав телефон (перед цим зупинився, звісно) і пішов на Reddit. "У мене Ford Focus, 1,6 літра, автомат", – написав він, і запитав про незрозуміле йому "і".

Що ж, виробник каже, що символ "i", часто всередині квадрата, означає, що авто хоче дещо сповістити водієві. Зазвичай про те, що машина має проблему, яку слід перевірити.

У випадку, описаному нашим героєм, ймовірно, мовилося про попередження, що в баку залишилося надто мало пального, або про те, що водійські двері відчинені.

Символ "і" є індикатором того, що ваш автомобіль намагається вам дещо повідомити / Фото freepik

Також виробник додає, що під час заведення автомобіля деякі з індикаторів на консолі просто можуть загорятися в рамках рутинної перевірки функціональності. Тобто можуть вказувати на налаштування системи керування.

А проте слід зауважити момент, якщо певні індикатори продовжують світитися під час роботи двигуна. От це вже може свідчити про серйозну несправність. У цьому випадку водій має відвезти свій автомобіль до місцевого дилера.

Символи "i" зазвичай можна інтерпретувати так само, навіть якщо у вас не Ford. Попередження на панелі вказує на те, що є активне системне повідомлення або попереджувальний сигнал.

Утім, для деяких автомобілів воно може означати щось зовсім інше. Тому – щоб бути в безпеці, завжди краще перевіряти інструкцію саме до вашої машини.

І, звісно, відвідати механіка, якщо у вас є будь-які занепокоєння з приводу попереджувальних знаків, які з'являються на вашому авто.