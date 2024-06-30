Вчителька стала зіркою фільмів для дорослих: усіх шокує, хто надихнув її змінити професію

Шкільна вчителька, яка стала зіркою фільмів для дорослих, засмучена тим, що люди відвертаються від еротичної індустрії. Спілкуючись з журналістами, вона розповіла, що надихнуло її так радикально змінити кар'єру.

Кортні Тілліа, колись віддана справі виховання дітей з розладом аутистичного спектра у католицькій школі, виросла в глибоко релігійній родині, де її вчили бути "доброю християнською дівчинкою". Однак вона відчувала себе пригніченою таким вихованням і нереалізованою у своїй ролі вчительки, за яку платили скромну зарплату.

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З вчительки в зірки фільмів для дорослих

37-річна мешканка Лос-Анджелеса відчула, що прагне чогось більшого, і за підтримки свого чоловіка Ніка Тілліа вона зробила стрибок віри у світ порно і OnlyFans, де тепер ділиться гарячим контентом. Вона навіть стверджувала, що однією з головних причин зміни кар'єри було божественне втручання.

У розмові з Daily Star вона сказала: "Бог керував і направляв мене на кожному кроці цієї подорожі. Починаючи з фітнесу, до більш сексуальних фотографій, ніж просто мої успіхи у фітнесі, до моделінгу, до більш ризикованих речей, до оголення, до відвертих сольних зйомок, а тепер і до порно".

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Він завжди був тим голосом і присутністю, який нагадував мені, що я така, яка я є, і підштовхував мене до все більшого самовираження. Непохитна Божа підтримка і заохочення ставили мене в ситуації з порнозірками, щоб я могла побачити, наскільки вони чудові і люблячі,

– додала вона.

Акторка зізнається, що це може здаватись божевіллям, коли вона каже, що Бог був тим, хто підштовхнув її до зйомок у порно. Разом з тим, вона "така щаслива, що Бог використовує мене таким чином".

Вона вважає, що люди, які використовують релігійні переконання, щоб заохотити жінок кинути займатися порно, "вкорінені в мізогінії".

Кортні позує у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Тіллії

Оскільки все більше і більше жінок отримують фінансову підтримку завдяки цій роботі, це порушує статус-кво і дозволяє жінкам підняти свої стандарти щодо того, як вони живуть своїм життям і чого вони вимагають від стосунків. Це руйнує патріархальну динаміку влади і загрожує чоловікам і системам, які використовували гроші, щоб мати владу над жінками,

– наголошує вона.

Кортні Тілліа додає, що однією з основних тактик було соромити жінок за їхню роботу і переконувати їх, що їх потрібно рятувати від гріховної кар'єри. За її словами, жінкам кажуть, що якщо вони не визнають гріх у своїх діях, не покаються і не стануть на шлях віри, то заплатять за це в цьому житті і в майбутньому.

Кортні знялась у відвертій фотосесії / Фото з інстаграму Тіллії

"Зараз є хвиля колишніх творців, які стверджують, що були врятовані, і беруть участь у тій самій тактиці залякування та пригнічувальної пропаганди, яка вплинула на них", – додає актриса.

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Однак вона заохочує жінок робити все, що допомагає їм відчувати себе ближче до Бога, навіть якщо це означає кинути роботу. Вона "просто не може стояти осторонь нав'язування страху та осуду іншим", які все ще працюють у цій індустрії.